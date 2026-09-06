Джику о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Не справились с натиском. Конечно, отсутствие Барко ощущается»

Защитник «Спартака» Александер Джику подвел итоги матча против московского «Динамо» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

— Было сложно с самого начала, — начал Джику. — Они хорошо блокировали наши попытки пойти в атаку. Не справились с натиском. На ничью наиграли, но, к сожалению, не забили.

— Насколько сильно не хватает Барко?

— Да, конечно, мы ждем его возвращения. Его отсутствие ощущается. Если он есть на поле, он может создать много опасных моментов. Но мы также ждем возвращения Литвинова и других футболистов.

«Спартак» с 13 очками занимает четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые 13 сентября дома сыграют с «Ростовом».