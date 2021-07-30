«Если Николич себя уважает, он в «Локомотиве» не останется». Резкое мнение экс-президента клуба

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов — о последних громких новостях вокруг команды.

— Как восприняли информацию о том, что в «Локомотиве» готовится распродажа ключевых футболистов — Гжегожа Крыховяка, Дмитрия Баринова, Антона Миранчука, Пабло, Федора Смолова? Вы верите в такое развитие событий?

— Отношусь к таким новостям крайне отрицательно. Искусственная перестройка команды ни к чему хорошему не приводит. Никогда! Такие методы просто неприемлемы. Вспомните хотя бы «Динамо», состоявшее из десяти португальцев. Чем все это закончилось? Проект «Анжи» тоже довольно быстро лопнул. Распродать лидеров и набрать других игроков, думая, что они сразу начнут давать результат? Ну что за наивность, ей-богу! А может быть, дело в другом?

— В чем же?

— Скорее всего, новые руководители клуба преследуют какую-то иную цель. Сначала прошла информация, что «Локомотив» переезжает на другой стадион, теперь мы слышим о том, что Крыховяка, Баринова, Смолова, Миранчука активно предлагают другим клубам. Это все приведет к краху «Локомотива»! Разве менеджеры этого не понимают? И в этой ситуации мине непонятна роль гендиректора Леонченко.

— В смысле?

— Почему он молчит? Мне кажется, Леонченко вообще там не при делах... Быстро привезти новых игроков, конечно, можно. Но вот новую команду вы мгновенно никогда не создадите! Это не грибы, они за месяц не вырастают. И, боюсь, руководители это прекрасно осознают...

— Вот как?

— Ну да. Активизация продаж и покупок увеличивает оборот денег. Агентские и все такое, проценты... Ну, вы меня понимаете. Такой вариант вполне возможен. Допускаю, что новые руководители клуба думают лишь о сегодняшнем дне.

— Как в такой ситуации быть главному тренеру Марко Николичу?

— Николич доказал, что он футбольный человек, настоящий тренер. Он хочет с этой командой прогрессировать. А ему сейчас будут навязывать новых футболистов, убирать из состава определенных исполнителей. Наверняка ему это не понравится, он начнет возражать. И вот тогда ему скажут до свидания! Обидно... Николич не ухудшил наследие Семина и даже преобразил команду. Ему надо отдать должное. Прошлый сезон получился неплохим.

И тут начинаются такие дела... Если он себя уважает — а я думаю, что Николич знает себе цену, — то, конечно, Марко взбрыкнет. И в итоге покинет клуб. Может уйти даже в ближайшее время. Не исключаю и такого варианта событий.

— Ничего себе.

— Ну, сами посудите, что это за отношение к специалисту? Он наигрывал футболистов, придумывал новые тактически ходы. У него и так ушли уже Игнатьев, Мухин, Чорлука... И теперь еще распродажа! Нет, думаю, он молчать не станет! А значит, его уберут. Или сам уйдет. Просто какие могут быть аргументы у людей, затевающих эту перестройку?

— Сложно сказать. Мол, Смолов и Крыховяк уже довольно возрастные футболисты, их контракты заканчиваются через год, а Баринов после травмы пока так и не вышел на свой уровень.