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«Такие пенальти ставить нельзя!» Кобелев — о победе «Спартака» в Самаре

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 13:45
Андрей Кобелев — о поражении волжан в матче 2-го тура РПЛ (0:1).
Андрей Кобелев — о поражении волжан в матче 2-го тура РПЛ (0:1).
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев — о поражении волжан в матче 2-го тура РПЛ (0:1).
30&nbsp;июля. Самара. &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. 68-я минута. Александр Соболев не&nbsp;стал праздновать гол бывшей команде.«Спартак» одержал «мусорную» победу в Самаре. Проблемы в игре очевидны, зато есть результат

— Главный тренер «Спартака» Руй Витория назвал результат закономерным. А на ваш взгляд, наиграли ли красно-белые вчера на победу?

— Ну что значит — наиграл или не наиграл? Как говорится, счет на табло. «Спартак» взял три очка. Но серьезного преимущества у красно-белых я не увидел. Кроме того, я считаю, что такие пенальти ставить нельзя!

— Почему?

— Божин боролся в воздухе с Соболевым, находился спиной к Жиго. Когда приземлялся, мяч попал ему в руку. Самарец не видел, что происходит. Но судья и ВАР рассудили вот так... Однако я бы такой 11-метровый не назначил. В целом «Крылья» мне очень понравились. Были отрезки, когда хозяева пытались играть даже с позиции силы. Создали моменты и вполне могли сравнять счет.

— У «Спартака» очевидная проблема с реализацией моментов?

— Согласен, реализация хромает. Гол был забит только с пенальти. Но по большому счету в составе красно-белых вчера был только Соболев, который способен забивать на регулярной основе. Бакаев хорош другим — обводкой. Зобнин никогда особо и не отличался точными завершающими ударами. Так что, на мой взгляд, «Спартаку» нужен еще один исполнитель, который может поставить точку в атаке.

30&nbsp;июля. Самара. &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Сергей Пиняев (справа) против Айртона.Дебют Пиняева обсуждают больше, чем победу «Спартака». В красно-белой вселенной свои законы

— Как вам «Спартак» без Ларссона и Промеса в стартовом составе?

— Уже хорошо, что тренер может оставлять в резерве того же Ларссона. Ротация никому не вредит. Скамейка довольно длинная. Тот же Мирзов может выходить на замену и обострять. Группа атаки в принципе внушительная. Давайте посмотрим, что будет дальше. Против «Рубина» в Казани «Спартак» смотрелся ярче, но уступил. В Самаре не все у москвичей получалось. Но качество сильной команды и заключается в том, чтобы набирать три очка в непростых условиях.

— Молодой Игнатов больше подходит на роль «десятки», чем Ларссон?

— Да сейчас рановато делать выводы по Игнатову. Как он проведет весь сезон? Что покажет на длинной дистанции? Прошло всего два тура. Давайте подождем. После 5-6 матчей можно будет делать выводы. Причем не только по нему, но и по другим игрокам и даже командам.

— Даже так?

— Сейчас примерно понятно, чего ждать от «Зенита». В ЦСКА новый тренер, обновляется команда. Про «Локомотив» мы каждый день читаем громкие новости. Что там будет?

— Многие сейчас обсуждают даже не столько победу «Спартака», сколько выход на замену 16-летнего Пиняева.

— Парню надо отдать должное. Один раз он здорово «качнул» Айртона вправо. Убежал за счет скорости. Но во втором эпизоде спартаковец уже ждал этого финта и успел выбить мяч. Думаю, многие защитники раскусят этот прием молодого футболиста и будут заранее перекрывать зону правой ноги. Все-таки РПЛ — это не ФНЛ. Разница огромная. Если в первом дивизионе самарцы показывали искрометную игру, то в премьер-лиге им никто этого делать не даст. Уровень сопротивления совсем иной. Но Пиняев, конечно, быстрый, резкий игрок. Это серьезный козырь.

— После первых туров какие у вас ожидания от противостояния «Спартака» с «Бенфикой»?

— Сложно делать прогнозы. Хочется, чтобы в нашем футболе было побольше позитивных моментов. Виторию оценивать рано. Он всего месяц работает! Материал у «Спартака», конечно, неплохой. Но давайте посмотрим в течение полугода, как португалец сработает, что он из него сделает.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

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Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?

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