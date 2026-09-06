Источник: ЦСКА заинтересован в нападающем «Атлетико Минейро» Куэльо

ЦСКА намерен подписать контракт с нападающим «Атлетико Минейро» Томасом Куэльо, сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

По данным источника, армейцы готов заплатить за спортивные права на 26-летнего аргентинца 15 миллионов евро.

Куэльо играет за «Атлетико Минейро» с 2025 года — его действующее соглашение с бразильским клубом истекает 31 декабря 2028 года. В сезоне-2026 нападающий в 41 матче забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Также футболист играл за «Атлетико Паранаэнсе», «Брагантино» и «Атлетико Тукуман».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 миллионов евро.