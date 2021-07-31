Невероятный матч в Уфе! «Динамо» вело 2:0, в большинстве упустило преимущество, но все же победило

У Сандро Шварца еще много работы.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур

«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 2:3 (0:2)

Голы: Фомин, 33 — с пенальти (0:1). Фомин, 41 — с пенальти (0:2). Агаларов, 81 (1:2). Агаларов, 86 (2:2). Шиманьски, 89 (2:3).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, К.Плиев, Бауэр, Милетич (Касинтура, 46), Иванов, Кротов (Голубев, 76), Камилов (Фищенко, 56), Мрзляк (Агаларов, 71), Саплинов (Жамалетдинов, 55).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Варела, 67), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро, Шиманьски, Захарян (Евгеньев, 90+1), Нжи (Скопинцев, 67), Тюкавин.

Предупреждения: Кротов, 20. Паршивлюк, 35. Милетич, 40. Бауэр, 47. Фищенко, 74. Шиманьски, 77. Бальбуэна, 78.

Удаление: Фищенко, 75.

Судьи: Сухой (Люберцы). Гурбанов (Краснодар), Ковалев (Реутов).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Богданов (Верея).

31 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник».

В «Спартаке» — внутренние противостояния и споры вокруг нового главного тренера Руя Витории. В «Локомотиве» — распродажа лидеров. ЦСКА ищет себя и свой путь, все же поверив в Алексея Березуцкого. На этом фоне «Динамо» напоминает столичный островок стабильности, что долгие годы бело-голубым — с их несколькими центрами принятия решений — было несвойственно.

Теперь понятны как структура управления, так и игра команды Сандро Шварца. В первом туре, когда удалось уверенно набрать три очка в Ростове, «Динамо» произвело впечатление своей основательностью и выстроенной игрой. Первое впечатление — а в начале сезоне речь именно о нем — может показаться обманчивым, однако игра в Уфе убедила в серьезности амбиций бело-голубых.

Да, перевес в два мяча к перерыву гостям обеспечили 11-метровые, которых могло и не быть, но динамовцы своей активностью и поставленной игрой превратили Милетича в антигероя вечера. В первом случае серб неловко попал по ноге Тюкавину. Во втором — с опозданием среагировал на забегание Паршивлюка и, когда тот уже прострелил вдоль ворот, совершил фол по неосторожности.

Пенальти превратились в маленькую драму в двух действиях. С одной стороны — бывший футболист уфимцев Фомин. Напротив него — гроза исполнителей 11-метровых Беленов. Очевидно, что каждому знакомы секреты друг друга, и в обоих случаях голкипер угадывал направление ударов. Первый из них — впритирку со штангой — отразить было невозможно. Второй, когда Фомин поменял угол, Беленов почти вытащил, но мяч от рук вратаря оказался в сетке.

Легко представить, как обидно ему было. Особенно с учетом того факта, что, несмотря на преимущество, гости с игры в створ ворот не били. При этом очень интересно смотрелся левый фланг «Динамо», где выделялся Нжи, заменивший отсутствовавшего в заявке Лесового. Камерунец несколько раз выполнял интересные передачи «шведой», и это регулярно обостряло обстановку в штрафной. Добавляли остроты и включения Лаксальта, который в Ростове свел риск в своей игре к минимуму, а теперь — в привычном для себя стиле — активно поддерживал нападение.

На данный момент уругваец выигрывает конкуренцию на позиции левого защитника. Это лишь подтвердил выход на поле Скопинцева, который сменил Нжи и действовал выше Лаксальта. Перестройка на флангах, включая замену Паршивлюка на Варелу, стала следствием возросшей активности «Уфы». Алексей Стукалов неплохо перестроил атаку за счет настырности Жамалетдинова и нестандартной игры Касинтуры.

Для человека, который пришел из футзала, анголец принимал очень правильные решения и не злоупотреблял индивидуальными действиями. И пусть результативных баллов новичок РПЛ не заработал, заряд эмоций своей команде он дал. Даже оставшись в меньшинстве после глупого удаления проведшего на поле всего 19 минут и заработавшего два предупреждения Фищенко, «Уфа» шла вперед.

Агаларов и вовсе поймал кураж. Когда Шунин перевел мяч в штангу после атаки Жамалетдинова со «второго этажа», успел на добивание. А потом использовал передачу еще одного джокера — Голубева. Стадион в этим минуты, кажется, был готов сойти с ума. Такую «Уфу» хоронить явно рано. Несмотря на два поражения, у нее все в порядке как с характером, так и с игрой.

В данном случае в концовке аукнулось удаление Фищенко, так как никто не перекрыл зону в центре штрафной, и Шиманьски издевательски легко нанес решающий удар головой с подачи Скопинцева. «Динамо» после идеального в плане набора очков старта нужно похвалить. В том числе и за то, что нашли в себе силы вырвать вторую победу. Но вопросов у Шварца к своим подопечным будет много. В том числе и к Бальбуэне, потому что игрок с таким статусом и уровнем не имеет права не дорабатывать в простой ситуации, которая обернулась вторым голом хозяев. Серьезная команда не имеет права упускать перевес, имея численное преимущество. До идеала «Динамо» пока далеко, а уфимский урок, возможно, пойдет даже на пользу.