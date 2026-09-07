Расулов после победы над «Спартаком»: «Мы в прайме»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов в разговоре с «СЭ» оценил старт бело-голубых в текущем сезоне.

— Как оценишь старт команды?

— Сто процентов могли лучше. В 1-м туре дома с «Крыльями» недобрали очки. Конечно, всегда хочется выиграть. Сейчас у нас победная серия. Надеюсь, она продолжится.

— Есть такое выражение сейчас «в прайме». Можно сказать, что на данный момент вы находитесь в таком состоянии?

— В данную секунду после победы над «Спартаком» — да.

После 7 туров РПЛ «Динамо» с 13 очками идет на третьем месте в таблице чемпионата России.