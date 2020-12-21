Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2020 года. Победитель предстал читателям в образе короля

Традиция наряжать лучших футболистов страны в костюмы появилась у «СЭ» в конце 2000 года.

2000 год. Егор Титов. Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин, —

Егор Титов был признан лучшим в чемпионате страны по итогам традиционного опроса футболистов, который проводит наше издание. Капитан «Спартака» появился на первой полосе новогодней газеты и обложке журнала «Спорт-Экспресс» в образе Деда Мороза.

2001 год. Руслан Нигматуллин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На следующий год победил Руслан Нигматуллин. Одно из любимых увлечений стража ворота «Локомотива» и сборной России — рыбалка. В образе рыбака, отправляющегося на зимний лов, предстал он перед читателями. Правда, идет Руслан с ледобуром не по водоему, а по соседнему с редакцией парку.

2002 год. Дмитрий Лоськов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лидерство «Локо» продолжалось еще несколько лет. Дмитрий Лоськов — лидер и капитан железнодорожников два года подряд признавался лучшим: в 2002-м и 2003-м.

В первый раз для большого предновогоднего интервью и фотосессии он приехал в редакцию. Когда Лоськов в костюме Деда Мороза и шарфе «Локомотива» вышел на улицу, его с криками: «Ура! Дедушка Мороз!» атаковали ребятишки из соседней школы.

2003 год. Дмитрий Лоськов. Фото Александр Вильф, —

Лоськов — страстный охотник. После его второй подряд победы в борьбе за звание лучшего игрока чемпионата России «СЭ» отправился с полузащитником в лес. Ружье в руках Лоськова и голова кабана на фотографии настоящие, но ответственно заявляем, что ни одно животное во время съемки не пострадало.

2004 год. Дмитрий Сычев. Фото Алексей Иванов, —

Борьба за первое место в опросе футболистов по определению лучшего игрока чемпионата 2004 года шла до последнего дня. Форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев всего на один балл опередил коллегу по нападению из «Зенита» Александра Кержакова. Пришлось отправиться за победителем в его родной Омск и снимать на льду хоккейного дворца «Авангарда».

2005 год. Даниэл Карвалью. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 2005 году ЦСКА первым из российских клубов выиграл европейский турнир. Огромный вклад в эту победу внес бразилец Даниэл Карвалью. Большинство футболистов чемпионата России отдали ему свои голоса в опросе «Спорт-Экспресса». Карвалью опередил Андрея Аршавина и был сфотографирован в образе красноармейца на армейской базе в Ватутинках. Во время фотосессии его партнер и товарищ по ЦСКА Вагнер Лав кричал в адрес земляка: «Коммунисто! Коммунисто!»

2006 год. Андрей Аршавин. Фото Вячеслав Евдокимов/ ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин добился победы на следующий год. Легендарный фотограф клуба Вячеслав Евдокимов, у которого, как он сам говорит, в Питере «все схвачено», арендовал «Аврору» и поставил к штурвалу крейсера матроса Аршавина.

2007 год. Константин Зырянов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 2007 году Константин Зырянов отправился из московского «Торпедо» в «Зенит» и провел в Санкт-Петербурге великолепный сезон. Он опередил Аршавина в борьбе за звание лучшего футболиста чемпионата страны и предстал перед читателями «Спорт-Экспресса» в образе мушкетера.

2008 год. Вагнер Лав. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Самый забивной легионер российских чемпионатов Вагнер Лав победил в опросе футболистов в 2008 году. Он опередил своего партнера по ЦСКА Юрия Жиркова на два балла. Фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров помчался в Ватутинки, чтобы успеть сделать снимки бразильца до его отъезда в отпуск. К сожалению, подвела природа: снег еще не выпал. Смуглый Санта с шариками «I Love You» стоял на зеленеющей траве у елочки.

2017 год. Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перед годом чемпионата мира по футболу в России на обложке цветного спецвыпуска «СЭ» предстал Федор Смолов. Ударный форвард сборной России накануне года Собаки держал в руках обаятельного алабая и мяч ЧМ-2018.

2018 год. Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Артем Дзюба победил в опросе «Лучший футболист календарного года в России» после великолепного выступления за сборную России на чемпионате мира и за «Зенит» в чемпионате страны. Накануне Нового года нападающий примерил костюм Петра Первого.

2019 год. Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Уже в мае фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева снова отправилась в Санкт-Петербург. «Зенит» выиграл золотые медали. Большинство футболистов РПЛ утвердили Артема Дзюбу на троне традиционного опроса «СЭ» — «Лучший футболист чемпионата России». Нападающий сфотографировался в образе персонажа Джона Сноу популярного сериала «Игра престолов».