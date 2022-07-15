«Если не верить в чемпионство, то зачем все это?» Защитник «Локо» готов к гонке с «Зенитом»

«СЭ» поговорил с Дмитрием Живоглядовым.

Дмитрий Живоглядов за один сезон прошел путь от игрока ротации (осенью провел лишь два полных матча) до одной из ключевых фигур обновленного «Локомотива»: в 2022 году защитник стал вторым в команде по числу проведенных минут на поле, а в матче с «Рубином» был капитаном.

Перед стартом нового сезона РПЛ корреспондент «СЭ» встретился с Живоглядовым и узнал, как Жемалетдинов получил жуткую травму на сборах, кто из легионеров первым выучил русский мат, кому больше всех доставалось от Семина во время матчей и какую роль в прогрессе защитника сыграл теннисист Даниил Медведев.

«Самые убийственные сборы были в «Динамо»: многие просто падали от усталости»

— Мы разговариваем после тренировки в Баковке, а могли бы записывать интервью в Австрии или Швейцарии. Сборы в России — это непривычно?

— Во времена ковида уже готовились к сезону в России, поэтому ничего страшного, что остались в Баковке. Тем более у нас ее только что реконструировали! Условия очень хорошие: поля, восстановительные процедуры на топ-уровне, все остальное.

— Миранчук сказал, что столовая в Баковке похожа на ресторан на Патриках.

— Видишь, ты уже все знаешь и без меня, ха-ха! Если серьезно, уровень новой базы правда очень высокий.

— Расскажи о самых убийственных сборах в своей жизни — когда людей выворачивало прямо на поле.

— Самые жесткие сборы были в «Динамо». Очень много беговой работы, переносили тяжело. После некоторых упражнений многие просто падали на траву от усталости. Мне кажется, это отголоски старой школы: на них воспитывалось одно поколение и передавало следующему. В «Динамо» всегда были тяжелые сборы: и в школе, и в дубле.

Дмитрий Живоглядов в игре за «Динамо». Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

— Баринов рассказывал: при Гисдоле были самые легкие сборы в его карьере. В твоей тоже?

— Да. Сейчас нагрузка была гораздо больше, чем на зимних сборах.

— Весной чувствовалось, что вы физически проседаете?

— Я за все сборы не провел ни одного полного матча и был настолько голоден до футбола, что чувствовал только желание играть. Во мне все кипело, хотелось на поле — и все равно было мало. Плюс у меня от природы хорошие физические данные, выносливость высокая. Поэтому нагрузки переношу намного легче, чем другие футболисты.

— Комппер вас сильно нагружает?

— Ну, тренировки держат в напряжении. Есть и силовые упражнения, и игровые. На самом деле интересно — уверен, сейчас всем все нравится. Видно, что Марвин совершенствуется вместе с нами, мы ведь первые, с кем он работает на таком уровне. Прогрессируем вместе с ним каждый день.

Дмитрий Живоглядов во время предсезонной тренировки. ФК «Локомотив»

«Русский мат первым выучил Бека-Бека»

— Весной «Локомотив» стал шестым, но это был переходный сезон — с новой стратегией, сменой тренера и состава. За что поборетесь в новом чемпионате?

— Я уже много раз говорил, что «Локомотив» — гранд российского футбола, который всегда должен бороться за первые места, еврокубковую зону. Другого выхода просто не существует. Если не верить в чемпионство, то к чему это все? Мы — верим. И обязательно поборемся. А весной посмотрим, что получилось.

— В «Локо» очень много новичков. Кто из них быстрее всех адаптировался к России?

— Едвай, Изидор и Керк. Но смотря по каким критериям судить.

— Обычно судят по тому, кто первым выучил русский мат.

— Тогда Бека-Бека, ха-ха! Иностранцев действительно первым делом учат матерным словам. У них еще произношение смешное. Но Бека-Бека сразу все освоил.

Алексис Бека Бека. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— За год состав «Локо» обновился больше чем наполовину. Помнишь свои ощущения, когда только появились инсайды со списком игроков, выставленных на продажу? Ты тоже в нем был.

— Слухи и разговоры ходили, но не скажу, что у меня были опасения. Наше дело — тренироваться и играть, остальное второстепенно. В клубе нам сразу сказали: «Не слушайте, это неправда». В итоге осенью ушел один Крыховяк.

— Главная летняя потеря «Локо» — Жемалетдинов, который порвал ахилл и выбыл на 9 месяцев. Как это случилось?

— Была абсолютно безобидная ситуация: после паузы Рифат хотел побежать к мячу, сделал шаг и рухнул с таким треском, как будто это какой-то посторонний звук. Все оглянулись — рядом с ним никого не было в радиусе двух метров. Подумали, что он просто упал. Рифат тоже ничего не понимал — спросил у ближайшего игрока: «Ты меня задел?» Тот ответил: «Нет». Смотрю, а у него аж глаза расширились — видимо, понял, что что-то не то. Попытался встать — и не смог. После этого до всех дошло, что это точно ахилл. Пользуясь случаем, желаю здоровья и скорейшего возвращения.

— Осенью ты провел лишь два полных матча. Думал о том, что надо что-то менять?

— Как ни крути, каждый футболист, который хочет чего-то достичь, будет недоволен ситуацией, когда у него мало игровой практики. Но, как видите, я в «Локомотиве» и стараюсь отдавать все силы за этот клуб.

— При этом весной ты стал вторым в «Локо» по количеству сыгранных минут. За счет чего такой всплеск?

— У меня есть объяснение, но это останется при мне. Могу лишь сказать, что мне понравилось интервью нашего теннисиста Даниила Медведева после поражения в финале Australian Open. Когда он сказал: «Ребенок во мне перестал мечтать. Теперь я играю за себя, за свою семью, чтобы обеспечить ее. За тех, кто в меня верит, и за болельщиков, потому что чувствую их поддержку». Вот у меня зимой были плюс-минус такие же мысли. Но что этому предшествовало — опустим: не хочу выносить на публику. Я ту ситуацию отпустил и больше о ней не думал. Весной просто кайфовал от футбола. Но интервью Медведева — реально топ, он сказал очень правильные и нужные слова.

— Вы знакомы?

— Нет, но теннис мне очень нравится. По завершении карьеры собираюсь посетить все турниры «Большого шлема»!

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

— В матче с «Рубином» ты впервые получил капитанскую повязку. Как это было?

— Узнал, что буду капитаном, утром в день игры. Эмоции только положительные — мне предоставили возможность вывести команду на поле. Уже не помню, что говорил, когда мы собрались в круге. Но раз победили, наверное, нормально сказал!

— Твой лучший матч сезона — против «Сочи»?

— Если брать атакующие действия и игру впереди, то да. Но глобально я бы назвал игру со «Спартаком» в снегопад. Все-таки дерби, было много борьбы, мы победили. Еще и в таких условиях играли.

— Тебя не шокировало, что этот матч вообще провели? «Спартак» не хотел играть.

— У нас была другая информация. Нам говорили, что «Спартак», наоборот, хочет играть. Поэтому мы спокойно ждали в раздевалке, пока судьи дадут команду выходить на поле.

Дмитрий Живоглядов. Георгий Кардава

«Самое легендарное от Семина — «Гжежев» Крыховяк. Рыбуса он называл Маттеус»

— Только за последний сезон ты поработал с тремя разными тренерами — это очень некомфортно?

— По сути, сезон начинал Николич, а потом команда перестроилась на другую философию, под которую взяли Гисдоля. И когда Комппер его сменил, плюс-минус ничего не поменялось. Марвин лишь подправил некоторые детали, но идея — та же. Поэтому я бы сказал, что было два тренера.

Но я понимаю, что ты имеешь в виду: стили действительно разные. У Николича один, у Гисдоля и Комппера — другой. Но мы футболисты и должны отталкиваться от того, чего хочет тренер. Например, завтра придет другой специалист — и у него будет своя философия. Наша задача — уметь перестроиться и адаптироваться под его требования. Ничего такого в этом нет.

— Ты когда-нибудь мог уехать в Европу?

— Нет, хотя, конечно, я думал об этом. Но одно дело — желание, другое — реальные предложения. Не какие-то слухи или разговоры, а именно оффер.

— Если бы сейчас позвали в Европу, но не в топ-лигу, поехал бы?

— Не топ-лига — это какая?

— Нидерланды или Бельгия.

— Да, в Нидерланды поехал бы.

— То есть у тебя нет позиции: либо в «Реал», либо никуда, как у многих?

— Нет, такого точно нет.

— Общаешься с Лешей Миранчуком?

— Когда мы вместе с Антохой находимся и они друг другу по видеосвязи набирают, то всегда перекидываемся парой фраз. Последний раз — на сборах.

— Рыбус мне рассказывал, что при Семине ненавидел играть на ближайшем к скамейке фланге, потому что Палыч постоянно на него кричал. На тебя тоже?

— Мне, кстати, не особо сильно доставалось, другим гораздо больше. Плюс в игре на это не обращаешь внимания. Ну, или просто привыкаешь, ха-ха! Он так передавал свои эмоции команде. Больше всех у нас Брайну Идову доставалось. До этого — Владу Игнатьеву, но потом что-то случилось, и Семин ему больше ничего не говорил.

— Семин часто путал имена и фамилии игроков. Тебя сразу выучил?

— Да! Самое легендарное в исполнении Семина — это «Гжежев» Крыховяк. Ну, и Мачея Рыбуса он называл Маттеус.

Гжегож Крыховяк. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Играть с «Баварией» или «Атлетико» не страшно. Наоборот, кайф!»

— Против кого в РПЛ сложнее всего играть персонально?

— Я как-то говорил, что тяжело с Дзюбой. Но теперь это, видимо, неактуально.

— А в еврокубках? С «Баварией» ты играл на одном фланге с Кингсли Команом...

— А во втором матче — по Альфонсо Дэвису и Дугласу Косте.

— Перед тем как выйти на поле с такими монстрами, испытываешь сильный мандраж?

— Наоборот, это кайф! Это же чемпионы мира, лучшие на своих позициях — проверить себя на их уровне дорогого стоит. Тем более я многих из них еще по молодежной сборной помню. Того же Лероя Сане (но он в матче с «Баварией» играл на противоположном от меня фланге), Тимо Вернера, Максимилиана Арнольда, Макса Майера, Юлиана Брандта, Никласа Зюле — банда у них хорошая была! Играть против таких футболистов — реально праздник. А такую атмосферу, как в Лиге чемпионов, редко встретишь.

— Ты сказал про Тимо Вернера — когда он играл в Стамбуле против «Бешикташа», то попросил замену из-за шумового давления турецких фанатов и долго не мог прийти в себя. Как тебе атмосфера на стадионе «Галатасарая»?

— Не знал про Вернера, но атмосфера такая, что мурашки по коже. Когда вышли на разминку, стадион был заполнен процентов на 25. И нас так мощно освистали, что я подумал, будто они какую-то шумовую поддержку включили: так просто не бывает! На трибунах баннер «Добро пожаловать в ад» — ни на одном стадионе не ощущал ничего подобного.

Мне говорили, что на «Айброксе» в Глазго тоже очень атмосферно. Но я играл там с «Уфой» при полном стадионе и могу сказать, что это, конечно, другое. В Стамбуле творилось что-то невероятное. Когда «Галатасарай» владеет мячом — еще более-менее. Но как только ты его перехватываешь, весь стадион свистит так, что ты не слышишь игрока, который находится в метре от тебя. К этому тяжело привыкнуть.

Дмитрий Живоглядов. Георгий Кардава

— В Стамбуле тебе дважды показали желтую карточку и не удалили — после этого «Галатасарай» требовал переигровку или техническое поражение.

— Я сразу понял, что это ошибка. Арбитр показал мне желтую — после этого началась заварушка. Он побежал разбираться, раздал всем причастным предупреждения и, видимо, по инерции показал мне тоже. Я в моменте подумал: за что мне вторую-то? Меня там вообще не было. Но судья тут же объяснил, что эта карточка — за прошлый эпизод. Так что я был спокоен, когда турецкие СМИ начали нагнетать про техническое поражение. Болельщики «Галатасарая» мне тоже писали. Открыл пару сообщений в соцсетях, перевел... Остальные уже не открывал — смысл был понятен, ха-ха! Это у них в крови — столько времени прошло, а они все пишут!

— С кем было тяжелее: с «Баварией» или «Атлетико»?

— С «Атлетико», сто процентов. Дома с «Баварией» вообще крутой матч получился — столько моментов! А с «Атлетико» мы 80 процентов времени были без мяча. То, как они его держат, просто на грани. Причем когда они играют с грандами Лиги чемпионов, то действуют как мы против них: вторым номером, от обороны. А выходят против нас — совсем другая картина: контроль мяча, короткий пас. «Атлетико» — самый сложный соперник. При этом мы с ними дважды сыграли вничью.

Дмитрий Живоглядов в матче против «Атлетико». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Денисов пахал даже в дубле «Динамо». Ему вообще без разницы, где он тренировался!»

— Ты воспитанник «Динамо», дубль которого якобы славился самыми большими премиальными в России. Это ведь не слух?

— Это правда. За победу в матче платили 30-35 тысяч рублей — в премьер-лиге таких бонусов точно ни у кого не было.

— Там же ты застал Игоря Денисова, которого отправляли в молодежку из-за конфликта с Черчесовым. Он не саботировал тренировки?

— Наоборот, ты не представляешь, как он пахал! Игорь — боец, ему вообще без разницы, где он тренируется — в дубле или в основе. Хотя, казалось бы, человек выигрывал и в России, и на международном уровне. Но вкалывал как в последний раз.

— Вылет с «Динамо» в ФНЛ — самый депрессивный момент в карьере? В какой момент сезона стало понятно, что это реально может случиться?

— Когда мы «Кубани» проиграли в предпоследнем туре, уже было нехорошее предчувствие. С «Зенитом» уже творился хаос: когда мы пропустили, фанаты пытались прорваться на поле, к трибунам согнали ОМОН. Было не по себе, конечно. Хотя болельщиков можно понять: «Динамо» же было единственным московским клубом, который не вылетал из высшей лиги.

— От ФНЛ тебя спасла «Уфа». Ты сразу согласился?

— Было сложно принять решение, учитывая, что я, во-первых, воспитанник «Динамо»... Во-вторых, нужно было уезжать из Москвы. Повлияли разговоры с Гончаренко и Газизовым. Я согласился и не прогадал — так получилось, что застал лучшее время в истории «Уфы». Сейчас желаю команде поскорее вернуться в премьер-лигу.

— Самый памятный разнос от Гончаренко?

— Их было много, но со временем все забывается. Самый памятный — когда у одного из футболистов на установке будильник на телефоне сработал, он потом не попал в состав. Такое — да, на всю жизнь запомнишь. Со мной тоже была история: вышел на игру с «Ахматом», скажем так, немного не с тем настроем. Гончаренко меня заменил на 30-й минуте, чтобы проучить.

Дмитрий Живоглядов. Георгий Кардава

«Почему у меня должно поменяться отношение к Крыховяку?»

— Марио Фернандес приостановил карьеру. У тебя есть ощущение, что теперь ты один из главных кандидатов в основу сборной?

— Почему-то все об этом спрашивают! Что значит — один из главных кандидатов? Если буду играть на должном уровне в «Локомотиве» — вызовут в сборную. Если не буду... Я хорошо осознаю, что в этой ситуации все зависит от меня.

— У тебя не поменялось отношению к Крыховяку, который, как говорили, весной призывал легионеров покидать Россию?

— В «Локо» мы хорошо общались. Как и с Рыбусом, с которым до сих пор поддерживаю связь. Мы часто контактировали, всегда сидели за одним столом.

Почему у меня должно было поменяться отношение к нему? Я не знаю, был ли Гжегож тем человеком, который уговаривал иностранцев «Краснодара» уезжать из России, как об этом пишут. Насколько я понял, это не особо соответствовало действительности.

— Твой контракт с «Локо» заканчивается через год. Переговоры по новому соглашению уже начались?

— Нет, разговоров об этом пока не было. Я себя здесь чувствую хорошо, мне все нравится. Останусь я или нет, зависит от позиции «Локомотива», предложат ли мне новый контракт — посмотрим по ходу сезона. Весной я кайфовал от футбола — хочется, чтобы так было всегда. Совпало все: и в психологическом плане, и в доверии ко мне. Когда ты это чувствуешь, то показываешь лучший результат.