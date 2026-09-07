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Антон Шунин поделился мнением о возможном возвращении Арсена Захаряна в Динамо

Шунин — о Захаряне: «Думаю, он мог бы ощутить в «Динамо» вторую молодость»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился с «СЭ» мнением о возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Я играл с Арсеном раньше. Он отличный парень и спортсмен. Он играет за границей и, мне кажется, мог бы помочь «Динамо». Как на самом деле произойдет... Очень много нюансов всегда. Так получилось, что Арсен уехал за границу, и его там травмы преследовали одна за другой. Безусловно, это тяжелый момент и тут можно найти много причин, почему так вышло. Может быть, из-за большой нагрузки или эмоционально оказался не готов.

Поэтому сложно говорить, будет ли он играть, сможет ли быть лидером «Динамо», если сейчас вернется. Профессионалы в клубе знают все тонкости и выбирают футболистов. Если говорить про мои личные ощущения, думаю, он мог бы ощутить здесь вторую молодость», — сказал Шунин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. В сезоне-2026/27 23-летний россиянин принял участие в одном матче — он вышел на замену в игре 1-го тура Ла лиги против «Бетиса» (0:1), провел на поле три минуты и не отличился результативными действиями.

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Антон Шунин
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
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 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
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 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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