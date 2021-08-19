В четверг «Зенит» устроил презентацию 24-летнего бразильца, после которой он ответил на вопросы журналистов.

Клаудиньо — первый летний новичок чемпионов России. И долгожданный: переговоры с бразильцем длились довольно долго, клуб ждал окончания Олимпийских игр, где он с Малкомом выиграл золото со своей сборной, а затем новичку пришлось решать бюрократические проблемы с рабочей визой.

Теперь все позади. Клаудиньо официально презентовали, в четверг на глазах у журналистов он нанес свое имя на футболку сине-бело-голубых и оставил автограф на стене флагманского магазина «Зенита» — традиционный ритуал для новобранцев.

По окончании презентации Клаудиньо расспросили о первых днях в Санкт-Петербурге, а начали с актуального вопроса — его роли в команде.



— На какой позиции вам удобнее всего играть? — вопрос новичку сине-бело-голубых.

— Мне привычнее выступать в роли атакующего полузащитника. Но у меня есть опыт игры и крайнего нападающего, и центрального полузащитника. Где меня увидит главный тренер, там я буду готов выходить и отдавать всего себя команде. Я счастлив, что мне представилась возможность показать себя в Европе.

— Вы привезли в Петербург золотую медаль Олимпийских игр?

— Она всегда со мной. Это пока самый важный момент моей спортивной карьеры.

— Вы привезли в Россию семью?

— Пока прибыли только мои агент и отец, чтобы побыть со мной, помочь с адаптацией на новом месте. Я получил вызов в сборную Бразилии и оттуда, может быть, вернусь с большей частью своей семьи.

— С кем хотите сыграть в Лиге чемпионов?

— Сыграть в Лиге чемпионов — моя мечта. Я рад, что реализую ее в футболке «Зенита». Все соперники хороши, не так важно, кто будет с нами в группе. У нас есть задача выйти в плей-офф, мы должны ее выполнить.

— Как разрешилась ваша проблема с визой?

— Пришлось соблюсти все требования, которые предъявляются к иностранцам. Я покинул пределы России, чтобы решить моменты с документами. Но все вопросы решены. Готовлюсь к следующему матчу. Настраиваюсь на игру.

— В Уфе, где вы можете дебютировать за клуб, искусственное поле. Доводилось ли вам играть на таком?

— В моей жизни был такой опыт. К примеру, у бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» синтетический газон на стадионе, я на нем играл. Отличия от игры на естественном покрытии есть, но я быстро адаптировался к искусственному газону. Готов выйти и с первых минут, и на замену.

— Вы взяли 11-й номер. Под ним играл лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков. Знаете об этом? Хотите с ним встретиться?

— Про Кержакова и его рекорды я не знал. Надеюсь, что номер принесет мне удачу и успех. Мне хотелось бы познакомиться с таким легендарным для клуба человеком.

— Что вы знали о «Зените» до перехода сюда?

— Я слышал много о «Зените». Здесь выступал Халк, я смотрел нарезки его игр и голов за «Зенит». Когда появилось предложение и стало понятно, что переход может состояться, я много говорил с Малкомом — мы с ним дружим с детства. Я много спрашивал его о Петербурге и клубе, он говорил только хорошее. Сейчас я уже вижу подтверждение его слов. «Зенит» — большой клуб с прекрасной инфраструктурой. Я жду момент, чтобы показать себя.