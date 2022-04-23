Останется ли Гильерме? Баринов уедет в Европу? Когда вернется Антон Миранчук? Интервью Томаса Цорна

Спортивный директор «Локо» — после победы над «Нижним» — 2:1.

— Вторую игру подряд выходит Гильерме. Есть ли у вас решение по его будущему?

— Конечно, мы хотим сохранить Гилю в нашем клубе. Его контракт действует до конца года, до 31 декабря. Поэтому ближе к концу сезона начнем обсуждать детали нового соглашения. Понятно, что будущее, наверное, за Худяковым — он молодой. Но на данный момент, конечно, Гиля как опытнейший вратарь, как лидер в команде просто незаменим.

— Прокомментируйте красную карточку Берковского. Если бы за такой фол удалили игрока «Локомотива», вы бы подавали протест?

—Надо будет разбирать момент, посмотреть еще раз детали. Удаление не пошло нам на пользу. Мы контролировали игру, но в большинстве выглядели хуже. Что касается правильности решения арбитра, то не готов ответить.

— Артем Карпукас снова вышел в старте. Как вам его игра?

— Мы очень довольны Артемом. У нас очень много дебютантов в этом году. Посещали матчи «Казанки», смотрим ребят в молодежке. На этом уровне Карпукас показал себя очень хорошо, поэтому подтянули его к основному составу. Для своей позиции в этом возрасте он играет очень умно и зрело. Стратегически он вписывается в состав. Сегодня он выдал очень хороший матч — второй гол шел от него. Мы им очень довольны.

— Текущий сезон завершается, и все чаще обсуждают формат следующего чемпионата. Что вы думаете о количестве команд и системе проведения РПЛ?

— Все будет зависеть от УЕФА. Нужно понимать, какие еврокубковые соревнования будут в следующем сезоне. Если они отпадают, то полезно играть больше. Для этого надо анализировать детали и составить календарь.

— Допустим, еврокубков не будет. Что делать?

— Это сложный вопрос. Я глобально за то, чтобы играть больше. Но для этого в клубах должна быть развита инфраструктура, чтобы они были конкурентоспособны. Важно, чтобы расширение лиги не мешало переездам, чтобы инфраструктура в городах стала лучше, чтобы было хорошее качество полей.

— Вы почувствовали изменение доступности городов? На юге ведь закрыты аэропорты.

— Если мы ездили на поезде, то, конечно, мы это почувствовали. Долго добираться до Краснодара. Полетим на самолете, а потом поедем на автобусе.

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

— Как вам игра новичков? Ожидали, что так выстрелит Изидор?

— Ожидал, что Изидор будет так много забивать. Если мы берем футболистов в линию атаки, то нам важно, чтобы они реализовывали моменты. Он вместе с Кухтой должен был заменить Лисаковича и Смолова. Но сегодня и без Кухты справились. Изидор очень хорошо себя проявляет, мы им очень довольны. Я думаю, что он только начинает. Надеемся, что будет радовать и дальше.

— Как оцените игру Мампасси?

— Я говорил, что Мампасси молодой игрок — ему всего 19, и до этого он играл в «Мариуполе». Это другой уровень — не такой, как в «Локомотиве». Я считаю, что у него большой потенциал. Тем более он с русским паспортом - на позиции защитника это редкость. Мы надеялись, что у нас будет еще один центральный защитник, Пабло. Но мы его продали — причины я уже объяснял. Поэтому Мампасси вынужден играть больше, чем от него ожидали. Он хорошо справляется.

— Вы считаете, что Мампасси играет хорошо?

— В той ситуации, в которой он находится — да, играет хорошо. Конечно, у него есть ошибки, он нестабилен. Но Мампасси молод, эта практика ему необходима.

— Что скажете по Кухте?

— Кухта — хороший игрок, он выполняет большой объем работы без мяча. То, что ему удалось ппродемонстрировать на сборах, он способен показать и в чемпионате России. Когда придет момент, мы это увидим.

— У вас нет ощущения, что Бека-Бека немного сдал?

— До переезда в Россию он провел около 20 игр во второй лиге Франции и начал играть здесь все матчи подряд. Осенью Бека-Бека выглядел отлично. У нас идет ротация, это абсолютно нормально.

Миранчук и Магкеев со следующего матча будут готовы выйти на поле

— Была информация, что Бариновым интересуются команды из Европы, а Жемалетдиновым — российские топ-клубы. Поступали ли в «Локомотив» предложения по ним?

— Нет, конкретно по ним предложений не было. Слухи есть, предложений нет.

— В РПЛ у «Локомотива» осталось пять матчей. Какая цель стоит перед командой?

— Цель максимальная — выиграть все матчи. Из пяти матчей хотим выиграть все пять.

— Хотелось бы узнать о состоянии Антона Миранчука и Магкеева. Что с ними?

— Они оба полностью здоровы, отлично проявляют себя на тренировках. Думаю, что со следующего матча они будут готовы выйти на поле.

— Что происходит с Наиром Тикнизяном? Агент говорил, что он не очень хорошо себя чувствует из-за удалений.

— Он очень сильно переживал из-за красной карточки в Ростове-на-Дону. У него сейчас очень сложный период в карьере. Я пока с ним не успел поговорить, но собираюсь это сделать завтра. Мы обсудим эту тему. Думаю, что он переживет этот момент и продолжит играть на своем уровне и дальше.

— Финансирование «Локомотива» в следующем сезоне останется на прежнем уровне?

— Пока бюджет у нас подтвержден. Он такой же, как и был в начале этого сезона.