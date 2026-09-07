Газзаев — о дерби «Динамо» — «Спартак»: «Блестящая игра! Но только в исполнении бело-голубых»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых в дерби со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

— Блестящая игра! Но только в исполнении одной команды — «Динамо». Тотальное преимущество бело-голубых на протяжении всего матча. Кроме одной, пусть и результативной контратаки, «Спартак» ничего впереди не создал. Все было под контролем хозяев. 15 ударов по воротам, отличный прессинг, быстрый переход из обороны в атаку. Все работало. Буквально все! Идеальный матч динамовцев. Абсолютно заслуженная победа, — считает Газзаев.

— О чем подумали, когда «Динамо» осталось в меньшинстве?

— Да в том-то и дело, что даже после удаления Тюкавина, о котором мы еще поговорим, характер дерби практически не изменился. Да, было какое-то давление красно-белых, которое по большому счету ни к чему не привело. Бело-голубые же могли поймать соперника на контратаках. Это пока лучший матч «Динамо» в этом сезоне. Агрессия, качество футбола, фантастическая физическая готовность. Еще раз поздравляю хозяев с закономерным результатом.

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. «Спартак» с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвертую строчку.