Шварц об Овечкине и Кураньи на матчах «Динамо»: «Это показывает культуру и идентичность клуба»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признался, что не общался с бывшим нападающим бело-голубых Кевином Кураньи перед матчем со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

Ранее немец приехал в Москву перед игрой и посетил матч.

— Общались с Кураньи, который приехал в Москву?

— Я знаю Кевина, мы хорошо общаемся, это легенда «Динамо». Не общались с ним, не было времени, потому что мы готовились к дерби. Овечкин тоже приходил на наши матчи. Это положительные моменты. Это показывает культуру и идентичность клуба. Я получаю много вопросов про прошлое. Я не хочу сравнивать прошлое с тем, что есть сейчас. Мы пишем новую главу и строим новую команду. Мы растем через тренировки и матчи. Команда стоит на пути развития. Сравнение сейчас некорректно, — сказал Шварц на пресс-конференции после игры со «Спартаком».

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».