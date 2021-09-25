«Зенит» отскочил в матче с «Крыльями». Но Дзюба в огне — гол и заработанный пенальти
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
9-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (1:1)
Голы: Зиньковский, 14 (0:1). Дзюба, 35 (1:1). Сутормин, 79 — с пенальти (2:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ракицкий (Круговой, 72), Чистяков, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев (Ерохин, 46), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 72), Дзюба (Азмун, 80), Малком (Кравцов, 87).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 68), Зиньковский, Ежов (Бейл, 85), Глушенков (Сарвели, 68), Иванисеня (Цыпченко, 87), Сергеев (Пиняев, 85).
Предупреждения: Зеффан, 5. Глушенков, 9. Кузяев, 26. Ерохин, 55. Сергеев, 71. Зиньковский, 79. Солдатенков, 85.
Судьи: Мешков (Дмитров). Воронцов (Ярославль), Петросян (Бронницы).
ВАР: Карасев. Мурашов (оба — Москва).
25 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
После достойной игры «Зенита» с «Челси» и отличной — с «Рубином» казалось, что следующего соперника сине-бело-голубые не заметят. Логика проста: «Крылья Советов» — команда, которая предпочитает размашисто атаковать и не слишком заботится об обороне. В матчах с середняками и аутсайдерами подобная игра самарцам дает результат, но подбор исполнителей у них ниже, чем у «Зенита», — и это должно было повлиять на встречу в Санкт-Петербурге.
Перед матчами в Лондоне и Казани все было наоборот: противники выглядели грозно, но «Зенит» в обоих случаях выступил выше ожиданий. Возможно, это было связано со схемой-сюрпризом: ни Томас Тухель, ни Леонид Слуцкий не ожидали, что чемпионы России сыграют в три защитника, да еще и с Барриосом в тылу.
«Выбор футболистов всегда зависит от их состояния и игры соперника», — размыто объяснил выбор тактики Сергей Семак после победы над «Рубином». Можно было ожидать, что на игру с «Крыльями» расстановка изменится — домашний матч с середняком не предполагает большого числа защитников. Однако все осталось на своих местах — стартовый состав и схема оказались в точности теми же, что и в Казани.
«Крылья» тоже оставили победный состав из встречи с «Ростовом» — только в центре обороны Чернов сменил Бегича. И старт матча в целом оказался предсказуемым: фаворит запер гостей в своей штрафной и почти не давал им выдохнуть. Но «Крылья» показали себя гибкой командой: они не только спокойно оборонялись, но и отлично выбегали в контратаки. Первый же момент у ворот Крицюка завершился голом. Наконец-то забил Зиньковский — для лидера «Крыльев» это первый гол с марта, когда самарцы еще покоряли ФНЛ.
Пропущенного мяча стоило ожидать: у обеих команд атака превосходит оборону, и о защите они думают в последнюю очередь. Но гол «Крыльев» уже на 14-й минуте при счете 0:0 — мини-сенсация.
Можно было констатировать срыв нового плана Семака, если бы не невезение — опасные моменты «Зенит» создавал еще до гола Дзюбы. Клаудиньо не переиграл Ломаева, Малком попал в штангу, Дзюба тоже мог забить раньше 35-й минуты. Если в матче с «Рубином» «Зенит» играл на публику и забивал зрелищные мячи, то на этот раз пришло время вертикального футбола. Семак ради этого даже чуть перестроил игру: Кузяев переместился ближе к Дзюбе, а Барриос фрагментарно уходил в родную опорную зону. Но гол пришел не после позиционной атаки, а после стандарта: Клаудиньо сейчас все чаще подает угловые, и в субботу мы увидели первую результативную передачу бразильца с одного из них.
«Крылья» агрессивно начали вторую половину — первые пять минут контролировали мяч, хотя ничего опасного и не создавали. Семак больше к экспериментам не возвращался, и до 90-й минуты «Зенит» так и играл в строгом блоке 3-Х-Х, причем после замены Ракицкого в тройке с Чистяковым и Барриосом оказался Дуглас Сантос — еще один непрофильный футболист.
Финтов и трюков Клаудиньо в этом матче почти не было. Тут не до романтики: «Зенит» весь матч отчаянно пытался взломать оборону неуступчивого противника и вполне мог потерять очки. У «Крыльев» и моменты были: например, Глушенкову не хватило чуть-чуть для гола еще при счете 1:1.
Через позиционное нападение «Зенит» в эту субботу так ничего и не добился, но победу все-таки вырвал: сбили Дзюбу, а к мячу подошел Сутормин и блестяще его реализовал. Не удивляйтесь, что бил не форвард: Сутормин за всю карьеру ни разу не промазал с 11-метровой отметки и был точен в матчах этого сезона. Здесь как раз требовалось просто подойти к мячу и обеспечить команде победу.
В концовке гости раскрылись, так что свободных зон и моментов у ворот Ломаева стало больше. Но голкипер «Крыльев» так и пропустил лишь дважды.
А на второй добавленной минуте гости едва не спаслись: Сутормин упустил Цыпченко, который с метра пробил прямо в Крицюка.
«Зенит» играл неровно и реально мог потерять очки в домашней встрече. Однако успех все-таки за сине-бело-голубыми. Лет пять назад Леонид Федун подобный результат назвал «маленькой, тухлой победой». Так оно и есть.
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Александр 7
Дзюба на фото как гибон с открытой пастью, просящий большой банан и стучащий в грудь, что его достоин. СЭ...вы хоть фото подбирайте покультурней...
25.09.2021
Пахтакор чемпион
Исходя из логики автора, Челси одержал над Зенитом "маленькую, тухлую победу" и вообще отскочил. Ну а как же - подавляющего преимущества не было, моментов было мало, и в концовке Зенит мог сравнять... Бред какой-то. Я не болельщик Зенита, но если уж взялся обзор писать - пиши объективно. Зенит создал четыре голевых момента в первом тайме и четыре во втором. КС создали три момента, один забили. Вот примерно такое сотношение сил и было - 8 к 3-м. Зенит слишком много моментов растранжирил, это факт. Но счет не по игре, можно сказать.
25.09.2021
Это Володька
Почему вы решили что я зенитовец? Я и не спартаковец.
25.09.2021
Крым наш!
И так же тошнотворен.
25.09.2021
Инта
коннкретно поясни: я то что видел - не увидел каких либо нарушений со стророны судей.
25.09.2021
с13
Не скажет никто, потому что результата не будет. Будет серия "достойных" проигрышей от Юве, Челси и Мальме в гостях. Ну и очень почетная ничья с Мальме дома.
25.09.2021
Дмитрий Ушкачев
Кто эти - некоторые?
25.09.2021
ровнов
Всегда.
25.09.2021
Это Володька
Так я и написал свое мнение, как мнение дилетанта, а что мне запрещено писать то, о чем я думаю со своей колокольни?
25.09.2021
KirillYuricch1
еще повоняй убогий
25.09.2021
Перо
А вот это правильно, хоть один зенитовец признался.
25.09.2021
Выпускайте Кастрати!
И да, Роспотребнадзор не разрешал пинать по пятке форварду в штрафной, даже если это Дзюба)
25.09.2021
narkomsm
А ведь скоро в Зене будет ДЗЮБА-2! Федун дал РуЮ команду сгноить Соболева и потом его, как быстрого и дубу "продадут" в Питер. Неизвестно за скока денег. И там он на себе столько пеналей нападает, что мама-не горюй! ЖДИТЕ!
25.09.2021
mat'tv
типа Уфу?
25.09.2021
Крым наш!
Газовых всех бросили на спасение Дзюбы и поднятие отрицательного рейтинга. Успеха в безнадежном деле! Конечно, 148 % рисовать не впервой, но подобное судейство и натягивание совы на глобус за пределами добра и зла.
25.09.2021
Дмитрий Ушкачев
Ты - судья, потому что пишешь комментарии. Хорошо, что к тебе КДК не присматривается ПОКА.
25.09.2021
Это Володька
А так как мое мнение, это мнение дилетанта, то пусть уже эксперты разбираются в правильности принятия правильных решений.
25.09.2021
Перо
Как нейтральный болела, лучше бы не писал комментарий. В случае с первым голом Дзюбе нужно было бы сразу свистеть после того, как он изачально прихватил защитника, а уж потом пошли обнимашки. Ну а второй гол вообще из ничего появился, посмотри и послушай комменты специалистов и болел.
25.09.2021
KirillYuricch1
ахах даун ты не смотре лматч - это факт, если бы судья наш был...он как раз ошибся в пользу КС, когда не назначил на малкоме пенальти
25.09.2021
Инта
где.
25.09.2021
Piter OneLove
На тоненького победа... Спасибо Крицюку, за то что в концовке отмазался за очевидный ляп при пропущенном голе... Конечно три очка не пахнут, но смотреть на мучения зенита прямо скажем с не самым сильным соперником было немного тошновато..
25.09.2021
ровнов
В судьях.
25.09.2021
Остров заячий
А отрывчик может вырасти уже до 5 очков.
25.09.2021
serzheo
Спартак победил Реал и теперь снимается с согаза...
25.09.2021
vvi432
Гоша. Посмотри на таблицу ЧР
25.09.2021
narkomsm
Вот таким бредом и судьи руководствуются. Когда Дзюба падает. Когда другие-то просто "борьба/". Хорош пургу гнать
25.09.2021
Дмитрий Ушкачев
КС - респект. Наших - с победой.
25.09.2021
KirillYuricch1
смешно просто про нытье масквабадцев по судейству, а ничего, что КС забили гол, когда пенальти должен быть в ворота КС? кто оспаривает это мое утверждение - посмотрите, клоуны, какой пеналь был назначен в ворота зенита в матче с локо, там момент один в один с тем, что был перед голом КС в их штрафной, но в пользу зенита такой пеналь не поставили
25.09.2021
Инта
Обьясни, своё выпражение! Вчём была "помощь" Миллера? Игра была по делу .
25.09.2021
serzheo
Дзюба -отскочил. Спартак победил Реал.
25.09.2021
Остров заячий
Не люблю этого, но... Пенальти нужно было поставить обязательно. ЗАПРЕЩЕНО защитнику в своей штрафной сзади пытаться отбирать мяч, Запрещено сзади пытаться выткнуть мяч. Дзюба спиной к воротам, ну да может хорошо скинуть, но просто тупо напролом пытаться выбить мяч - глупость. Нет такой необходимости и любое неправильное попадание не в мяч, а в ногу, нападающий может использовать для получения пенальти. Чем Дзюба и воспользовался.
25.09.2021
Крым наш!
Они не помешали симулировать пеналь.
25.09.2021
narkomsm
Сколько Дуба пеналей в Европе и сборной заработал после вот таких "ударов" или толчков? Кто-то помнит хоть один? А в чемпе? Чуть не через матч. Вот и вся разница...
25.09.2021
KirillYuricch1
вот и не говори, смех просто, мало того, что там пенальти, так еще когда КС забили, там должен быть пенальти в пользу зенита и не было бы гола КС
25.09.2021
karwin
Дзюбу не зря выбрали лучшим игроком матча - заслужил, но пенальти не было и это без вариантов.
25.09.2021
Dmitry Stain
Судья слепой, как и все судьи в матче Зенита. Это не единичный случай, когда тащат этот клуб. Конечно же всё это "совпадение"
25.09.2021
bad_movie
а некоторые не только падают, но еще и ныряют))
25.09.2021
serzheo
Спартак очень старается. И он победил Реал...
25.09.2021
bad_movie
ага, грамотные, непредвзятые и отлично разбирающиеся в футболе))
25.09.2021
narkomsm
Нет, им как раз желтые не дали. А вам пеналь поставили. Так что всё в нужник ваш
25.09.2021
Выпускайте Кастрати!
Глупыши, когда форварду попадают по ноге в штрафной, падают 100 из 100 в мире, а если у вас только на Дзюбу стойка, то это ваши проблемы, ну повесьтесь от злости)
25.09.2021
serzheo
Главное Спартак победил Реал, в 198-веке.
25.09.2021
huikin
Дзюба как #MeToo. Пусть бросит в меня камень тот кто не дрочил
25.09.2021
ровнов
Грубо руководство Зенита сыграла. А просто выиграть не получается? Только с помощью Миллера/
25.09.2021
Это Володька
Как нейтральный болела, после просмотра обзора матча, вынесу свой вердикт, по первому голу с Дзюбой, там были совместные обнимашки, так что гол считаю был забит без нарушений, а вот по очевидности пенальти в эпизоде с Дзюбой, есть вопрос, все на тоненького, будь я судьей, наверное бы не поставил пеналь. Но это мое мнение, никому не навязываю.
25.09.2021
vvi432
Ну и тухлый комментатор от пищевика (федуна)
25.09.2021
Перо
А ты комментарии посмотри, тогда и будешь говорить о какой либо правде, у нас болелы ребята грамотные.
25.09.2021
narkomsm
Да что с вами говорить? Вам же ссы в глаза-божья роса. Сидите себе, коллекционируйте свои за 30 сребреников победы и радуйтесь. Вы ж по воротам-то бьёте только с 11 метров. Левых. И то мимо
25.09.2021
serzheo
А если Спартак победил Реал - то чё?..
25.09.2021
bad_movie
действительно похоже на заговор, такие редкие для русских фамилий окончания))
25.09.2021
huikin
Ручищи то какие!
25.09.2021
Бен Ричардс
Судья, разумеется, Мешков. Победитель чемпионата РПЛ стал так же предсказуем, как результаты выборов.
25.09.2021
REFLEKT
Вилков, Иванов, Мешков, - вот бы и дальше все были на..... ОВ.
25.09.2021
narkomsm
А впереди ещё 6 очков от Сочи. И ещё пара-тройка таких пеналей и снова "золото". Красиво куплено! А в след.сезоне Оренбург подтянется и ваще 12 очей. Можно не играть...
25.09.2021
Перо
О как, то есть судья свистел в нужную сторону? Спасибо за откровенность.
25.09.2021
bad_movie
сам смотрел, но обобщать за всю страну или хотя бы за весь город, не берусь))
25.09.2021
narkomsm
Да я-то прочитал. КС не создавал моментов? Или жёлтые Чистякову и Барриосу не надо было давать, к примеру? Самим-то не стыдно смотреть, КАК ваш госклуб тянут много лет? Позор ведь все видят.
25.09.2021
kot Begemot
Ага, он ещё и при первом голе сам себя обнимал
25.09.2021
serzheo
Дзюба отскакивает - отскакиват. Задолбался уже отскакивать. Зато Спартак победил Реал.
25.09.2021
Перо
Болельщики смотрели, а сам то видел?
25.09.2021
Z Zz
Мало ли что тебе хочется. Игра есь игра, и судьи всё видят. 5 жёлтых у крыльев тебя ни на какие мысли не наводя? Или тут то же умысел Зенита и заговор?
25.09.2021
Владислав2
Двух метровую оглоблю можно сбить только ударом лапаты в лоб. В других случаях падение есть симуляция.
25.09.2021
Serg Tunsen
я думаю, там просто оплата отдельная за цитаты идет)
25.09.2021
Остров заячий
И немного о футболе. Барриос создал новую позицию на поле, которая войдёт в историю - горизонтальный либеро центральной линии полузащиты За Сутормина опять отработал (Зиньковский), за Сантоса отработал, за Чистякова отработал(Сергеев). Ну и как всегда нужно отметить, что Семак не имеет к этому никакого отношения.
25.09.2021
Z Zz
То же думаю что сиуация сродни Челси- вышли с настроем на лёгкую победу, во чуть и не поплатились. А так да, голы чистые. Укрыльев правда аж 5 жёлтых! Ну вот и следствие пенальти.
25.09.2021
Витус Норд
Сам видел. На повторе. В пятку удара не было. После чего падает как подрубленный. Дубок наш ненаглядный. И ... Вуаля
25.09.2021
Перо
Как трогательно, не пропорционально силе воздействия, надо же придумать. Сила воздействия у него в подлости, так и скажи, это будет по нашему.
25.09.2021
Serg Tunsen
тут вообще без вариантов, все пенальти зенита левые по определению, а все голы зенита с нарушением
25.09.2021
bad_movie
СЭ вообще ни одной статьи без методички Федуна не пишут. а то мало ли что
25.09.2021
e-peretyatko
если будет результат в ЛЧ свиное хомячье скажет, что и ЛЧ судей купили))):joy:
25.09.2021
Гриша Форинный
Смотрел. Можешь и ты еще раз пересмотреть. И тогда еще раз перечитать мой пост.
25.09.2021
narkomsm
ФутболоКАЛипсис и его 5 всадников: Дюков-миллер-федун-дзюба-судьи
25.09.2021
bad_movie
вся страна смотрела матч зенит - кс? серьезно?
25.09.2021
Serg Tunsen
у Гоши есть цитатник Федуна? или просто хорошая память и он помнит все, что за 5 лет Федун сказал?)
25.09.2021
Z Zz
Ну вы то , обиженки, хоть по воротам бейте!!1 А то как вам то по справедливости то судить??!! Вы же за игру о пару раз то на чужую половину заходите! А всё ноете и ноете что куплено зениом. Что куплено? Мячь в их штрафную закинуь?
25.09.2021
Berkut-7
Прошивка зубов оживила Дзюбу, очевидно же.
25.09.2021
dir.sorev
что помешало ему поставить на Малкоме,после чего Самара гол забила? и гол бы отменил,и на точку поставил - сказка! найди свою логику
25.09.2021
Перо
Де юре был, а де факто нет, вся страна видела, и как после этого оценивать Зенит?
25.09.2021
Бо
Согласен. Тот же Соболев поиграл в Спартаке - набрался опыта. В Крыльях не рисковал падать - все равно ничего не подадут.
25.09.2021
bad_movie
газпром спонсор лч. по вашей логике и там должны судьи в одну сторону работать
25.09.2021
narkomsm
Ты игру-то смотрел вообще? Или комментаторов промовских наслушался? КС играл на равных и моментом имел уйму... Дешёвки бомжовские
25.09.2021
Z Zz
Вот тут не поспоришь!!! По ходу говно кипит и у коней!!!
25.09.2021
dir.sorev
у вас,сектантов, один поросёнок за всю страну хрюкает,дядя.. незачот
25.09.2021
ППМ
Вот это и есть коррупция, поэтому наш футбол не конкурентоспособен. Зенит ставит своих руководителей футбола, те ставят или мотивируют соответствующим образом судей. Ставят левый пенальти - Зенит в шоколаде! А в Европе так ему не позволят выигрывать! Вот так мы наш футбол и опустили ниже плинтуса. Долой коррупцию!
25.09.2021
King i Cep
По моему, игроки вышли с мыслью поберечь силы перед ЛЧ, не прокатило. Тот случай, когда победили, и слава богу. Хотя выглядели сильнее конечно, но слабее ожиданий. Де юре пенальти был, но упал Дзюба не пропорционально силе воздействия. Идём дальше.
25.09.2021
narkomsm
Да всё куплено с потрохами уже много-много лет. Все прекрасно знают: чуть только у Зени проблемы-сразу идут "левые пенадли" в подмогу. Глядя на Мешкова видно было: чувак ждёт малейшего повода. И Дуба это знает. И все мы это знаем. И РФС. И весь мир. Позорище гсофутбольное
25.09.2021
Евгений Славянский
Пенальти левый поставили,Дзюба сам на ногу наступил
25.09.2021
bad_movie
спартаковская школа она такая
25.09.2021
Гриша Форинный
Что сейчас - то копья метать? Зенит всю игру атаковал, в 1-м тайме вообще доминировал и не позволял на половину свою заходить. Гол Зиньковского - случайность, была одна атака удачная -гол. Судья заряжен? А в какую ему сторону свистеть если бы Крылья постоянно создавали моменты и на них фолили? Они их создавали? Нет. Как понимаю диалог происходит между двумя болелами- СМ и Зенит. Пожелания обоим- ус"есь в своем жлобском столичном говне.
25.09.2021
Z Zz
Это ты левый! А пеналь 100% по делу!!!
25.09.2021
Андрей
Зубы не помешали гол забить? :angry:
25.09.2021
Йердна Апам
В "огне"?По моему он в говне((Поставил свои интересы и обидки(какие бы справедливые(?)) они не были,выше интересов Сброной своей страны.
25.09.2021
Бо
Дзюба не в огне, а в ..овне. Первый гол с нарушением правил, да и пенальти тухлый. Смешно, когда двухметровый мужик падает от прикосновения. Смотреть эту пародию на футбол невозможно. Отдайте уже Зениту первое место без игр, пусть он сосредоточится на Европе. Посмешит публику. Правильно говорил на эту тему Шикунов Ю.И. " - Да ну, какой Дзюба? Это ж аферюга! Вы приглядитесь, что его голам предшествует. Летит мяч, Дзюба защитника за шиворот хвать. Отталкивает, разворачивается, спокойно бьет по воротам. Судьи — ноль внимания. Вот в еврокубках и на уровне сборной такие фокусы уже не проходят. Поэтому и голов у Дзюбы там намного меньше. "
25.09.2021
Перо
Успокойся дядя, тут вся страна пишет, а у тебя в глазах один Спартак!
25.09.2021
Крым наш!
Зубы ему не жмут играть за газовые деньги? А на халяву в сборной за безродных плебеев не согласен бегать? Почему-то не удивлен падением страны в рейтинге. У нас вот такое поведение властьпридержащими приветствуется.
25.09.2021
Перо
Сам видел, или кто то нашептал? А вот вся страна видела другое, как убивали Крылья.
25.09.2021
Виталий Давыдов
Такой же липовый,как у спартака год назад с Ротором?
25.09.2021
bad_movie
что пятаку норм, то русскому человеку чуждо))
25.09.2021
Владимир Соколов
пеналь левый, да и при первом голе зюпа сам нарушал, по крайней мере, такие голы , если бы Зениту забили, незащитывают.
25.09.2021
Кабанчик
если вы Крылья честно обыграть не можете, что с вами в ЛЧ сделают с импотентами бомжовскими?
25.09.2021
бертран
Да нельзя руками захватывать защитника и толкать его..
25.09.2021
geviol
Да что вы зациклились на Дзюбе,он отказал мажору,посмотрим в ближайшее время что мажор сделает,у него нет ни одного игра который хотя бы бодался и толкался,да бревно,а остальные то дистрофичные соломинки,
25.09.2021
Алексей Борисов
А и не надо ничего говорить. Пенальти был. Гол забит. Все ноющие - курят в сторонке.
25.09.2021
Перо
Гоша Чернов так и останется Гошей на всю оставшуюся жизнь! Только почему то в этой жизнерадостной статье ничего не написал про то, каким образом забивались голы Зенита? Или команды сверху не было?
25.09.2021
Это Володька
Вообще СЭ перестал писать про Дзюбу, не слышно, не видно, как будто и не существует человека.
25.09.2021
бертран
Я свое слово сказал..
25.09.2021
Кабанчик
да это норм, главное не завалить, а вот толчок защитника это фол!
25.09.2021
TokTram
Зеня всё ещё зависим от Рукаку. Вот такие вот пироги
25.09.2021
REFLEKT
Жаль, что Крылья не играют в ЕК. Уж за них точно не было-бы стыдно. Они то и дело накручивали и отправляли в буфет зазвездившихся бразильцев и если бы не театральный пенальти и чуть везения в самой концовке..... Действительно, Зенит отскочил, но только до игры с Мальмё. Там отскакивать будет куда сложнее.
25.09.2021
bad_movie
то есть когда защитник в крепких обьятиях сжимает нападающнго это норм?
25.09.2021
бертран
А по пенальти пока ничего сказать не могу.
25.09.2021
alex111
Дзюба по количеству статей о своей персоне обходит нас )))
25.09.2021
бертран
Очевидно, что гол забитый Дзюбой нельзя было засчитывать.. Но к сожалению судья смалодушничал.
25.09.2021
Кабанчик
пенальти липовый, очки прочисть
25.09.2021
soldat83
Больше, больше Дзюбы, дзюба-экспресс
25.09.2021
Ulan3
Жалко Спартаку защеку в ЛЧ никто не даст. Тем командам впадлу х... о свинячье рыло пачкать. Им и Легия вЛЕ ннплохо на хрячий клык наложила)))
25.09.2021
Витус Норд
С хрена ли ? В пятку ему он не бил. И вот на шкаф всея Руси упал!!!! Ну так-то да - тогда пенальти
25.09.2021
Кабанчик
Гол с фолом в атаке, пенальти липовый
25.09.2021
Hermant
удары по воротам 21 против 9, заслужили что?
25.09.2021
Snickers
Действительно. Кстати, учитывая один небольшой (хотя с какой стороны посмотреть, небольшой ли) факт, могу с вероятностью 99.99% утверждать, что человек-невидимка на фото негр.
25.09.2021
juvekoss
после матча герой матча и лучший игрок зенита мешков уходил под апплодисменты и скандирование - мешков, мешков
25.09.2021
RobertH
Гоша Чернов! Не стыдно самому - то такие пошлости писать? Кумир - то ваш левый, сколько вы бы его не облизывали. Спасибо ребятам из Самары и Осинькину лично! Вот это у Осинькина тренерская команда, шестерки газмясовские, а не Сочи с Федотовым! В Сочи собраны такие игроки, уровня Нобоа, который могут играть и вобще без тренера. Но лижут только Владимиру Валентинычу и Сергею Богданычу. Остальных называют просто по именам. Много посмеялись за время матча. Спасибр клоуну симулянту Малкому, который виртуозно налетает на бёдра соперников. Спасибо подлому клоуну Барриосу который втихую говорит гадости, а потом падает так, словно в него врезался трактор. Спасибо болотному ТВ, - Чистяков врезает самарцу локтем в голову, а показывают повтор гола Буратины...Ну и апофиоз - это пеналь на деревянном! Судейка понимал, что Крылья упрутся на ничью, вот и решил свои вопросы. Потом плачут, что Молдавия выше в рейтинге. Уверен, что ребята из Мальмё жестко опустят эту подленькую командишку!
25.09.2021
Hermant
можно называть левым или правым, по старым правилам или новым правилам, но это чистый пенальти
25.09.2021
Hermant
разговор для бедных, учи правила.
25.09.2021
Витус Норд
И постоянно с Крыльями такая байда. Это привычка или тенденция? Или...
25.09.2021
Stormtrooper501
На фото присутствует человек-невидимка.
25.09.2021
с13
Вы там в Питере живите со своим мнениеи. Его справедливость проверяется матчами в ЛЧ. Причем в абсолютно аналогичных ситуациях. Результат сей экспертизы думаю объяснять не требуется.
25.09.2021
Витус Норд
Ну как выясняется из года в год не только рабам
25.09.2021
saw
купленный пенальти.. сами не сможете забивать то купленный судья вам поможет.
25.09.2021
Петер Мунк.
Поистине рекордное количество идиотиков на квадратный сантиметр газетной площади. Ещё и тухлую свинину приплели.
25.09.2021
нет желтухе!
Зенит отскочил, у гоши рвануло.
25.09.2021
Сергеи Торчков
Там нет удара, есть касание. Дзюба наступил на ногу защитнику, не удержал равновесие и упал.
25.09.2021
Витус Норд
Могли бы и сами выиграть. Ну не такие уж слабые..
25.09.2021
ЗЛОЙ на всех
левые пенки это рабам ставят, когда они не могут
25.09.2021
голос из Санкт-Петербурга
Если Дзюба также продавил бы Шкриньяра в матче со Словакией, то всё бы восхищались. Жаль, что сборную возглавляет бешеная болонка...
25.09.2021
ЗЛОЙ на всех
правил которые ты сам себе придумал только что?)))
25.09.2021
Витус Норд
А пеналь левый. В прошлои году Хукуян. Сейчас это... И все с Крыльями... Тенденция...
25.09.2021
ЗБС
Вы проплаченые тва..ри. И вся Россия это знает. Всё два гола забиты с нарушением правил.
25.09.2021
Витус Норд
В огне... Да. Немного буквы переставить и одну добавить. И тогда - да. В г...... в огне
25.09.2021
ЗЛОЙ на всех
Удар защитника сзади по ногам атакующего игрока в штрафной - что не пенальти? Логика вышла из чата, мозг тебя давно покинул. Первый гол Дзю, на нем в обнимку висел защитник, а потом он симулировал падение. Но ты по ходу с закрытыми глазами смотрел....
25.09.2021
Rastan
Вопреки всему, Крылья боролись до последних секунд и едва не сравняли счёт. Очень интересная комада, играющая. Зиньковский наглядно подтвердил обоснованность своего включения в расширенный список. сборной.
25.09.2021
tchouk
так-то оно так. только другие наши клубы в турнирах рангом пониже берут туда же. им-то кто мешает? мешковых там нет
25.09.2021
ЗЛОЙ на всех
он децствовал в стиле Воин Джиго, повторы до сих пор умиляют)))
25.09.2021
geviol
у карпуши и такого нет в команде,вот сиренево мне дзюба,но в отличии от амёб бегающих у карпина этот что-то делает,да толкается,да от него отскакивает и при этом в ворота,да симмулирует,а что смолкин и компания этого не делают,единственный гол смолкина шара гол
25.09.2021
Vanya84
Зенит отскочил, жалко Крылья, не заслужили
25.09.2021
ЗЛОЙ на всех
Вообще то на деньги клуба спартак был снят фильм про больельщиков спаратка с не традицонной ориентацией. Просто показали быть типичного представителя рабского движения.
25.09.2021
голос из Санкт-Петербурга
Первый гол Дзюбы: защитнику 100% желтую карточку за симмуляцию! Лошара, на что он рассчитывал?
25.09.2021
kot Begemot
Свиньям все голы Зенита видятся незаконными. Ну, свиньи - они такие свиньи...
25.09.2021
ЗЛОЙ на всех
Забей, у рабов нет интелекта и низкий IQ, слишком сложные причинноследственные связи))
25.09.2021
Vollion Rocoon
Ребята, вам сами этот "огонь" в каждом заголовке не надоел? Пожарные хреновы...
25.09.2021
kot Begemot
А ничего, что защитник его обнял, не давая выпрыгнуть? Это ведь пенальти по правилам.
25.09.2021
голос из Санкт-Петербурга
Гоша, при чём здесь федун и "маленькая тухлая победа"? Это Спартак Федуна одержал маленькую тухлую победу над Крыльями за счёт левого пенальти, а Зенит обыграл за счёт класса! Пенальти 100%,!
25.09.2021
с13
Пересмотрел повтор первого гола. Дзюба в своем стиле оттолкнул защитника двумя руками. За так назаваемый пенальти даже разговаривать не хочу.
25.09.2021
спас
Газмяз = бывший пищевик ныне спартак:ok_hand:
25.09.2021
Сергеи Торчков
факт
25.09.2021
marqlavaux
Гоня, ты не согласовал с позицией редакции. А подрочили вы хором, тут двух мнений быть не может.
25.09.2021
Сергеи Торчков
Там и забить так Дзюбе не дадут. Тут же получит фол в атаке. Всё это мы видели в лч в прошлом году.
25.09.2021
Snickers
Гоша, сказали А - говорите Б. Зенит отскочил... благодаря продажному Мешкову.
25.09.2021
Сергеи Торчков
Позорище.
25.09.2021
Sergey Mikhaylov
горит у него в одном месте, отскочили это правда
25.09.2021
Дима Зубов
Поэтому в ЛЧ за щеку зинит и берет , там таких судей , как мешков нет ...
25.09.2021
bars601
"Максимке", который кошмарил вратаря Крылышек перед угловым на 1-й год, железно "горчичник" просился. "Газмяс", ты замонал уже "РПЛ"!
25.09.2021
Циничный
Да пох на гомо кб рабов - визжите и дальше!
25.09.2021
СереХа
Жаль в ЛЧ таких пенок не поставят..
25.09.2021
bars601
"Газмяс" осточертел уже - два левых гола! Ну а Дзюба - великий гондурасина - так сымитировать! Посмотрел раз 7 медленный повтор - хитрозадый сученышь...
25.09.2021