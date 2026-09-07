Газзаев — о дерби «Динамо» — «Спартак»: «Блестящая игра! Но только в исполнении бело-голубых»
Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых в дерби со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.
— Блестящая игра! Но только в исполнении одной команды — «Динамо». Тотальное преимущество бело-голубых на протяжении всего матча. Кроме одной, пусть и результативной контратаки, «Спартак» ничего впереди не создал. Все было под контролем хозяев. 15 ударов по воротам, отличный прессинг, быстрый переход из обороны в атаку. Все работало. Буквально все! Идеальный матч динамовцев. Абсолютно заслуженная победа, — считает Газзаев.
— О чем подумали, когда «Динамо» осталось в меньшинстве?
— Да в том-то и дело, что даже после удаления Тюкавина, о котором мы еще поговорим, характер дерби практически не изменился. Да, было какое-то давление красно-белых, которое по большому счету ни к чему не привело. Бело-голубые же могли поймать соперника на контратаках. Это пока лучший матч «Динамо» в этом сезоне. Агрессия, качество футбола, фантастическая физическая готовность. Еще раз поздравляю хозяев с закономерным результатом.
«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. «Спартак» с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвертую строчку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0