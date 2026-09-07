Газзаев: «Семак исчерпал себя в «Зените»? Он всем все доказал»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поддержал главного тренера «Зенита» Сергея Семака после поражения от армейцев (1:2) в 7-м туре РПЛ.

— ЦСКА наиграли на победу в Питере?

— ЦСКА показал, что он в гонке и готов бороться с прямыми конкурентами, набирать важнейшие очки. Армейцы перетерпели и реализовали свои моменты. Счет на табло. Самое главное — результат. Сейчас ЦСКА на втором месте. Так какие могут быть вопросы к команде?

— Как относитесь к разговорам о том, что Сергей Семак исчерпал себя в «Зените»?

— Сергей Семак — семикратный чемпион страны в качестве главного тренера «Зенита». Этим, по-моему, все сказано. Да, у питерцев неудачный старт. Но впереди еще очень длинная дистанция. У Семака в тренерской карьере уже были непростые периоды. Но он достойно выбирался из этих ситуаций. Убежден, «Зенит» еще вклинится в чемпионскую гонку. Тут очень важен мотивационный момент. В команде есть футболисты, которые в России все уже выиграли. Их нужно настраивать на новые большие победы.

А все эти разговоры о том, что Семак себя исчерпал... Он не заслуживает к себе такого отношения. А то, получается, после трех поражений мы навешиваем какие-то ярлыки, намекаем на кризис. Рано ставить крест на амбициях сине-бело-голубых.

«Зенит» после 7 туров РПЛ набрал 12 очков и занимает пятое место в таблице. Сине-бело-голубые проиграли 3 матча и одержали 4 победы.