РПЛ во второй раз за два дня поменяла турнирную таблицу

Российская премьер-лига (РПЛ) вновь опубликовала исправленную турнирную таблицу после двух туров сезона-2022/23.

Сразу после завершения тура «Спартак» занимал второе место в таблице. В исправленной версии красно-белые опустились на третью позицию, а на вторую строчку поднялось «Динамо», потому что бело-голубые при равенстве очков с «Зенитом», «Спартаком», «Химками» и «Ахматом» обладают лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Теперь РПЛ поменяла местами «Сочи» и «Оренбург». Изначально «Сочи» занимал восьмую позицию в таблице, а «Оренбург» — девятое. В результате из-за лучшей разницы голов «Оренбург» поднялся на восьмую строчку, а «Сочи» опустился на девятую.

Первое место в турнирной таблице РПЛ после двух туров с шестью очками занимает ЦСКА.

Третий тур РПЛ сезона-2022/23 пройдет с 29 по 31 июля.