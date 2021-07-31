«Такие пенальти ставить нельзя!» Кобелев — о победе «Спартака» в Самаре
— Главный тренер «Спартака» Руй Витория назвал результат закономерным. А на ваш взгляд, наиграли ли красно-белые вчера на победу?
— Ну что значит — наиграл или не наиграл? Как говорится, счет на табло. «Спартак» взял три очка. Но серьезного преимущества у красно-белых я не увидел. Кроме того, я считаю, что такие пенальти ставить нельзя!
— Почему?
— Божин боролся в воздухе с Соболевым, находился спиной к Жиго. Когда приземлялся, мяч попал ему в руку. Самарец не видел, что происходит. Но судья и ВАР рассудили вот так... Однако я бы такой 11-метровый не назначил. В целом «Крылья» мне очень понравились. Были отрезки, когда хозяева пытались играть даже с позиции силы. Создали моменты и вполне могли сравнять счет.
— У «Спартака» очевидная проблема с реализацией моментов?
— Согласен, реализация хромает. Гол был забит только с пенальти. Но по большому счету в составе красно-белых вчера был только Соболев, который способен забивать на регулярной основе. Бакаев хорош другим — обводкой. Зобнин никогда особо и не отличался точными завершающими ударами. Так что, на мой взгляд, «Спартаку» нужен еще один исполнитель, который может поставить точку в атаке.
— Как вам «Спартак» без Ларссона и Промеса в стартовом составе?
— Уже хорошо, что тренер может оставлять в резерве того же Ларссона. Ротация никому не вредит. Скамейка довольно длинная. Тот же Мирзов может выходить на замену и обострять. Группа атаки в принципе внушительная. Давайте посмотрим, что будет дальше. Против «Рубина» в Казани «Спартак» смотрелся ярче, но уступил. В Самаре не все у москвичей получалось. Но качество сильной команды и заключается в том, чтобы набирать три очка в непростых условиях.
— Молодой Игнатов больше подходит на роль «десятки», чем Ларссон?
— Да сейчас рановато делать выводы по Игнатову. Как он проведет весь сезон? Что покажет на длинной дистанции? Прошло всего два тура. Давайте подождем. После 5-6 матчей можно будет делать выводы. Причем не только по нему, но и по другим игрокам и даже командам.
— Даже так?
— Сейчас примерно понятно, чего ждать от «Зенита». В ЦСКА новый тренер, обновляется команда. Про «Локомотив» мы каждый день читаем громкие новости. Что там будет?
— Многие сейчас обсуждают даже не столько победу «Спартака», сколько выход на замену 16-летнего Пиняева.
— Парню надо отдать должное. Один раз он здорово «качнул» Айртона вправо. Убежал за счет скорости. Но во втором эпизоде спартаковец уже ждал этого финта и успел выбить мяч. Думаю, многие защитники раскусят этот прием молодого футболиста и будут заранее перекрывать зону правой ноги. Все-таки РПЛ — это не ФНЛ. Разница огромная. Если в первом дивизионе самарцы показывали искрометную игру, то в премьер-лиге им никто этого делать не даст. Уровень сопротивления совсем иной. Но Пиняев, конечно, быстрый, резкий игрок. Это серьезный козырь.
— После первых туров какие у вас ожидания от противостояния «Спартака» с «Бенфикой»?
— Сложно делать прогнозы. Хочется, чтобы в нашем футболе было побольше позитивных моментов. Виторию оценивать рано. Он всего месяц работает! Материал у «Спартака», конечно, неплохой. Но давайте посмотрим в течение полугода, как португалец сработает, что он из него сделает.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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