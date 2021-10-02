Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Титов против Трубача! ЦСКА и «Краснодар» поделят очки, «Спартак» выиграет в Грозном. Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Титов против Трубача! ЦСКА и «Краснодар» поделят очки, «Спартак» выиграет в Грозном. Прогнозы на 10-й тур РПЛ»

№ 8537, от 01.10.2021

Николай Трубач и Егор Титов. Фото Алексей Иванов, -
Николай Трубач и Егор Титов. Фото Алексей Иванов, -
Теги:
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают два давних друга: экс-капитан «Спартака» Егор Титов и музыкант Николай Трубач.

«Рубин» — «Нижний Новгород»

Егор Титов — 2:0. У «Нижнего Новгорода» немного парадоксальная ситуация. В начале сезона, когда в обойме было 13-14 игроков, команда выигрывала. Как только подъехали более-менее качественные для нашего чемпионата футболисты — как, например, Петрус Бумаль — «Нижний Новгород» выигрывать перестал. «Рубин» же играет дома, и здесь он фаворит. Поставлю на победу хозяев со счетом 2:0.

Николай Трубач — 2:1. «Нижний Новгород» сейчас, как это раньше говорили, гроза авторитетов. Но «Рубин», думаю, соберется после двух поражений подряд. Надеюсь, что наконец-то блеснет Хвича Кварацхелия.

Рубин — Нижний Новгород

«Динамо» — «Крылья Советов»

Титов — 3:1. «Крылья» абсолютно никого не боятся. Молодая, задорная команда. У «Динамо» ключевую роль играют сборники — прежде всего Даниил Фомин, который вышел на новый уровень. Тут и Арсен Захарян, конечно. Таких футболистов, как он, в России не было давно. Динамовцы намного сильнее «Крыльев» по подбору игроков, и они, скорее всего, выиграют. Но самарцы, на мой взгляд, один мяч все-таки забьют.

Трубач — 2:0. «Динамо» пока достаточно уверенно идет, показывает цельную игру. Очень хорошая молодежь у бело-голубых. Динамовцы должны обыгрывать «Крылья», которые еще не очень уверенно чувствуют себя в РПЛ.

Динамо — Крылья Советов

ЦСКА — «Краснодар»

Титов — 1:1. В последних играх «быки» много забивали, а ЦСКА в прошлом туре на классе обыграл «Нижний Новгород». Поэтому, как мне кажется, явного фаворита здесь нет. Думаю, что команды обменяются забитыми мячами и сыграют вничью.

Трубач — 1:1. Очень интересный матч. Все-таки Виктор Гончаренко и Василий Березуцкий будут играть против своего бывшего клуба. ЦСКА, в свою очередь, при Алексее Березуцком начинает оживать. Будет серьезная заруба, поэтому поставлю на боевую ничью — 1:1.

ЦСКА — Краснодар

«Арсенал» — «Химки»

Титов — 0:0. «Арсенал» наконец-то стал забивать, но с «Уралом» команда сыграла неудачно. Примерно такого же уровня и «Химки». Возможно, мы в этом матче даже не увидим забитых мячей. Поставлю на счет 0:0.

Трубач — 1:1. Приход Миодрага Божовича немного взбодрил «Арсенал». Но и «Химки» — очень крепкая команда. Думаю, что здесь тоже будет ничья.

Арсенал Т — Химки

«Уфа» — «Урал»

Титов — 2:0. «Уфа» пытается играть в современный, быстрый футбол, поэтому для нее забить два-три мяча на своем поле не проблема. «Урал» же, если не брать в расчет прошлый матч, регулярно пропускает. Думаю, что здесь выиграет «Уфа».

Трубач — 1:0. Поставлю в этом матче на хозяев. «Уфа» играет дома, команде позарез нужны очки, и ей вполне по силам одержать победу над «Уралом».

Уфа — Урал

«Зенит» — «Сочи»

Титов — 2:0. «Зенит» после победы в Лиге чемпионов на эмоциях. «Сочи» — неплохая команда, играющая. Но питерцы дома забивают практически всегда и всем. Даже не вспомню, когда «Зенит» последний раз в чемпионате дома не забивал. Подопечные Семака будет немного уставшими, но думаю, что все же выиграют со счетом 2:0.

Трубач — 2:0. «Зенит» сейчас на ходу. Это видно и по матчам РПЛ, и по Лиге чемпионов. Хоть «Сочи» и конкурентоспособная команда, но питерцы дома победу вряд ли отдадут.

Зенит — Сочи

«Локомотив» — «Ростов»

Титов — 1:0. В «Ростове» кризис. У дончан за последние два года состав, наверное, поменялся на все сто процентов. «Локомотив», наоборот, на ходу. Думаю, что железнодорожники выиграют — 1:0.

Трубач — 2:0. Поставлю на победу «Локомотива». Это крепкая команда, участвует в еврокубках. Ну а «Ростов»... Проблемы дончан все знают — уже второй раз тренер уходит. Южане сейчас просто не способны бороться на равных с «Локо», тем более на чужом поле.

Локомотив — Ростов

«Ахмат» — «Спартак»

Титов — 1:2. У грозненцев всегда особый настрой на матчи со «Спартаком». Сам помню, насколько тяжело с ними играть на выезде. Но красно-белым отступать некуда — пора уже подниматься в турнирной таблице. На мой взгляд, они выиграют в этом матче со счетом 2:1.

Трубач — 1:1. «Спартаку» в Грозном никогда не бывает легко. Неизвестно еще, в каком состоянии будет команда после матча с «Наполи». Думаю, что здесь случится ничья — 1:1.

Ахмат — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Николай Егорычев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дочь Тутберидзе удаляют из «Википедии» вместе с Акатьевой. За что?
Широков оценил шансы «Спартака» выйти в плей-офф Лиги Европы
Ветеран ЦСКА: «Спартаку» не видать выхода из группы. Матч с «Наполи» — позор нашего футбола»
Акатьева выдала прокат, который не по зубам Валиевой. Под комментарии Медведевой
ВАДА реабилитировало кремы от ожогов и аллергии. Теперь это больше не допинг
vs
23
Офсайд
Предыдущая статья Следующая статья
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры