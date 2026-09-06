Шварц о голе Гладышева в ворота «Спартака»: «Упорный труд и вера в себя помогли ему»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц похвалил нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева за гол в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Форвард отличился на 25-й минуте и сравнял счет в игре.

— Новости про новичков разозлили Гладышева?

— Мы всегда верим в наших игроков. Эта вера дает им уверенности, мы проводили с Гладышевым много бесед. Это плоды его трудов. Он забил хороший гол сегодня, активно проявлял себя. Упорный труд и вера в себя помогли ему.

В сезоне-2026/27 Гладышев забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за «Динамо» во всех турнирах.