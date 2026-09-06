«Динамо» — «Спартак»: Тюкавин, Парада и Угальде сыграют с первых минут, Барко не попал в заявку

Стали известны стартовые составы на дерби между «Динамо» и «Спартаком» в 7-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени. Полузащитник гостей Эсекьель Барко не попал в заявку на игру.

«Динамо»: Расулов, Рубенс, Осипенко, Дэвид, Касерес, Глебов, Чавес, Артур, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Лунев, Маричаль, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Маринкин, Фомин, Окишор, Бабаев, Сергеев.

«Спартак»: Максименко, Парада, Джику, Ву, Фернандеш, Зобнин, Умяров, Пруцев, Маркиньос, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Бабич, Саусь, Дмитриев, Добродицкий, Хлусевич, Денисов, Массалыга, Сорокин, Даку, Полех.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.