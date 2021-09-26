Трагедия в мини-футболе: Россия сражалась с Аргентиной, но уступила в серии пенальти

Наша сборная вылетела в 1/4 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира. 1/4 финала

Россия — Аргентина — 1:1 д.в. Пенальти — 4:5

26 сентября. Каунас. Zalgiris Arena.

Пять лет спустя

Матч с Аргентиной для нашей команды был более чем принципиальным. Дело даже не в том, что в составе российской сборной традиционно играют бразильцы, у которых вечное противостояние с аргентинцами. Дело в прошлом чемпионате мира. Напомню, что наша сборная по мини-футболу никогда не побеждала на главном турнире планеты, но в 2016 году впервые в истории добралась до финала. Тогда команда Сергея Скоровича вообще играла великолепно, прошла могучих испанцев в 1/4 финала и заслуживала золото. Однако мы уступили в решающем матче 4:5, несмотря на хет-трик Эдера Лимы. Аргентина тогда впервые выиграла чемпионат мира, а Россия осталась лишь с серебром.

За пять лет наш состав поменялся не очень сильно, хотя некоторых героев чемпионата мира-2016 в сборной уже нет — Густаво, Владислава Шаяхметова, Дмитрия Лыскова... Уже далеко не основной форвард Эдер Лима — на текущем мировом форуме он дебютировал только в игре с Аргентиной, причем не в первом звене.

Но костяк сборной остался прежним, так что для многих футболистов было принципиально обыграть Аргентину в четвертьфинале. И все понимали, что и она за пять лет слабее не стала. И к четвертьфиналу аргентинцы, как и россияне, подошли вообще без потерь.

Опасная черта

В предыдущем раунде Россия не без труда обыграла Вьетнам (3:2), а Аргентина разбила Парагвай — 6:1. Однако для обеих сборных 1/8 финала была лишь разминкой, настоящий бой ждал их именно в воскресенье. Причем бой был даже в прямом смысле — уже в первые три минуты на бровке возникли две локальные стычки, после второй Даниилу Давыдову и Кристиану Борруто предъявили по желтой карточке.

Борьбы в этой игре действительно хватало. Стороннему наблюдателю кажется, что мини-футбол — территория изящных голов и комбинационной игры, но именно эта встреча этот стереотип опровергала. Аргентинцы постоянно провоцировали наших футболистов, и уже к середине первого тайма Россия собрала пять командных фолов. А после шестого в тайме, напомню, в ворота провинившейся стороны назначается 10-метровый удар.

Однако Скорович вовремя взял тайм-аут. И сразу же сказал футболистам во время паузы: «Надо успокоиться в плане фолов». Россияне услышали тренера — до перерыва никто правила больше не нарушал, но игра все равно клеилась с трудом. Аргентина очень высоко прессинговала и дисциплинированно оборонялась — особенно хорошо у южноамериканцев работал блок. При этом они еще и не позволяли нам долго контролировать мяч, поэтому россиянам приходилось бить из неудобных позиций и делать ставку на стандарты — основную опасность воротам Николаса Сармьенто наши создавали с них.

Штрафной аргентинцев

Креатива сборной России явно не хватало, поэтому Скорович в середине первого тайма отправил на площадку 37-летнего Эдера Лиму — лучшего бомбардира нашей команды на предыдущем чемпионате мира. Бразилец в первую смену вышел не очень хорошо, но с каждой следующей прибавлял, и на второй тайм Скорович выпустил Лиму в стартовом составе.

Аргентинцы атаковали чуть острее, но по-настоящему страшный момент до перерыва был лишь один — Путилов отбил удар Клаудино с нескольких метров. А вот в начале второй двадцатиминутки число ударов заметно возросло. Россия начала тайм агрессивно и часто била по воротам, хотя аргентинцы продолжали верно выбирать позиции и блокировать удары. Но забила Аргентина: роковым стал опасный штрафной на 25-й минуте, реализованный капитаном Леандро Куццолино.

Аргентина и так не играла открыто, а после забитого мяча стала атаковать меньшими силами и сосредоточилась только на контрвыпадах. Один из них легко мог похоронить шансы нашей команды, но Клаудино после зрелищной комбинации не попал в ворота.

Спаситель Антошкин

Россия к тому времени уже упустила два момента с опасных штрафных, а с позиционным нападением все по-прежнему было тяжело. Аргентинцы исправно перекрывали свободные зоны, так что нам оставалось лишь ждать их ошибки. И мы дождались: Сармьенто не лучшим образом отбил мяч во время выпада Артема Антошкина, и повторным ударом капитан «Тюмени» сравнял счет. Стоит отметить, что в первом тайме Антошкин на поле вообще не появлялся, так что Скорович угадал с его выходом. Гол, кстати, судьи проверяли по видеоповтору, но нарушения так и не разглядели.

До конца основного времени никто больше не забил, но в овертайм Аргентина вошла с тревожным урожаем в пять фолов. Кроме того, к концу встречи наши соперники физически подсели — наверняка сказался интенсивный прессинг, который они практиковали почти без пауз. И первый дополнительный тайм мы начали очень активно. Аргентина была заперта в штрафной, хотя на третьей минуте овертайма Борруто подкараулил ошибку наших и чуть не забил.

Аргентинцы играли до фола — того самого, шестого. И в конце первого тайма мы его дождались, только Сармьенто отбил удар Асадова с десятиметровой отметки.

Триллер в серии пенальти

Во втором овертайме тренерский штаб аргентинцев сильно удивил: сперва Робиньо попал в крестовину, а сразу после этого наши соперники разменяли вратаря на пятого полевого, хотя счет оставался ничейным. Вероятно, аргентинцы решили, что выдохлись и под давлением могут не выдержать, поэтому пошли на столь рискованный шаг. Возможно, это решение спасло аргентинцев, но мы об этом уже не узнаем. Сами они толком ничего не создали, так что финальные три минуты прошли впустую.

На серию пенальти Скорович поменял голкиперов: вместо Путилова вышел Георгий Замтарадзе, который первые три удара отразить не смог. А вот Сармьенто отбил выстрел Абрамова. На четвертый удар аргентинцев в ворота наших вернулся Путилов, и наши соперники не забили два подряд. Чишкале нужно было просто реализовать свою попытку, чтобы принести России полуфинал, однако Сармьенто отразил мяч.

В серии до первого промаха повезло аргентинцам. Перед седьмым ударом Ромуло они сменили вратаря — вышел Лукас Фарач, который и взял последний удар. Россия провела невероятно энергозатратный матч и заслуживала полуфинала, но дальше все-таки прошла Аргентина.