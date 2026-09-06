Джику: «Не знаю, чего хотел или не хотел Тюкавин. Почувствовал столкновение локтя с шеей»

Защитник «Спартака» Александер Джику оценил эпизод с удалением форварда «Динамо» Константина Тюкавина в 7-м туре РПЛ.

Игра проходила 6 сентября и завершилась победой бело-голубых — 2:1. На 72-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Тюкавина удалили за фол на Джику.

— Тюкавин сказал, что он случайно задел тебя. Как с твоей стороны выглядел эпизод с удалением?

— Я еще не видел повторов, не знаю, чего хотел или не хотел игрок. Я почувствовал столкновение локтя с шеей. Было это намерено или нет, я не знаю. Я не судья, я игрок. Это было решение рефери, — сказал Джику.

«Спартак» с 13 очками занимает четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые 13 сентября дома сыграют с «Ростовом».