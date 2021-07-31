Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев — о поражении волжан в матче 2-го тура РПЛ (0:1).

— Главный тренер «Спартака» Руй Витория назвал результат закономерным. А на ваш взгляд, наиграли ли красно-белые вчера на победу?

— Ну что значит — наиграл или не наиграл? Как говорится, счет на табло. «Спартак» взял три очка. Но серьезного преимущества у красно-белых я не увидел. Кроме того, я считаю, что такие пенальти ставить нельзя!

— Почему?

— Божин боролся в воздухе с Соболевым, находился спиной к Жиго. Когда приземлялся, мяч попал ему в руку. Самарец не видел, что происходит. Но судья и ВАР рассудили вот так... Однако я бы такой 11-метровый не назначил. В целом «Крылья» мне очень понравились. Были отрезки, когда хозяева пытались играть даже с позиции силы. Создали моменты и вполне могли сравнять счет.

— У «Спартака» очевидная проблема с реализацией моментов?

— Согласен, реализация хромает. Гол был забит только с пенальти. Но по большому счету в составе красно-белых вчера был только Соболев, который способен забивать на регулярной основе. Бакаев хорош другим — обводкой. Зобнин никогда особо и не отличался точными завершающими ударами. Так что, на мой взгляд, «Спартаку» нужен еще один исполнитель, который может поставить точку в атаке.

— Как вам «Спартак» без Ларссона и Промеса в стартовом составе?

— Уже хорошо, что тренер может оставлять в резерве того же Ларссона. Ротация никому не вредит. Скамейка довольно длинная. Тот же Мирзов может выходить на замену и обострять. Группа атаки в принципе внушительная. Давайте посмотрим, что будет дальше. Против «Рубина» в Казани «Спартак» смотрелся ярче, но уступил. В Самаре не все у москвичей получалось. Но качество сильной команды и заключается в том, чтобы набирать три очка в непростых условиях.

— Молодой Игнатов больше подходит на роль «десятки», чем Ларссон?

— Да сейчас рановато делать выводы по Игнатову. Как он проведет весь сезон? Что покажет на длинной дистанции? Прошло всего два тура. Давайте подождем. После 5-6 матчей можно будет делать выводы. Причем не только по нему, но и по другим игрокам и даже командам.

— Даже так?

— Сейчас примерно понятно, чего ждать от «Зенита». В ЦСКА новый тренер, обновляется команда. Про «Локомотив» мы каждый день читаем громкие новости. Что там будет?

— Многие сейчас обсуждают даже не столько победу «Спартака», сколько выход на замену 16-летнего Пиняева.

— Парню надо отдать должное. Один раз он здорово «качнул» Айртона вправо. Убежал за счет скорости. Но во втором эпизоде спартаковец уже ждал этого финта и успел выбить мяч. Думаю, многие защитники раскусят этот прием молодого футболиста и будут заранее перекрывать зону правой ноги. Все-таки РПЛ — это не ФНЛ. Разница огромная. Если в первом дивизионе самарцы показывали искрометную игру, то в премьер-лиге им никто этого делать не даст. Уровень сопротивления совсем иной. Но Пиняев, конечно, быстрый, резкий игрок. Это серьезный козырь.

— После первых туров какие у вас ожидания от противостояния «Спартака» с «Бенфикой»?