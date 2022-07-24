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Что это было?! Марадишвили голом через себя спасает «Локо» в меньшинстве

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тин Едвай («Локомотив») и Николай Комличенко («Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Безумная ничья красно-зеленых в матче с «Ростовом».
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:2
Ростов
Голы
Комличенко, 4 (0:1), Миранчук, 35 (1:1), Уткин, 88 (1:2), Марадишвили, 90+4 (2:2)
Локомотив
Худяков Фассон (Магкеев, 46) Живоглядов Едвай Ненахов (Тикнизян, 64) Баринов Бека Бека Миранчук (Марадишвили, 83) Керк Изидор (Игнатьев, 83) Камано (Куликов, 68)
Ростов
Песьяков Прохин (Мелехин, 79) Чернов Сильянов (Лангович, 84) Осипенко Миронов (Щетинин, 72) Глебов Тугарев (Байрамян, 46) Уткин Полоз (Голенков, 78) Комличенко
Предупреждения
Миранчук 36’, Бека Бека 50’, Едвай 90+2’, Марадишвили 90+5’  -  Полоз 30’, Прохин 34’, Миронов 65’
Удаления
Бека Бека 65’ (вторая ж.к)
Судьи
Сухой (Люберцы) Данченко (Уфа) Петросян (Бронницы)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Лунев (Новосибирск)

Перестановки в обеих командах

В прошлом туре «Локо» и «Ростов» сыграли одинаково — 1:1. Но это были разные ничьи: красно-зеленые в большинстве и при катастрофической реализации упустили победу над «Нижним Новгородом», а «Ростов» доминировал в Москве над «Динамо» и едва не вырвал три очка. Однако на перестановки пошли все — и Валерий Карпин, и Йозеф Циннбауэр с Марвином Комппером.

Желто-синие целую неделю провели в Москве — аэропорт в Ростове-на-Дону все еще закрыт, а мотаться на поезде южане не захотели. За эти семь дней Карпина явно убедил 22-летний Алексей Миронов: воспитанник «Локомотива» до этого воскресенья никогда не играл в РПЛ, а тут сразу же вышел в основном составе на позиции Хорена Байрамяна в центре поля. В остальном структура «Ростова» осталась той же, что мы видели в игре с «Динамо»: 4-3-3 с мячом и 5-4-1 без мяча. Уже привычно видеть, как Глебов при обороне опускается в линию к центральным защитникам.

«Локо» сыграл в первом туре хуже, поэтому и перестановки были чуть масштабнее. Во-первых, тренерский штаб красно-зеленых совершил размен на левом фланге обороны — заметный по игре с «Нижним» Тикнизян уступил место Ненахову. Во-вторых, поменялись местами Изидор с Камано: если неделю назад левее играл гвинеец, то сейчас с фланга атаковал высоченный француз. Кроме того, Бека-Бека вышел вместо Карпукаса.

Гол-близнец «Ростова» и пенальти Миранчука

Все эти перестановки говорили о том, что тренеры не только поправляли прошлые ошибки, но и готовились к конкретному сопернику. На это Циннбауэр с Карпиным указывали и перед матчем, но на деле оказалось, что «Локо» выучил не все уроки. Уже на 4-й минуте «Ростов» забил точно такой же гол, который неделю назад получило «Динамо»: снова штрафной на левом фланге, снова подача Уткина с левой ноги, снова идеальное замыкание Комличенко. Любой болельщик знает, что у Карпина с Виталием Кафановым прекрасно отлажены стандартные положения, а тут еще и состоялся гол-близнец из недавнего матча — кажется, кто-то недоработал. Например, Едвай, упустивший Комличенко.

Впрочем, в остальном «Локо» выглядел неплохо. В частности, лихо выходил через короткий пас из-под традиционно высокого прессинга «Ростова», да и сам поддавливал защиту гостей. Но ответный гол пришел через фланговую атаку: сработала идея штаба «Локо», который сместил налево быстроногого Изидора. Француз ускользнул от Прохина и был сбит в штрафной, но арбитр Алексей Сухой назначил очевидный пенальти только после подсказки видеоассистента и долгого просмотра повтора. Миранчук был точен: к результативной передаче, сделанной в предыдущем туре, Антон добавил гол.

Супергол Марадишвили

«Ростов», в отличие от игры в Петровском парке, не настаивал на владении. «Локо» в первом тайме контролировал мяч больше, но создавал моментов меньше, чем в матче с «Нижним». Но после перерыва игра перевернулась: желто-синие приватизировали мяч и стали сильнее напоминать себя самих недельной давности. Может быть, частично повлияла замена Тугарева на Байрамяна: Хорен появился не в середине поля, а на правом крыле нападения, где «Ростову» не хватало движения.

На 65-й минуте случился эпизод, который должен был стать ключевым. Во время рядового вбрасывания Миронов спровоцировал Бека-Бека, француз отмахнулся, после чего оба получили по предупреждению. Для хавбека «Локо» желтая карточка стала второй, так что хозяева остались в меньшинстве.

Циннбауэр среагировал на это заменой Камано на опорника Куликова, а Карпин пошел на необычный шаг: в пару к рослому Комличенко он выпустил еще одного гренадера Голенкова, а «Ростов» в финальные минуты свалился на подачи с навесами. И это все-таки принесло ему гол, причем снова со стандарта: прямая подача с углового не была успешной, зато после этого Глебов навесил в штрафную, Худяков ошибся на выходе, а Уткин, казалось, обеспечил гостям три очка.

Но «Локо» оказался живучим. За семь минут до конца основного времени на поле появились Иван Игнатьев и Константин Марадишвили. Внимание здесь, конечно, было приковано к форварду-новичку, но героем встречи стал хавбек. Навес Живоглядова наобум в жутком цейтноте привел к фантастическому голу Марадишвили — Константин забил через себя и спас для «Локо» ничью в меньшинстве. Это точно ярчайший эпизод тура и наверняка будет одним из самых запоминающихся моментов сезона.

Антон Миранчук
Валерий Карпин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Йозеф Циннбауэр
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