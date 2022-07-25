Рекорд по разгромам, мечта Розанова, голы в «девятку» и через себя. Рабинер — о бодром начале РПЛ

Обозреватель «СЭ» — об итогах второго тура чемпионата России.

Раззабивались!

Шесть первых матчей 2-го тура чемпионата России-2022/23 закончились с крупным счетом: четыре раза по 3:0, 1:4, 4:0. Весь тур с разностью в три и более мячей в пользу одной команды не заканчивался никогда, хотя и шесть разгромов в шести первых матчах — новый рекорд лиги. Обе заключительные встречи — «Локомотив» — «Ростов» и «Ахмат» — «Факел» — начинались в одно время, так что всего за два часа до конца тура совсем уникальное достижение еще было возможно.

В те же минуты комментатор Роман Нагучев писал в Telegram-канале, что его покойный коллега Юрий Розанов мечтал, но так и не смог когда-нибудь и где-нибудь найти тур с исключительно «верховыми» матчами — то есть теми, в которых забито три и более голов. И пожелал четырем оставшимся командам не подкачать.

С крупными счетами не срослось ни в Черкизове, ни на «Ахмат Арене», а вот со сплошным «верхом» — очень даже. Четыре московских мяча, три грозненских — в итоге тур подарил нам 29 мячей. И единственную ничью, добытую на последних секундах красивейшим образом. Но об этом — ниже.

Хватает красавцев голов — например, мячи Захаряна и Марадишвили во втором туре попали бы в хайлайты любого европейского чемпионата. Кстати, сразу десять (!) футболистов в первых двух турах забили два и более мячей. «Более», правда, только у одного, очень неожиданного, разговор о котором — в конце этих заметок.

Учитывая все сопутствующие обстоятельства с отсутствием еврокубков, отъездом многих легионеров и ряда тренеров-иностранцев, чемпионат начался очень бодро. Правда, перебора судейских «косяков», но и собственно футбольных тем для разговора более чем достаточно.

И того, над чем можно по-хорошему посмеяться. Взять хотя бы слова Георгия Черданцева на исходе получаса матча «Динамо» — «Торпедо», когда при счете 0:0, желая, чтобы кто-то, наконец, забил, и зная о своем антидаре провидца, комментатор сказал, что все так и закончится нулевой ничьей.

Федор Смолов забил через 14 секунд! Черданцев прекрасно прокомментировал это: «Я уже начинаю себя бояться», а «Динамо» после матча оперативно отреагировало и наградило Георгия почетной грамотой за вклад в победу «Динамо» над «Торпедо». Классная история на самом деле. Добрая и самоироничная. Нам всего этого так не хватает, и не только в футболе, но и в жизни.

Дмитрий Баринов и Константин Марадишвили. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Фантастика от Марадишвили, абсурд от Бека-Бека

Чумовой гол незадолго до того вышедшего на замену полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили «Ростову» через себя в добавленное время при счете 1:2 запомнится надолго. И по исполнению (пусть с более близкого расстояния), и по эмоциям это было нечто подобное тому, как в компенсированное время несколько лет назад за «Краснодар» «ножницами» забил победный мяч «Зениту» другой грузин — Торнике Окриашвили. Эти ребята умеют только красиво!

И гол этот, хоть и фантастический, я воспринял как должное, потому что «Локо» и правда не заслуживал поражения. По послематчевому комментарию Валерия Карпина ясно, что и он так думает — может, даже и не в глубине души, а на ее поверхности. «Ростов» был далеко не так хорош, как с «Динамо», и хотя удалением Бека-Бека и детской ошибкой Даниила Худякова хозяева сделали все, чтобы ростовчане выиграли, красно-зеленые успели сравнять. И как!

Но какой же все-таки идиотизм от Бека-Бека с его красной карточкой, на ровном месте оставившей «Локомотив» вдесятером с «Ростовом» и без француза — на матч следующего тура с «Зенитом». Имея желтую, начать пихаться с ростовчанином Мироновым, — вот что у человека в голове? Эпизод словно из анекдота: «Даже на конкурсе дураков ты занял бы второе место!» — «Почему второе?» — «Потому что ты дурак!»

Алекс Бека-Бека покидает поле. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кстати, если Миронов специально его спровоцировал — это абсолютно нормальная спортивная ситуация. Не заслуживающая похвалы, конечно, но распространенная везде и вполне невинная. Это же не слова Маттерацци Зидану с оскорблением его сестры. К слову, не вижу вообще ничего криминального и заслуживающего хейта в том, что сделал Наиль Умяров по отношению к Даниилу Фомину перед пенальти в финале Кубка России, — в его словах не было ничего оскорбительного и унизительного. Это был даже не треш-ток, а просто попытка отвлекающими словами сбить с толку. Поэтому вообще не понимаю реакцию вратаря «Динамо» Игоря Лещука, не пожавшего руку Умярову при встрече в отпуске в отеле.

Что еще очень понравилось — это послематчевое телеинтервью у кромки поля корреспондента Ады Назыровой с Николаем Комличенко и двумя вратарями, Худяковым и Сергеем Песьяковым. У Комличенко с Худяковым по ходу матча был конфликт, и когда игра закончилась, огромный форвард, положив руку на плечо худенькому вратарю, рассказывал, что 19-летнему парню негоже говорить: «Вставай! Чего лежишь? Носилки несите!» Худяков, покаявшийся за элементарную ошибку на выходе, с опытным коллегой соглашался, оба улыбались, и все это выглядело очень живо и по-человечески.

А что касается финального свистка Алексея Сухого в момент острейшего флангового паса на Керка (на секундомере было 95:13 при пяти добавленных минутах, а ведь как минимум после гола Марадишвили полминуты было точно потрачено на празднования, желтую карточку раздевшемуся герою и возобновление игры), то вспоминаю матч Лиги чемпионов «Реал» — «Локомотив» 2002 года на «Сантьяго Бернабеу». Тогда при 2:2 на последних секундах нигерийский форвард «Локо» Джеймс Обиора, уже в этом матче забивавший, вообще убегал один на один с Икером Касильясом, и на подступах к штрафной английский судья Барбер дал финальный свисток. Я был на стадионе, и мы с коллегами, не говоря уже обо всей локомотивской делегации, пришли в натуральное бешенство. Недоумевали даже испанские журналисты: а что, мол, так бывает?

Бывает и не так. Помню еще один, даже более крутой момент. Чемпионат СССР 1984 года, Днепропетровск, «Днепр» — «Черноморец». Ничья, последняя минута. Игрок одесситов Игорь Соколовский пушкой бьет со штрафного метров с 30, и мяч влетает в сетку. А судья Юрий Сергиенко из Харькова отменяет гол, потому что в момент полета мяча игра закончилась! После им же назначенного штрафного! В результате «Черноморцу» не хватило очка, чтобы во второй раз в своей истории занять третье место. И уступил как раз на это самое очко он... «Днепру».

Значит, все они так хотели свистнуть. Сергиенко, Барбер и теперь вот Сухой. И так же Сухой не хотел назначать стопроцентный пенальти, который был виден даже из космоса, на Изидоре. Но тут уж пришлось — ВАР животворящий...

***

Всего одна команда взяла в двух турах максимум очков и не пропустила ни одного мяча. И это не «Зенит», а ЦСКА, от которого, с учетом огромных проблем с составом, такого старта никто не ожидал. По-моему, тут глупо ссылаться на слабость соперников: если с «Уралом» (и то если не вспоминать концовку прошлого сезона, когда команда Игоря Шалимова играла отлично) это объяснение еще кое-как проходит, то с «Сочи» — точно нет. Торпедовцев в гостях южане в первом туре обыграли очень уверенно, да и состав у них после прошлогоднего серебра большей частью сохранился.

О роли в таком старте Владимира Федотова и вообще о том, насколько много зависит от по-настоящему качественного тренера, я вчера уже писал, повторяться не стоит. Добавлю то, что главный тренер ЦСКА, как мало кто другой, умеет играть на плюсах своих игроков. Прекрасен, например, дриблинг Карраскаля — и в игре с «Сочи» колумбиец шел в него 12 раз, из которых 10 (!) попыток оказались успешными. Мы переписывались с Федотовым спустя несколько часов после матча, и была, например, такая фраза: «Таких футболистов все меньше и меньше!» Я бы добавил: в нашем чемпионате — особенно. И дай бог, чтобы талант Карраскаля раскрылся в РПЛ надолго и на полную катушку — это точно сделает нашу премьер-лигу краше.

Игорь Акинфеев отдавать результативные передачи, как тому же Карраскалю на второй гол, конечно, вряд ли будет часто — но его потрясающее умение играть ногами Федотов тоже начал использовать сразу же. Последний раз легендарный голкипер отдавал голевую аж 12 лет назад в ворота «Терека», причем тогда сделал это ударом от ворот — мяч ударился о газон и прилетел на выход один на один Дзагоеву. Теперь же это была диагональ и с игры. Комментировавший этот момент экс-тренер сборной России Игорь Корнеев вспомнил, что они с Гусом Хиддинком как-то даже подумывали о том, чтобы иногда Акинфеев... бил штрафные на чужой половине поля. Но все-таки не решились.

После матча ЦСКА — «Сочи» Кристиан Нобоа, вышедший лишь на замену близко к концу игры, признался, что может перейти к Федотову, и рассыпался в комплиментах своему недавнему тренеру. Это был бы любопытный поворот, учитывая, что пока армейцы играют с парой центральных полузащитников Мухин — Кучаев, и даже 37-летний эквадорец явно превосходит любого из них.

Присоединяться к своему коллеге Леониду Волотко, вчера посулившему армейцам борьбу за золото с «Зенитом», пока не рискнул бы — уж больно слаб состав красно-синих, а скамейка вообще почти отсутствует. Но четыре-пять дельных приобретений могут ситуацию изменить. После второго тура болельщикам ЦСКА будет приятно остановить мгновение.

В двух очках от их кумиров — сразу пять клубов. Четыре из них — «Динамо», «Спартак», «Зенит» и «Химки» — в этом туре выиграли с крупным счетом, и лишь «Ахмату» потребовались изрядные усилия, чтобы обыграть храброго новичка «Факел». Начал работать «фактор Агаларова» — лучший снайпер прошлого чемпионата в своем уфимском стиле, с близкого расстояния, забил победный мяч.

Этот тур подарил нам нового форварда-ноунейма, и дай бог, чтобы в этом сезоне его ждала прошлогодняя агаларовская судьба. Спустя ровно 20 лет после спартаковских подвигов и скандалов Дмитрия Сычева хет-трик за «Оренбург» в ворота «Урала» сделал нападающий с похожей фамилией — Владимир Сычевой. Причем, как выяснилось из последующего интервью, собирающийся менять ее на фамилию отчима — Писарский.

Уникальная судьба — парню 26 лет, уже немало по футбольным меркам, а всего два года назад он играл... по любителям, причем где — в чемпионате Крыма, за клуб «Крымтеплица». Предыдущий хет-трик там и делал. И сам он родом оттуда, из Симферополя.

Причем голы его, особенно первый, — вполне себе породистые. Убрал на ложном замахе под левую, не побоялся пробить с острого угла, хорошо попал в дальний. Второй мяч — классическая игра на опережение, третий — выстрел в ближний под перекладину. Все как полагается. И это здорово, когда появляются такие неожиданные герои. Это и есть реальный спорт, который говорит юным игрокам с периферии: «И ты так можешь».