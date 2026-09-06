Джику о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Не справились с натиском. Конечно, отсутствие Барко ощущается»
Защитник «Спартака» Александер Джику подвел итоги матча против московского «Динамо» (1:2) в 7-м туре РПЛ.
— Было сложно с самого начала, — начал Джику. — Они хорошо блокировали наши попытки пойти в атаку. Не справились с натиском. На ничью наиграли, но, к сожалению, не забили.
— Насколько сильно не хватает Барко?
— Да, конечно, мы ждем его возвращения. Его отсутствие ощущается. Если он есть на поле, он может создать много опасных моментов. Но мы также ждем возвращения Литвинова и других футболистов.
«Спартак» с 13 очками занимает четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые 13 сентября дома сыграют с «Ростовом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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