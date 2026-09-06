«Балтика» — «Локомотив»: Мостовой забил в дебютном матче и вывел гостей вперед

«Локомотив» открыл счет в матче против «Балтики» в 7-м туре РПЛ — 1:0.

На 85-й минуте отличился Андрей Мостовой, который проводит дебютный матч за «Локомотив». Ранее железнодорожники арендовали Мостового у «Зенита».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.