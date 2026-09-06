«Локомотив» благодаря голу Мостового обыграл «Балтику» и одержал первую победу в сезоне

«Локомотив» на выезде победил «Балтику» в матче 7-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 85-й минуте забил Андрей Мостовой. 28-летний полузащитник отличился в своем дебютном матче после перехода в аренду из «Зенита». Голевую передачу ему отдал Николай Комличенко, который вышел на замену во втором тайме и сыграл после травмы впервые с начала мая.

«Локомотив» одержал первую победу в этом сезоне и с 6 очками поднялся на 13-е место в РПЛ. «Балтика» с 10 очками идет седьмой в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Зенита», а калининградцы в Воронеже встретятся с «Факелом». Оба матча пройдут 12 сентября.