Источник: «Гвадалахара» отклонила предложение «Спартака» по Альварадо

Мексиканская «Гвадалахара» отклонила предложение «Спартака» по трансферу полузащитника Роберто Альварадо, сообщает AM.

По информации источника, «Спартак» предложил за мексиканца около 15 миллионов долларов (около 13 миллионов евро), но получил отказ. 6 сентября «СЭ» сообщал, что «Спартак» сделал предложение по Альварадо.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро. В сезоне-2026/27 на счету нападающего 6 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее футболист также выступал за «Крус Асуль», «Некаксу», «Пачуку» и «Селаю».