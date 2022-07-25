Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Рекорд по разгромам, мечта Розанова, голы в «девятку» и через себя. Рабинер — о бодром начале РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Гол Константина Марадишвили.
Фото ФК «Локомотив»
Дмитрий Баринов и Константин Марадишвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алекс Бека-Бека покидает поле.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/3
Обозреватель «СЭ» — об итогах второго тура чемпионата России.

Раззабивались!

Шесть первых матчей 2-го тура чемпионата России-2022/23 закончились с крупным счетом: четыре раза по 3:0, 1:4, 4:0. Весь тур с разностью в три и более мячей в пользу одной команды не заканчивался никогда, хотя и шесть разгромов в шести первых матчах — новый рекорд лиги. Обе заключительные встречи — «Локомотив» — «Ростов» и «Ахмат» — «Факел» — начинались в одно время, так что всего за два часа до конца тура совсем уникальное достижение еще было возможно.

В те же минуты комментатор Роман Нагучев писал в Telegram-канале, что его покойный коллега Юрий Розанов мечтал, но так и не смог когда-нибудь и где-нибудь найти тур с исключительно «верховыми» матчами — то есть теми, в которых забито три и более голов. И пожелал четырем оставшимся командам не подкачать.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. Что значит — тренер: состава нет, игра — есть. Рабинер — о Федотове, который выжимает максимум из ЦСКА

С крупными счетами не срослось ни в Черкизове, ни на «Ахмат Арене», а вот со сплошным «верхом» — очень даже. Четыре московских мяча, три грозненских — в итоге тур подарил нам 29 мячей. И единственную ничью, добытую на последних секундах красивейшим образом. Но об этом — ниже.

Хватает красавцев голов — например, мячи Захаряна и Марадишвили во втором туре попали бы в хайлайты любого европейского чемпионата. Кстати, сразу десять (!) футболистов в первых двух турах забили два и более мячей. «Более», правда, только у одного, очень неожиданного, разговор о котором — в конце этих заметок.

Учитывая все сопутствующие обстоятельства с отсутствием еврокубков, отъездом многих легионеров и ряда тренеров-иностранцев, чемпионат начался очень бодро. Правда, перебора судейских «косяков», но и собственно футбольных тем для разговора более чем достаточно.

И того, над чем можно по-хорошему посмеяться. Взять хотя бы слова Георгия Черданцева на исходе получаса матча «Динамо» — «Торпедо», когда при счете 0:0, желая, чтобы кто-то, наконец, забил, и зная о своем антидаре провидца, комментатор сказал, что все так и закончится нулевой ничьей.

Федор Смолов забил через 14 секунд! Черданцев прекрасно прокомментировал это: «Я уже начинаю себя бояться», а «Динамо» после матча оперативно отреагировало и наградило Георгия почетной грамотой за вклад в победу «Динамо» над «Торпедо». Классная история на самом деле. Добрая и самоироничная. Нам всего этого так не хватает, и не только в футболе, но и в жизни.

Дмитрий Баринов и Константин Марадишвили. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Баринов и Константин Марадишвили.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Фантастика от Марадишвили, абсурд от Бека-Бека

Чумовой гол незадолго до того вышедшего на замену полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили «Ростову» через себя в добавленное время при счете 1:2 запомнится надолго. И по исполнению (пусть с более близкого расстояния), и по эмоциям это было нечто подобное тому, как в компенсированное время несколько лет назад за «Краснодар» «ножницами» забил победный мяч «Зениту» другой грузин — Торнике Окриашвили. Эти ребята умеют только красиво!

И гол этот, хоть и фантастический, я воспринял как должное, потому что «Локо» и правда не заслуживал поражения. По послематчевому комментарию Валерия Карпина ясно, что и он так думает — может, даже и не в глубине души, а на ее поверхности. «Ростов» был далеко не так хорош, как с «Динамо», и хотя удалением Бека-Бека и детской ошибкой Даниила Худякова хозяева сделали все, чтобы ростовчане выиграли, красно-зеленые успели сравнять. И как!

Но какой же все-таки идиотизм от Бека-Бека с его красной карточкой, на ровном месте оставившей «Локомотив» вдесятером с «Ростовом» и без француза — на матч следующего тура с «Зенитом». Имея желтую, начать пихаться с ростовчанином Мироновым, — вот что у человека в голове? Эпизод словно из анекдота: «Даже на конкурсе дураков ты занял бы второе место!» — «Почему второе?» — «Потому что ты дурак!»

Алекс Бека-Бека покидает поле. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алекс Бека-Бека покидает поле.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кстати, если Миронов специально его спровоцировал — это абсолютно нормальная спортивная ситуация. Не заслуживающая похвалы, конечно, но распространенная везде и вполне невинная. Это же не слова Маттерацци Зидану с оскорблением его сестры. К слову, не вижу вообще ничего криминального и заслуживающего хейта в том, что сделал Наиль Умяров по отношению к Даниилу Фомину перед пенальти в финале Кубка России, — в его словах не было ничего оскорбительного и унизительного. Это был даже не треш-ток, а просто попытка отвлекающими словами сбить с толку. Поэтому вообще не понимаю реакцию вратаря «Динамо» Игоря Лещука, не пожавшего руку Умярову при встрече в отпуске в отеле.

Что еще очень понравилось — это послематчевое телеинтервью у кромки поля корреспондента Ады Назыровой с Николаем Комличенко и двумя вратарями, Худяковым и Сергеем Песьяковым. У Комличенко с Худяковым по ходу матча был конфликт, и когда игра закончилась, огромный форвард, положив руку на плечо худенькому вратарю, рассказывал, что 19-летнему парню негоже говорить: «Вставай! Чего лежишь? Носилки несите!» Худяков, покаявшийся за элементарную ошибку на выходе, с опытным коллегой соглашался, оба улыбались, и все это выглядело очень живо и по-человечески.

Тин Едвай (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Николай Комличенко (&laquo;Динамо&raquo;). Что это было?! Марадишвили голом через себя спасает «Локо» в меньшинстве

А что касается финального свистка Алексея Сухого в момент острейшего флангового паса на Керка (на секундомере было 95:13 при пяти добавленных минутах, а ведь как минимум после гола Марадишвили полминуты было точно потрачено на празднования, желтую карточку раздевшемуся герою и возобновление игры), то вспоминаю матч Лиги чемпионов «Реал» — «Локомотив» 2002 года на «Сантьяго Бернабеу». Тогда при 2:2 на последних секундах нигерийский форвард «Локо» Джеймс Обиора, уже в этом матче забивавший, вообще убегал один на один с Икером Касильясом, и на подступах к штрафной английский судья Барбер дал финальный свисток. Я был на стадионе, и мы с коллегами, не говоря уже обо всей локомотивской делегации, пришли в натуральное бешенство. Недоумевали даже испанские журналисты: а что, мол, так бывает?

Евгений Чернов, Алексис Бека Бека и&nbsp;Валерий Карпин.

Бывает и не так. Помню еще один, даже более крутой момент. Чемпионат СССР 1984 года, Днепропетровск, «Днепр» — «Черноморец». Ничья, последняя минута. Игрок одесситов Игорь Соколовский пушкой бьет со штрафного метров с 30, и мяч влетает в сетку. А судья Юрий Сергиенко из Харькова отменяет гол, потому что в момент полета мяча игра закончилась! После им же назначенного штрафного! В результате «Черноморцу» не хватило очка, чтобы во второй раз в своей истории занять третье место. И уступил как раз на это самое очко он... «Днепру».

Значит, все они так хотели свистнуть. Сергиенко, Барбер и теперь вот Сухой. И так же Сухой не хотел назначать стопроцентный пенальти, который был виден даже из космоса, на Изидоре. Но тут уж пришлось — ВАР животворящий...

***

Всего одна команда взяла в двух турах максимум очков и не пропустила ни одного мяча. И это не «Зенит», а ЦСКА, от которого, с учетом огромных проблем с составом, такого старта никто не ожидал. По-моему, тут глупо ссылаться на слабость соперников: если с «Уралом» (и то если не вспоминать концовку прошлого сезона, когда команда Игоря Шалимова играла отлично) это объяснение еще кое-как проходит, то с «Сочи» — точно нет. Торпедовцев в гостях южане в первом туре обыграли очень уверенно, да и состав у них после прошлогоднего серебра большей частью сохранился.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;: Хесус Медина. Карраскаль и Медина великолепны, Акинфеев — спасатель и плеймейкер. ЦСКА не оставил шансов «Сочи»

О роли в таком старте Владимира Федотова и вообще о том, насколько много зависит от по-настоящему качественного тренера, я вчера уже писал, повторяться не стоит. Добавлю то, что главный тренер ЦСКА, как мало кто другой, умеет играть на плюсах своих игроков. Прекрасен, например, дриблинг Карраскаля — и в игре с «Сочи» колумбиец шел в него 12 раз, из которых 10 (!) попыток оказались успешными. Мы переписывались с Федотовым спустя несколько часов после матча, и была, например, такая фраза: «Таких футболистов все меньше и меньше!» Я бы добавил: в нашем чемпионате — особенно. И дай бог, чтобы талант Карраскаля раскрылся в РПЛ надолго и на полную катушку — это точно сделает нашу премьер-лигу краше.

Футболисты ЦСКА празднуют третий гол.

Игорь Акинфеев отдавать результативные передачи, как тому же Карраскалю на второй гол, конечно, вряд ли будет часто — но его потрясающее умение играть ногами Федотов тоже начал использовать сразу же. Последний раз легендарный голкипер отдавал голевую аж 12 лет назад в ворота «Терека», причем тогда сделал это ударом от ворот — мяч ударился о газон и прилетел на выход один на один Дзагоеву. Теперь же это была диагональ и с игры. Комментировавший этот момент экс-тренер сборной России Игорь Корнеев вспомнил, что они с Гусом Хиддинком как-то даже подумывали о том, чтобы иногда Акинфеев... бил штрафные на чужой половине поля. Но все-таки не решились.

После матча ЦСКА — «Сочи» Кристиан Нобоа, вышедший лишь на замену близко к концу игры, признался, что может перейти к Федотову, и рассыпался в комплиментах своему недавнему тренеру. Это был бы любопытный поворот, учитывая, что пока армейцы играют с парой центральных полузащитников Мухин — Кучаев, и даже 37-летний эквадорец явно превосходит любого из них.

Присоединяться к своему коллеге Леониду Волотко, вчера посулившему армейцам борьбу за золото с «Зенитом», пока не рискнул бы — уж больно слаб состав красно-синих, а скамейка вообще почти отсутствует. Но четыре-пять дельных приобретений могут ситуацию изменить. После второго тура болельщикам ЦСКА будет приятно остановить мгновение.

В двух очках от их кумиров — сразу пять клубов. Четыре из них — «Динамо», «Спартак», «Зенит» и «Химки» — в этом туре выиграли с крупным счетом, и лишь «Ахмату» потребовались изрядные усилия, чтобы обыграть храброго новичка «Факел». Начал работать «фактор Агаларова» — лучший снайпер прошлого чемпионата в своем уфимском стиле, с близкого расстояния, забил победный мяч.

23&nbsp;июля. Краснодар. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. Александр Соболев против защитников хозяев. «Спартак» судят, как он мечтал. ЦСКА — главный конкурент «Зенита». За что поборются топ-клубы РПЛ?

Этот тур подарил нам нового форварда-ноунейма, и дай бог, чтобы в этом сезоне его ждала прошлогодняя агаларовская судьба. Спустя ровно 20 лет после спартаковских подвигов и скандалов Дмитрия Сычева хет-трик за «Оренбург» в ворота «Урала» сделал нападающий с похожей фамилией — Владимир Сычевой. Причем, как выяснилось из последующего интервью, собирающийся менять ее на фамилию отчима — Писарский.

Уникальная судьба — парню 26 лет, уже немало по футбольным меркам, а всего два года назад он играл... по любителям, причем где — в чемпионате Крыма, за клуб «Крымтеплица». Предыдущий хет-трик там и делал. И сам он родом оттуда, из Симферополя.

Причем голы его, особенно первый, — вполне себе породистые. Убрал на ложном замахе под левую, не побоялся пробить с острого угла, хорошо попал в дальний. Второй мяч — классическая игра на опережение, третий — выстрел в ближний под перекладину. Все как полагается. И это здорово, когда появляются такие неожиданные герои. Это и есть реальный спорт, который говорит юным игрокам с периферии: «И ты так можешь».

Владимир Сычевой. «Многие написали: «Ты напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Интервью Сычевого, сделавшего первый хет-трик сезона
Арсен Захарян
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексис Бека-Бека
Владимир Сычевой
Константин Марадишвили
9
41
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Чудо от Марадишвили, пас от Акинфеева и роскошь от Захаряна. Опубликовано видео пяти лучших голов 2-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Широков раскритиковал судейство в матче «Краснодар» — «Спартак»
«У «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в тройке. С любым тренером!» Интервью ветерана красно-белых Бушманова
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Локомотива» в матче с «Ростовом»
«Торпедо» не будет обращаться в ЭСК РФС по судейству в матче с «Динамо»
Губерниев: «Если у нас футбол так себе, то почему должно быть классное судейство?»
КДК РФС рассмотрит заход Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» судят, как он мечтал. ЦСКА — главный конкурент «Зенита». За что поборются топ-клубы РПЛ?

«У «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в тройке. С любым тренером!» Интервью ветерана красно-белых Бушманова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости