Клаудинью должен усилить «Зенит». Но есть опасения

Бразилец из олимпийской сборной ведет переговоры с питерцами.

24-летний полузащитник «Ред Булл Брагантино» все ближе к Санкт-Петербургу. В среду португальский инсайдер Педру Алмейда сообщил, что покупка за 15 миллионов евро будет оформлена после Олимпийских игр, а агент подтвердил «СЭ» факт переговоров между клубами. Рассказываем о потенциальном новичке сине-бело-голубых.

Школа «Сантоса» и чемпионство

Как и многие бразильцы, Клаудинью в детстве совмещал большой футбол с футзалом. Более того, в школе «Сантоса», куда он попал в шесть лет, будущий призер Олимпийских игр начинал голкипером. Мальчик даже отбил пенальти в первом матче в воротах, но в этой роли он не закрепился: мама убедила Клаудинью, что в семье все низкорослые и гены не позволят ему стать топ-голкипером.

В поле у юного бразильца действительно получалось лучше. В 17 лет Клаудинью стал вторым лучшим бомбардиром юношеского первенства штата Сан-Паулу (Лига Паулиста), уступив только нынешнему форварду «Манчестер Сити» Габриэлу Жезусу. Но родной клуб талант покинул уже в 18 лет. Причина — в деньгах. К тому времени зарплата Клаудинью уже составляла значительную часть семейного бюджета, однако она оставалась мизерной даже по меркам бразильского футбола. Полузащитнику предложили перейти в молодежную команду с той же зарплатой, и Клаудинью справедливо отказался.

Зато его приютил другой бразильский гранд — «Коринтианс». В 2015-м эту команду еще возглавлял Тите (только через год тренера позовут в сборную, которую он тренирует и сейчас). При этом в национальную команду Тите ушел чемпионом Бразилии, а вместе с ним титул завоевал и Клаудинью. Правда, за основу юноша в золотом сезоне не играл, но медаль ему все равно вручили.

Лидер

В «Коринтианс» Клаудинью так и не заиграл — на его счету всего один выход на замену. Но на Тите футболист не обижен — напротив, благодарен. «Он сделал из меня профессионала, — цитирует хавбека Globo Esporte. — Рассказал, что мне нужно делать для самосовершенствования. С ним я пережил один из самых важных моментов в карьере. Сейчас я иногда слышу упреки в том, что я не заиграл в «Коринтианс». Но мне не предоставляли шанса».

С 2016 года Клаудинью стал постоянно менять клубы, причем первый раз он ушел в аренду в «Брагантино» еще до того, как его приобрел концерн «Ред Булл». И после полноценного трансфера в клуб в 2019 году Клаудинью резко прибавил. В том сезоне «Брагантино» выиграл серию В, а хавбек заслуженно вошел в символическую сборную — он забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.

Сравнения с Месси

Сезон-2020 стал для Клаудинью дебютным в серии А и прорывным: бразилец забил 18 мячей и вместе с форвардом «Сан-Паулу» Лусиано был признан лучшим бомбардиром лиги. Кроме того, по ходу сезона хавбек получил капитанскую повязку «Брагантино». На тот момент ему было всего 23, но зимой он отметил сто матчей в составе клуба.

100 jogos pelo Red Bull Bragantino ?

Assist?ncia ?

Gol ?



Quem segura o Claudinho?! pic.twitter.com/JxX3m2yGPN — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 4, 2021

Игра и результативность Клаудинью настолько сильно впечатлили болельщиков в Бразилии, что зимой канал ESPN даже решил сделать сравнительную статистику восходящей звезды Южной Америки с безусловной — Лионелем Месси.

E a ESPN Brasil que comparou o Claudinho com o Messi?



Hahahahaha p? bicho pic.twitter.com/bmLRoy9sJZ — Central do RB Bragantino (@CentralDoBraga) February 17, 2021

Замена Дриусси

Клаудинью — правша. Но, как известно, инвертированные вингеры в последнее время в моде, и в «Брагантино» бразилец тоже гораздо чаще играл на левом фланге. Хотя в первой половине сезона-2019 Клаудинью преимущественно действовал в роли правого полузащитника, но в последние два года его основная позиция находится ближе к левой бровке. Ее он занимает в том числе в олимпийской сборной Бразилии.

Однако чистым левым хавбеком Клаудинью назвать нельзя. В «Брагантино» ему предоставлена полная свобода действий, так что он регулярно оказывался в центре и даже на правом краю. Все зависело от ситуации. «Мне не нравится играть строго по флангу, — признавался сам Клаудинью. — Больше люблю искать свободные зоны, запутывать и смущать оборону соперника».

Важно добавить, что «Брагантино» использует вариации схемы с четырьмя защитниками — чаще всего 4-2-3-1 или 4-3-3, но в исключительных случаях Клаудинью занимал и место второго форварда в «зенитовской» расстановке 4-4-2. Этот опыт может быть полезен, учитывая нехватку нападающих у Семака.

Клаудинью — прямая замена Дриусси. Уход аргентинца как раз открыл легионерский слот в заявке «Зенита». Кажется, что в схеме 4-4-2 на левом фланге бразилец выглядел бы органично: Клаудинью со своим приятелем Малкомом могут меняться бровками, а потенциальный новичок — смещаться с левого края в центр под удар с правой ноги. Но привязка к флангу может сказаться на отдаче потенциального новичка. А вот в схеме с ромбом, которую тренерский штаб сине-бело-голубых активно применяет в этом году, для Клаудинью есть отличное место — как раз «под нападающими».

«Зенит» с Клаудинью. Вариант «СЭ»:

Кержаков — Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев — Барриос, Вендел, Малком, Клаудинью — Азмун, Дзюба

Спад

На бумаге переход Клаудинью выглядит почти идеально для «Зенита». И 15 миллионов евро, о которых пишет португальский инсайдер Педру Алмейда, кажутся адекватной ценой за лучшего футболиста минувшего чемпионата Бразилии. Но смущает несколько вещей.

1. Игра на Олимпиаде. Клаудинью постоянно в основном составе сборной Бразилии в Токио, но пока отметился лишь одной голевой передачей (подача с углового в матче с Саудовской Аравией). По цифрам хавбек тоже выступает заметно хуже, чем в чемпионате Бразилии, — в среднем за матч меньше ударов, пасов под удар и попыток дриблинга. Но, скорее всего, спад связан с жесткой привязкой Клаудинью к левому флангу — еще один сигнал Семаку, что ставить туда бразильца не стоит. Иначе он будет реагировать, как Дриусси.

2. Оборона. Клаудинью, как и Малком, любит играть на чистых мячах. К экс-хавбеку «Барселоны» в первое время были претензии по поводу черновой работы, но в последнее время Малком стал больше отрабатывать в обороне и прессинге. Вероятно, Клаудинью тоже придется переучивать — в «Брагантино» его не заставляли лезть в отбор.

3. РПЛ. Классические опасения по поводу бразильцев, приезжающих в Россию, — адаптация и акклиматизация. Клаудинью 24 года, и всю карьеру он провел пока в Бразилии. За всю историю в «Зените» играли семь бразильцев, и только один из них до Петербурга не выступал нигде в Европе — Эрнани. Тот трансфер оказался провальным, хотя его талант не сопоставим с Клаудинью. Время на адаптацию точно потребуется: по сравнению с Бразилией, в РПЛ оборона гораздо плотнее, а пространства у штрафной меньше.

В любом случае для «Зенита» подписание контракта с Клаудинью станет огромным плюсом — до старта в Лиге чемпионов остается чуть больше месяца, а новичков все еще нет.