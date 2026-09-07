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Валерий Газзаев оценил дерби Динамо — Спартак в 7 туре РПЛ 6 сентября 2026

Газзаев — о дерби «Динамо» — «Спартак»: «Блестящая игра! Но только в исполнении бело-голубых»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых в дерби со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

— Блестящая игра! Но только в исполнении одной команды — «Динамо». Тотальное преимущество бело-голубых на протяжении всего матча. Кроме одной, пусть и результативной контратаки, «Спартак» ничего впереди не создал. Все было под контролем хозяев. 15 ударов по воротам, отличный прессинг, быстрый переход из обороны в атаку. Все работало. Буквально все! Идеальный матч динамовцев. Абсолютно заслуженная победа, — считает Газзаев.

— О чем подумали, когда «Динамо» осталось в меньшинстве?

— Да в том-то и дело, что даже после удаления Тюкавина, о котором мы еще поговорим, характер дерби практически не изменился. Да, было какое-то давление красно-белых, которое по большому счету ни к чему не привело. Бело-голубые же могли поймать соперника на контратаках. Это пока лучший матч «Динамо» в этом сезоне. Агрессия, качество футбола, фантастическая физическая готовность. Еще раз поздравляю хозяев с закономерным результатом.

Валерий Газзаев прокомментировал поражение &laquo;Спартак&raquo; от &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;7-м туре РПЛ.«Карседо ошибся. Почему он выпустил Даку на 75-й минуте? Играл на ничью?» Газзаев о победе «Динамо»

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. «Спартак» с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвертую строчку.

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Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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