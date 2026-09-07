Шунин — о Захаряне: «Думаю, он мог бы ощутить в «Динамо» вторую молодость»

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился с «СЭ» мнением о возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Я играл с Арсеном раньше. Он отличный парень и спортсмен. Он играет за границей и, мне кажется, мог бы помочь «Динамо». Как на самом деле произойдет... Очень много нюансов всегда. Так получилось, что Арсен уехал за границу, и его там травмы преследовали одна за другой. Безусловно, это тяжелый момент и тут можно найти много причин, почему так вышло. Может быть, из-за большой нагрузки или эмоционально оказался не готов.

Поэтому сложно говорить, будет ли он играть, сможет ли быть лидером «Динамо», если сейчас вернется. Профессионалы в клубе знают все тонкости и выбирают футболистов. Если говорить про мои личные ощущения, думаю, он мог бы ощутить здесь вторую молодость», — сказал Шунин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. В сезоне-2026/27 23-летний россиянин принял участие в одном матче — он вышел на замену в игре 1-го тура Ла лиги против «Бетиса» (0:1), провел на поле три минуты и не отличился результативными действиями.