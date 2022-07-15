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«Если не верить в чемпионство, то зачем все это?» Защитник «Локо» готов к гонке с «Зенитом»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Дмитрий Живоглядов.
Фото Георгий Кардава
Дмитрий Живоглядов.
Фото Георгий Кардава
Дмитрий Живоглядов.
Фото Георгий Кардава
Дмитрий Живоглядов.
Фото Георгий Кардава
Дмитрий Живоглядов в игре за «Динамо».
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Дмитрий Живоглядов во время предсезонной тренировки.
Фото ФК «Локомотив»
Алексис Бека Бека.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Гжегож Крыховяк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Живоглядов в матче против «Атлетико».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с Дмитрием Живоглядовым.

Дмитрий Живоглядов за один сезон прошел путь от игрока ротации (осенью провел лишь два полных матча) до одной из ключевых фигур обновленного «Локомотива»: в 2022 году защитник стал вторым в команде по числу проведенных минут на поле, а в матче с «Рубином» был капитаном.

Перед стартом нового сезона РПЛ корреспондент «СЭ» встретился с Живоглядовым и узнал, как Жемалетдинов получил жуткую травму на сборах, кто из легионеров первым выучил русский мат, кому больше всех доставалось от Семина во время матчей и какую роль в прогрессе защитника сыграл теннисист Даниил Медведев.

10&nbsp;июля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. Баринов на родной позиции, Миранчук в отличных кондициях, Изидор снова забивает. С этим «Локомотивом» не будет скучно

«Самые убийственные сборы были в «Динамо»: многие просто падали от усталости»

— Мы разговариваем после тренировки в Баковке, а могли бы записывать интервью в Австрии или Швейцарии. Сборы в России — это непривычно?

— Во времена ковида уже готовились к сезону в России, поэтому ничего страшного, что остались в Баковке. Тем более у нас ее только что реконструировали! Условия очень хорошие: поля, восстановительные процедуры на топ-уровне, все остальное.

— Миранчук сказал, что столовая в Баковке похожа на ресторан на Патриках.

— Видишь, ты уже все знаешь и без меня, ха-ха! Если серьезно, уровень новой базы правда очень высокий.

— Расскажи о самых убийственных сборах в своей жизни — когда людей выворачивало прямо на поле.

— Самые жесткие сборы были в «Динамо». Очень много беговой работы, переносили тяжело. После некоторых упражнений многие просто падали на траву от усталости. Мне кажется, это отголоски старой школы: на них воспитывалось одно поколение и передавало следующему. В «Динамо» всегда были тяжелые сборы: и в школе, и в дубле.

Дмитрий Живоглядов в игре за "Динамо". Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Дмитрий Живоглядов в игре за «Динамо».
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

— Баринов рассказывал: при Гисдоле были самые легкие сборы в его карьере. В твоей тоже?

— Да. Сейчас нагрузка была гораздо больше, чем на зимних сборах.

— Весной чувствовалось, что вы физически проседаете?

— Я за все сборы не провел ни одного полного матча и был настолько голоден до футбола, что чувствовал только желание играть. Во мне все кипело, хотелось на поле — и все равно было мало. Плюс у меня от природы хорошие физические данные, выносливость высокая. Поэтому нагрузки переношу намного легче, чем другие футболисты.

Бывший тренер &laquo;Локомотива&raquo; Маркус Гисдоль и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Приехал на тренировку: «А где тренер?» Отвечают: он нас покинул. Некрасиво». Откровенное интервью Баринова

— Комппер вас сильно нагружает?

— Ну, тренировки держат в напряжении. Есть и силовые упражнения, и игровые. На самом деле интересно — уверен, сейчас всем все нравится. Видно, что Марвин совершенствуется вместе с нами, мы ведь первые, с кем он работает на таком уровне. Прогрессируем вместе с ним каждый день.

Дмитрий Живоглядов во время предсезонной тренировки. Фото ФК "Локомотив"
Дмитрий Живоглядов во время предсезонной тренировки.
ФК «Локомотив»

«Русский мат первым выучил Бека-Бека»

— Весной «Локомотив» стал шестым, но это был переходный сезон — с новой стратегией, сменой тренера и состава. За что поборетесь в новом чемпионате?

— Я уже много раз говорил, что «Локомотив» — гранд российского футбола, который всегда должен бороться за первые места, еврокубковую зону. Другого выхода просто не существует. Если не верить в чемпионство, то к чему это все? Мы — верим. И обязательно поборемся. А весной посмотрим, что получилось.

Вильсон Изидор. «Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала! Мы их не боимся». Интервью Вильсона Изидора из «Локо»

— В «Локо» очень много новичков. Кто из них быстрее всех адаптировался к России?

— Едвай, Изидор и Керк. Но смотря по каким критериям судить.

— Обычно судят по тому, кто первым выучил русский мат.

— Тогда Бека-Бека, ха-ха! Иностранцев действительно первым делом учат матерным словам. У них еще произношение смешное. Но Бека-Бека сразу все освоил.

Алексис Бека Бека. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексис Бека Бека.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— За год состав «Локо» обновился больше чем наполовину. Помнишь свои ощущения, когда только появились инсайды со списком игроков, выставленных на продажу? Ты тоже в нем был.

— Слухи и разговоры ходили, но не скажу, что у меня были опасения. Наше дело — тренироваться и играть, остальное второстепенно. В клубе нам сразу сказали: «Не слушайте, это неправда». В итоге осенью ушел один Крыховяк.

— Главная летняя потеря «Локо» — Жемалетдинов, который порвал ахилл и выбыл на 9 месяцев. Как это случилось?

— Была абсолютно безобидная ситуация: после паузы Рифат хотел побежать к мячу, сделал шаг и рухнул с таким треском, как будто это какой-то посторонний звук. Все оглянулись — рядом с ним никого не было в радиусе двух метров. Подумали, что он просто упал. Рифат тоже ничего не понимал — спросил у ближайшего игрока: «Ты меня задел?» Тот ответил: «Нет». Смотрю, а у него аж глаза расширились — видимо, понял, что что-то не то. Попытался встать — и не смог. После этого до всех дошло, что это точно ахилл. Пользуясь случаем, желаю здоровья и скорейшего возвращения.

Дмитрий Живоглядов. Дмитрий Живоглядов: «По составу «Локомотив» ни в чем не уступает «Зениту»

— Осенью ты провел лишь два полных матча. Думал о том, что надо что-то менять?

— Как ни крути, каждый футболист, который хочет чего-то достичь, будет недоволен ситуацией, когда у него мало игровой практики. Но, как видите, я в «Локомотиве» и стараюсь отдавать все силы за этот клуб.

— При этом весной ты стал вторым в «Локо» по количеству сыгранных минут. За счет чего такой всплеск?

— У меня есть объяснение, но это останется при мне. Могу лишь сказать, что мне понравилось интервью нашего теннисиста Даниила Медведева после поражения в финале Australian Open. Когда он сказал: «Ребенок во мне перестал мечтать. Теперь я играю за себя, за свою семью, чтобы обеспечить ее. За тех, кто в меня верит, и за болельщиков, потому что чувствую их поддержку». Вот у меня зимой были плюс-минус такие же мысли. Но что этому предшествовало — опустим: не хочу выносить на публику. Я ту ситуацию отпустил и больше о ней не думал. Весной просто кайфовал от футбола. Но интервью Медведева — реально топ, он сказал очень правильные и нужные слова.

— Вы знакомы?

— Нет, но теннис мне очень нравится. По завершении карьеры собираюсь посетить все турниры «Большого шлема»!

Даниил Медведев. Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

— В матче с «Рубином» ты впервые получил капитанскую повязку. Как это было?

— Узнал, что буду капитаном, утром в день игры. Эмоции только положительные — мне предоставили возможность вывести команду на поле. Уже не помню, что говорил, когда мы собрались в круге. Но раз победили, наверное, нормально сказал!

— Твой лучший матч сезона — против «Сочи»?

— Если брать атакующие действия и игру впереди, то да. Но глобально я бы назвал игру со «Спартаком» в снегопад. Все-таки дерби, было много борьбы, мы победили. Еще и в таких условиях играли.

— Тебя не шокировало, что этот матч вообще провели? «Спартак» не хотел играть.

— У нас была другая информация. Нам говорили, что «Спартак», наоборот, хочет играть. Поэтому мы спокойно ждали в раздевалке, пока судьи дадут команду выходить на поле.

Дмитрий Живоглядов. Фото Георгий Кардава
Дмитрий Живоглядов.
Георгий Кардава

«Самое легендарное от Семина — «Гжежев» Крыховяк. Рыбуса он называл Маттеус»

— Только за последний сезон ты поработал с тремя разными тренерами — это очень некомфортно?

— По сути, сезон начинал Николич, а потом команда перестроилась на другую философию, под которую взяли Гисдоля. И когда Комппер его сменил, плюс-минус ничего не поменялось. Марвин лишь подправил некоторые детали, но идея — та же. Поэтому я бы сказал, что было два тренера.

Но я понимаю, что ты имеешь в виду: стили действительно разные. У Николича один, у Гисдоля и Комппера — другой. Но мы футболисты и должны отталкиваться от того, чего хочет тренер. Например, завтра придет другой специалист — и у него будет своя философия. Наша задача — уметь перестроиться и адаптироваться под его требования. Ничего такого в этом нет.

— Ты когда-нибудь мог уехать в Европу?

— Нет, хотя, конечно, я думал об этом. Но одно дело — желание, другое — реальные предложения. Не какие-то слухи или разговоры, а именно оффер.

— Если бы сейчас позвали в Европу, но не в топ-лигу, поехал бы?

— Не топ-лига — это какая?

— Нидерланды или Бельгия.

— Да, в Нидерланды поехал бы.

Денис Давыдов, Гамид Агаларов и&nbsp;другие: кто останется, кто сменит клубы? РПЛ, таблица переходов: Агаларов снова в РПЛ, Давыдов — тоже, Дзюба без клуба

— То есть у тебя нет позиции: либо в «Реал», либо никуда, как у многих?

— Нет, такого точно нет.

— Общаешься с Лешей Миранчуком?

— Когда мы вместе с Антохой находимся и они друг другу по видеосвязи набирают, то всегда перекидываемся парой фраз. Последний раз — на сборах.

— Рыбус мне рассказывал, что при Семине ненавидел играть на ближайшем к скамейке фланге, потому что Палыч постоянно на него кричал. На тебя тоже?

— Мне, кстати, не особо сильно доставалось, другим гораздо больше. Плюс в игре на это не обращаешь внимания. Ну, или просто привыкаешь, ха-ха! Он так передавал свои эмоции команде. Больше всех у нас Брайну Идову доставалось. До этого — Владу Игнатьеву, но потом что-то случилось, и Семин ему больше ничего не говорил.

— Семин часто путал имена и фамилии игроков. Тебя сразу выучил?

— Да! Самое легендарное в исполнении Семина — это «Гжежев» Крыховяк. Ну, и Мачея Рыбуса он называл Маттеус.

Гжегож Крыховяк. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Гжегож Крыховяк.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Играть с «Баварией» или «Атлетико» не страшно. Наоборот, кайф!»

— Против кого в РПЛ сложнее всего играть персонально?

— Я как-то говорил, что тяжело с Дзюбой. Но теперь это, видимо, неактуально.

— А в еврокубках? С «Баварией» ты играл на одном фланге с Кингсли Команом...

— А во втором матче — по Альфонсо Дэвису и Дугласу Косте.

— Перед тем как выйти на поле с такими монстрами, испытываешь сильный мандраж?

— Наоборот, это кайф! Это же чемпионы мира, лучшие на своих позициях — проверить себя на их уровне дорогого стоит. Тем более я многих из них еще по молодежной сборной помню. Того же Лероя Сане (но он в матче с «Баварией» играл на противоположном от меня фланге), Тимо Вернера, Максимилиана Арнольда, Макса Майера, Юлиана Брандта, Никласа Зюле — банда у них хорошая была! Играть против таких футболистов — реально праздник. А такую атмосферу, как в Лиге чемпионов, редко встретишь.

&laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Скандал в Лиге Европы: «Локо» грозит техническое поражение или переигровка с «Галатасараем». Все из-за судьи

— Ты сказал про Тимо Вернера — когда он играл в Стамбуле против «Бешикташа», то попросил замену из-за шумового давления турецких фанатов и долго не мог прийти в себя. Как тебе атмосфера на стадионе «Галатасарая»?

— Не знал про Вернера, но атмосфера такая, что мурашки по коже. Когда вышли на разминку, стадион был заполнен процентов на 25. И нас так мощно освистали, что я подумал, будто они какую-то шумовую поддержку включили: так просто не бывает! На трибунах баннер «Добро пожаловать в ад» — ни на одном стадионе не ощущал ничего подобного.

Мне говорили, что на «Айброксе» в Глазго тоже очень атмосферно. Но я играл там с «Уфой» при полном стадионе и могу сказать, что это, конечно, другое. В Стамбуле творилось что-то невероятное. Когда «Галатасарай» владеет мячом — еще более-менее. Но как только ты его перехватываешь, весь стадион свистит так, что ты не слышишь игрока, который находится в метре от тебя. К этому тяжело привыкнуть.

Дмитрий Живоглядов. Фото Георгий Кардава
Дмитрий Живоглядов.
Георгий Кардава

— В Стамбуле тебе дважды показали желтую карточку и не удалили — после этого «Галатасарай» требовал переигровку или техническое поражение.

— Я сразу понял, что это ошибка. Арбитр показал мне желтую — после этого началась заварушка. Он побежал разбираться, раздал всем причастным предупреждения и, видимо, по инерции показал мне тоже. Я в моменте подумал: за что мне вторую-то? Меня там вообще не было. Но судья тут же объяснил, что эта карточка — за прошлый эпизод. Так что я был спокоен, когда турецкие СМИ начали нагнетать про техническое поражение. Болельщики «Галатасарая» мне тоже писали. Открыл пару сообщений в соцсетях, перевел... Остальные уже не открывал — смысл был понятен, ха-ха! Это у них в крови — столько времени прошло, а они все пишут!

— С кем было тяжелее: с «Баварией» или «Атлетико»?

— С «Атлетико», сто процентов. Дома с «Баварией» вообще крутой матч получился — столько моментов! А с «Атлетико» мы 80 процентов времени были без мяча. То, как они его держат, просто на грани. Причем когда они играют с грандами Лиги чемпионов, то действуют как мы против них: вторым номером, от обороны. А выходят против нас — совсем другая картина: контроль мяча, короткий пас. «Атлетико» — самый сложный соперник. При этом мы с ними дважды сыграли вничью.

Дмитрий Живоглядов в матче против "Атлетико". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Живоглядов в матче против «Атлетико».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Денисов пахал даже в дубле «Динамо». Ему вообще без разницы, где он тренировался!»

— Ты воспитанник «Динамо», дубль которого якобы славился самыми большими премиальными в России. Это ведь не слух?

— Это правда. За победу в матче платили 30-35 тысяч рублей — в премьер-лиге таких бонусов точно ни у кого не было.

— Там же ты застал Игоря Денисова, которого отправляли в молодежку из-за конфликта с Черчесовым. Он не саботировал тренировки?

— Наоборот, ты не представляешь, как он пахал! Игорь — боец, ему вообще без разницы, где он тренируется — в дубле или в основе. Хотя, казалось бы, человек выигрывал и в России, и на международном уровне. Но вкалывал как в последний раз.

— Вылет с «Динамо» в ФНЛ — самый депрессивный момент в карьере? В какой момент сезона стало понятно, что это реально может случиться?

— Когда мы «Кубани» проиграли в предпоследнем туре, уже было нехорошее предчувствие. С «Зенитом» уже творился хаос: когда мы пропустили, фанаты пытались прорваться на поле, к трибунам согнали ОМОН. Было не по себе, конечно. Хотя болельщиков можно понять: «Динамо» же было единственным московским клубом, который не вылетал из высшей лиги.

Игорь Денисов. То самое интервью Денисова. Дополненная версия

— От ФНЛ тебя спасла «Уфа». Ты сразу согласился?

— Было сложно принять решение, учитывая, что я, во-первых, воспитанник «Динамо»... Во-вторых, нужно было уезжать из Москвы. Повлияли разговоры с Гончаренко и Газизовым. Я согласился и не прогадал — так получилось, что застал лучшее время в истории «Уфы». Сейчас желаю команде поскорее вернуться в премьер-лигу.

— Самый памятный разнос от Гончаренко?

— Их было много, но со временем все забывается. Самый памятный — когда у одного из футболистов на установке будильник на телефоне сработал, он потом не попал в состав. Такое — да, на всю жизнь запомнишь. Со мной тоже была история: вышел на игру с «Ахматом», скажем так, немного не с тем настроем. Гончаренко меня заменил на 30-й минуте, чтобы проучить.

Дмитрий Живоглядов. Фото Георгий Кардава
Дмитрий Живоглядов.
Георгий Кардава

«Почему у меня должно поменяться отношение к Крыховяку?»

— Марио Фернандес приостановил карьеру. У тебя есть ощущение, что теперь ты один из главных кандидатов в основу сборной?

— Почему-то все об этом спрашивают! Что значит — один из главных кандидатов? Если буду играть на должном уровне в «Локомотиве» — вызовут в сборную. Если не буду... Я хорошо осознаю, что в этой ситуации все зависит от меня.

— У тебя не поменялось отношению к Крыховяку, который, как говорили, весной призывал легионеров покидать Россию?

— В «Локо» мы хорошо общались. Как и с Рыбусом, с которым до сих пор поддерживаю связь. Мы часто контактировали, всегда сидели за одним столом.

Мацей Рыбус. Рыбуса отстранили от сборной Польши из-за контракта со «Спартаком». Он не сыграет на ЧМ-2022

Почему у меня должно было поменяться отношение к нему? Я не знаю, был ли Гжегож тем человеком, который уговаривал иностранцев «Краснодара» уезжать из России, как об этом пишут. Насколько я понял, это не особо соответствовало действительности.

— Твой контракт с «Локо» заканчивается через год. Переговоры по новому соглашению уже начались?

— Нет, разговоров об этом пока не было. Я себя здесь чувствую хорошо, мне все нравится. Останусь я или нет, зависит от позиции «Локомотива», предложат ли мне новый контракт — посмотрим по ходу сезона. Весной я кайфовал от футбола — хочется, чтобы так было всегда. Совпало все: и в психологическом плане, и в доверии ко мне. Когда ты это чувствуешь, то показываешь лучший результат.

Дмитрий Живоглядов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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Химки – Зенит
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16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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