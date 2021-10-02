Титов против Трубача! ЦСКА и «Краснодар» поделят очки, «Спартак» выиграет в Грозном. Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают два давних друга: экс-капитан «Спартака» Егор Титов и музыкант Николай Трубач.

«Рубин» — «Нижний Новгород»

Егор Титов — 2:0. У «Нижнего Новгорода» немного парадоксальная ситуация. В начале сезона, когда в обойме было 13 - 14 игроков, команда выигрывала. Как только подъехали более-менее качественные для нашего чемпионата футболисты — как, например, Петрус Бумаль — «Нижний Новгород» выигрывать перестал. «Рубин» же играет дома, и здесь он фаворит. Поставлю на победу хозяев со счетом 2:0.

Николай Трубач — 2:1. «Нижний Новгород» сейчас, как это раньше говорили, гроза авторитетов. Но «Рубин», думаю, соберется после двух поражений подряд. Надеюсь, что наконец-то блеснет Хвича Кварацхелия.

«Динамо» — «Крылья Советов»

Титов — 3:1. «Крылья» абсолютно никого не боятся. Молодая, задорная команда. У «Динамо» ключевую роль играют сборники — прежде всего Даниил Фомин, который вышел на новый уровень. Тут и Арсен Захарян, конечно. Таких футболистов, как он, в России не было давно. Динамовцы намного сильнее «Крыльев» по подбору игроков, и они, скорее всего, выиграют. Но самарцы, на мой взгляд, один мяч все-таки забьют.

Трубач — 2:0. «Динамо» пока достаточно уверенно идет, показывает цельную игру. Очень хорошая молодежь у бело-голубых. Динамовцы должны обыгрывать «Крылья», которые еще не очень уверенно чувствуют себя в РПЛ.

ЦСКА — «Краснодар»

Титов — 1:1. В последних играх «быки» много забивали, а ЦСКА в прошлом туре на классе обыграл «Нижний Новгород». Поэтому, как мне кажется, явного фаворита здесь нет. Думаю, что команды обменяются забитыми мячами и сыграют вничью.

Трубач — 1:1. Очень интересный матч. Все-таки Виктор Гончаренко и Василий Березуцкий будут играть против своего бывшего клуба. ЦСКА, в свою очередь, при Алексее Березуцком начинает оживать. Будет серьезная заруба, поэтому поставлю на боевую ничью — 1:1.

«Арсенал» — «Химки»

Титов — 0:0. «Арсенал» наконец-то стал забивать, но с «Уралом» команда сыграла неудачно. Примерно такого же уровня и «Химки». Возможно, мы в этом матче даже не увидим забитых мячей. Поставлю на счет 0:0.

Трубач — 1:1. Приход Миодрага Божовича немного взбодрил «Арсенал». Но и «Химки» — очень крепкая команда. Думаю, что здесь тоже будет ничья.

«Уфа» — «Урал»

Титов — 2:0. «Уфа» пытается играть в современный, быстрый футбол, поэтому для нее забить два-три мяча на своем поле не проблема. «Урал» же, если не брать в расчет прошлый матч, регулярно пропускает. Думаю, что здесь выиграет «Уфа».

Трубач — 1:0. Поставлю в этом матче на хозяев. «Уфа» играет дома, команде позарез нужны очки, и ей вполне по силам одержать победу над «Уралом».

«Зенит» — «Сочи»

Титов — 2:0. «Зенит» после победы в Лиге чемпионов на эмоциях. «Сочи» — неплохая команда, играющая. Но питерцы дома забивают практически всегда и всем. Даже не вспомню, когда «Зенит» последний раз в чемпионате дома не забивал. Подопечные Семака будет немного уставшими, но думаю, что все же выиграют со счетом 2:0.

Трубач — 2:0. «Зенит» сейчас на ходу. Это видно и по матчам РПЛ, и по Лиге чемпионов. Хоть «Сочи» и конкурентоспособная команда, но питерцы дома победу вряд ли отдадут.

«Локомотив» — «Ростов»

Титов — 1:0. В «Ростове» кризис. У дончан за последние два года состав, наверное, поменялся на все сто процентов. «Локомотив», наоборот, на ходу. Думаю, что железнодорожники выиграют — 1:0.

Трубач — 2:0. Поставлю на победу «Локомотива». Это крепкая команда, участвует в еврокубках. Ну а «Ростов»... Проблемы дончан все знают — уже второй раз тренер уходит. Южане сейчас просто не способны бороться на равных с «Локо», тем более на чужом поле.

«Ахмат» — «Спартак»

Титов — 1:2. У грозненцев всегда особый настрой на матчи со «Спартаком». Сам помню, насколько тяжело с ними играть на выезде. Но красно-белым отступать некуда — пора уже подниматься в турнирной таблице. На мой взгляд, они выиграют в этом матче со счетом 2:1.