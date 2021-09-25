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«Зенит» отскочил в матче с «Крыльями». Но Дзюба в огне — гол и заработанный пенальти

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 19:15
Санкт-Петербург
25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1. Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1. Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Чемпионы России с огромным трудом победили дома «Крылья Советов» — 2:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
9-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (1:1)
Голы: Зиньковский, 14 (0:1). Дзюба, 35 (1:1). Сутормин, 79 — с пенальти (2:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ракицкий (Круговой, 72), Чистяков, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев (Ерохин, 46), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 72), Дзюба (Азмун, 80), Малком (Кравцов, 87).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 68), Зиньковский, Ежов (Бейл, 85), Глушенков (Сарвели, 68), Иванисеня (Цыпченко, 87), Сергеев (Пиняев, 85).
Предупреждения: Зеффан, 5. Глушенков, 9. Кузяев, 26. Ерохин, 55. Сергеев, 71. Зиньковский, 79. Солдатенков, 85.
Судьи: Мешков (Дмитров). Воронцов (Ярославль), Петросян (Бронницы).
ВАР: Карасев. Мурашов (оба — Москва).
25 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Джордан Ларссон и&nbsp;защитник &laquo;Уфы&raquo; Боян Йокич.РПЛ, 9-й тур: расписание и результаты всех матчей

После достойной игры «Зенита» с «Челси» и отличной — с «Рубином» казалось, что следующего соперника сине-бело-голубые не заметят. Логика проста: «Крылья Советов» — команда, которая предпочитает размашисто атаковать и не слишком заботится об обороне. В матчах с середняками и аутсайдерами подобная игра самарцам дает результат, но подбор исполнителей у них ниже, чем у «Зенита», — и это должно было повлиять на встречу в Санкт-Петербурге.

Перед матчами в Лондоне и Казани все было наоборот: противники выглядели грозно, но «Зенит» в обоих случаях выступил выше ожиданий. Возможно, это было связано со схемой-сюрпризом: ни Томас Тухель, ни Леонид Слуцкий не ожидали, что чемпионы России сыграют в три защитника, да еще и с Барриосом в тылу.

«Выбор футболистов всегда зависит от их состояния и игры соперника», — размыто объяснил выбор тактики Сергей Семак после победы над «Рубином». Можно было ожидать, что на игру с «Крыльями» расстановка изменится — домашний матч с середняком не предполагает большого числа защитников. Однако все осталось на своих местах — стартовый состав и схема оказались в точности теми же, что и в Казани.

«Крылья» тоже оставили победный состав из встречи с «Ростовом» — только в центре обороны Чернов сменил Бегича. И старт матча в целом оказался предсказуемым: фаворит запер гостей в своей штрафной и почти не давал им выдохнуть. Но «Крылья» показали себя гибкой командой: они не только спокойно оборонялись, но и отлично выбегали в контратаки. Первый же момент у ворот Крицюка завершился голом. Наконец-то забил Зиньковский — для лидера «Крыльев» это первый гол с марта, когда самарцы еще покоряли ФНЛ.

Пропущенного мяча стоило ожидать: у обеих команд атака превосходит оборону, и о защите они думают в последнюю очередь. Но гол «Крыльев» уже на 14-й минуте при счете 0:0 — мини-сенсация.

Можно было констатировать срыв нового плана Семака, если бы не невезение — опасные моменты «Зенит» создавал еще до гола Дзюбы. Клаудиньо не переиграл Ломаева, Малком попал в штангу, Дзюба тоже мог забить раньше 35-й минуты. Если в матче с «Рубином» «Зенит» играл на публику и забивал зрелищные мячи, то на этот раз пришло время вертикального футбола. Семак ради этого даже чуть перестроил игру: Кузяев переместился ближе к Дзюбе, а Барриос фрагментарно уходил в родную опорную зону. Но гол пришел не после позиционной атаки, а после стандарта: Клаудиньо сейчас все чаще подает угловые, и в субботу мы увидели первую результативную передачу бразильца с одного из них.

«Крылья» агрессивно начали вторую половину — первые пять минут контролировали мяч, хотя ничего опасного и не создавали. Семак больше к экспериментам не возвращался, и до 90-й минуты «Зенит» так и играл в строгом блоке 3-Х-Х, причем после замены Ракицкого в тройке с Чистяковым и Барриосом оказался Дуглас Сантос — еще один непрофильный футболист.

Финтов и трюков Клаудиньо в этом матче почти не было. Тут не до романтики: «Зенит» весь матч отчаянно пытался взломать оборону неуступчивого противника и вполне мог потерять очки. У «Крыльев» и моменты были: например, Глушенкову не хватило чуть-чуть для гола еще при счете 1:1.

Через позиционное нападение «Зенит» в эту субботу так ничего и не добился, но победу все-таки вырвал: сбили Дзюбу, а к мячу подошел Сутормин и блестяще его реализовал. Не удивляйтесь, что бил не форвард: Сутормин за всю карьеру ни разу не промазал с 11-метровой отметки и был точен в матчах этого сезона. Здесь как раз требовалось просто подойти к мячу и обеспечить команде победу.

В концовке гости раскрылись, так что свободных зон и моментов у ворот Ломаева стало больше. Но голкипер «Крыльев» так и пропустил лишь дважды.

А на второй добавленной минуте гости едва не спаслись: Сутормин упустил Цыпченко, который с метра пробил прямо в Крицюка.

«Зенит» играл неровно и реально мог потерять очки в домашней встрече. Однако успех все-таки за сине-бело-голубыми. Лет пять назад Леонид Федун подобный результат назвал «маленькой, тухлой победой». Так оно и есть.

Зенит — Крылья Советов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Гоша Чернов все материалы автора

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  • Александр 7

    Дзюба на фото как гибон с открытой пастью, просящий большой банан и стучащий в грудь, что его достоин. СЭ...вы хоть фото подбирайте покультурней...

    25.09.2021

  • Пахтакор чемпион

    Исходя из логики автора, Челси одержал над Зенитом "маленькую, тухлую победу" и вообще отскочил. Ну а как же - подавляющего преимущества не было, моментов было мало, и в концовке Зенит мог сравнять... Бред какой-то. Я не болельщик Зенита, но если уж взялся обзор писать - пиши объективно. Зенит создал четыре голевых момента в первом тайме и четыре во втором. КС создали три момента, один забили. Вот примерно такое сотношение сил и было - 8 к 3-м. Зенит слишком много моментов растранжирил, это факт. Но счет не по игре, можно сказать.

    25.09.2021

  • Это Володька

    Почему вы решили что я зенитовец? Я и не спартаковец.

    25.09.2021

  • Крым наш!

    И так же тошнотворен.

    25.09.2021

  • Инта

    коннкретно поясни: я то что видел - не увидел каких либо нарушений со стророны судей.

    25.09.2021

  • с13

    Не скажет никто, потому что результата не будет. Будет серия "достойных" проигрышей от Юве, Челси и Мальме в гостях. Ну и очень почетная ничья с Мальме дома.

    25.09.2021

  • Дмитрий Ушкачев

    Кто эти - некоторые?

    25.09.2021

  • ровнов

    Всегда.

    25.09.2021

  • Это Володька

    Так я и написал свое мнение, как мнение дилетанта, а что мне запрещено писать то, о чем я думаю со своей колокольни?

    25.09.2021

  • KirillYuricch1

    еще повоняй убогий

    25.09.2021

  • Перо

    А вот это правильно, хоть один зенитовец признался.

    25.09.2021

  • Выпускайте Кастрати!

    И да, Роспотребнадзор не разрешал пинать по пятке форварду в штрафной, даже если это Дзюба)

    25.09.2021

  • narkomsm

    А ведь скоро в Зене будет ДЗЮБА-2! Федун дал РуЮ команду сгноить Соболева и потом его, как быстрого и дубу "продадут" в Питер. Неизвестно за скока денег. И там он на себе столько пеналей нападает, что мама-не горюй! ЖДИТЕ!

    25.09.2021

  • mat'tv

    типа Уфу?

    25.09.2021

  • Крым наш!

    Газовых всех бросили на спасение Дзюбы и поднятие отрицательного рейтинга. Успеха в безнадежном деле! Конечно, 148 % рисовать не впервой, но подобное судейство и натягивание совы на глобус за пределами добра и зла.

    25.09.2021

  • Дмитрий Ушкачев

    Ты - судья, потому что пишешь комментарии. Хорошо, что к тебе КДК не присматривается ПОКА.

    25.09.2021

  • Это Володька

    А так как мое мнение, это мнение дилетанта, то пусть уже эксперты разбираются в правильности принятия правильных решений.

    25.09.2021

  • Перо

    Как нейтральный болела, лучше бы не писал комментарий. В случае с первым голом Дзюбе нужно было бы сразу свистеть после того, как он изачально прихватил защитника, а уж потом пошли обнимашки. Ну а второй гол вообще из ничего появился, посмотри и послушай комменты специалистов и болел.

    25.09.2021

  • KirillYuricch1

    ахах даун ты не смотре лматч - это факт, если бы судья наш был...он как раз ошибся в пользу КС, когда не назначил на малкоме пенальти

    25.09.2021

  • Инта

    где.

    25.09.2021

  • Piter OneLove

    На тоненького победа... Спасибо Крицюку, за то что в концовке отмазался за очевидный ляп при пропущенном голе... Конечно три очка не пахнут, но смотреть на мучения зенита прямо скажем с не самым сильным соперником было немного тошновато..

    25.09.2021

  • ровнов

    В судьях.

    25.09.2021

  • Остров заячий

    А отрывчик может вырасти уже до 5 очков.

    25.09.2021

  • serzheo

    Спартак победил Реал и теперь снимается с согаза...

    25.09.2021

  • vvi432

    Гоша. Посмотри на таблицу ЧР

    25.09.2021

  • narkomsm

    Вот таким бредом и судьи руководствуются. Когда Дзюба падает. Когда другие-то просто "борьба/". Хорош пургу гнать

    25.09.2021

  • Дмитрий Ушкачев

    КС - респект. Наших - с победой.

    25.09.2021

  • KirillYuricch1

    смешно просто про нытье масквабадцев по судейству, а ничего, что КС забили гол, когда пенальти должен быть в ворота КС? кто оспаривает это мое утверждение - посмотрите, клоуны, какой пеналь был назначен в ворота зенита в матче с локо, там момент один в один с тем, что был перед голом КС в их штрафной, но в пользу зенита такой пеналь не поставили

    25.09.2021

  • Инта

    Обьясни, своё выпражение! Вчём была "помощь" Миллера? Игра была по делу .

    25.09.2021

  • serzheo

    Дзюба -отскочил. Спартак победил Реал.

    25.09.2021

  • Остров заячий

    Не люблю этого, но... Пенальти нужно было поставить обязательно. ЗАПРЕЩЕНО защитнику в своей штрафной сзади пытаться отбирать мяч, Запрещено сзади пытаться выткнуть мяч. Дзюба спиной к воротам, ну да может хорошо скинуть, но просто тупо напролом пытаться выбить мяч - глупость. Нет такой необходимости и любое неправильное попадание не в мяч, а в ногу, нападающий может использовать для получения пенальти. Чем Дзюба и воспользовался.

    25.09.2021

  • Крым наш!

    Они не помешали симулировать пеналь.

    25.09.2021

  • narkomsm

    Сколько Дуба пеналей в Европе и сборной заработал после вот таких "ударов" или толчков? Кто-то помнит хоть один? А в чемпе? Чуть не через матч. Вот и вся разница...

    25.09.2021

  • KirillYuricch1

    вот и не говори, смех просто, мало того, что там пенальти, так еще когда КС забили, там должен быть пенальти в пользу зенита и не было бы гола КС

    25.09.2021

  • karwin

    Дзюбу не зря выбрали лучшим игроком матча - заслужил, но пенальти не было и это без вариантов.

    25.09.2021

  • Dmitry Stain

    Судья слепой, как и все судьи в матче Зенита. Это не единичный случай, когда тащат этот клуб. Конечно же всё это "совпадение"

    25.09.2021

  • bad_movie

    а некоторые не только падают, но еще и ныряют))

    25.09.2021

  • serzheo

    Спартак очень старается. И он победил Реал...

    25.09.2021

  • bad_movie

    ага, грамотные, непредвзятые и отлично разбирающиеся в футболе))

    25.09.2021

  • narkomsm

    Нет, им как раз желтые не дали. А вам пеналь поставили. Так что всё в нужник ваш

    25.09.2021

  • Выпускайте Кастрати!

    Глупыши, когда форварду попадают по ноге в штрафной, падают 100 из 100 в мире, а если у вас только на Дзюбу стойка, то это ваши проблемы, ну повесьтесь от злости)

    25.09.2021

  • serzheo

    Главное Спартак победил Реал, в 198-веке.

    25.09.2021

  • huikin

    Дзюба как #MeToo. Пусть бросит в меня камень тот кто не дрочил

    25.09.2021

  • ровнов

    Грубо руководство Зенита сыграла. А просто выиграть не получается? Только с помощью Миллера/

    25.09.2021

  • Это Володька

    Как нейтральный болела, после просмотра обзора матча, вынесу свой вердикт, по первому голу с Дзюбой, там были совместные обнимашки, так что гол считаю был забит без нарушений, а вот по очевидности пенальти в эпизоде с Дзюбой, есть вопрос, все на тоненького, будь я судьей, наверное бы не поставил пеналь. Но это мое мнение, никому не навязываю.

    25.09.2021

  • vvi432

    Ну и тухлый комментатор от пищевика (федуна)

    25.09.2021

  • Перо

    А ты комментарии посмотри, тогда и будешь говорить о какой либо правде, у нас болелы ребята грамотные.

    25.09.2021

  • narkomsm

    Да что с вами говорить? Вам же ссы в глаза-божья роса. Сидите себе, коллекционируйте свои за 30 сребреников победы и радуйтесь. Вы ж по воротам-то бьёте только с 11 метров. Левых. И то мимо

    25.09.2021

  • serzheo

    А если Спартак победил Реал - то чё?..

    25.09.2021

  • bad_movie

    действительно похоже на заговор, такие редкие для русских фамилий окончания))

    25.09.2021

  • huikin

    Ручищи то какие!

    25.09.2021

  • Бен Ричардс

    Судья, разумеется, Мешков. Победитель чемпионата РПЛ стал так же предсказуем, как результаты выборов.

    25.09.2021

  • REFLEKT

    Вилков, Иванов, Мешков, - вот бы и дальше все были на..... ОВ.

    25.09.2021

  • narkomsm

    А впереди ещё 6 очков от Сочи. И ещё пара-тройка таких пеналей и снова "золото". Красиво куплено! А в след.сезоне Оренбург подтянется и ваще 12 очей. Можно не играть...

    25.09.2021

  • Перо

    О как, то есть судья свистел в нужную сторону? Спасибо за откровенность.

    25.09.2021

  • bad_movie

    сам смотрел, но обобщать за всю страну или хотя бы за весь город, не берусь))

    25.09.2021

  • narkomsm

    Да я-то прочитал. КС не создавал моментов? Или жёлтые Чистякову и Барриосу не надо было давать, к примеру? Самим-то не стыдно смотреть, КАК ваш госклуб тянут много лет? Позор ведь все видят.

    25.09.2021

  • kot Begemot

    Ага, он ещё и при первом голе сам себя обнимал

    25.09.2021

  • serzheo

    Дзюба отскакивает - отскакиват. Задолбался уже отскакивать. Зато Спартак победил Реал.

    25.09.2021

  • Перо

    Болельщики смотрели, а сам то видел?

    25.09.2021

  • Z Zz

    Мало ли что тебе хочется. Игра есь игра, и судьи всё видят. 5 жёлтых у крыльев тебя ни на какие мысли не наводя? Или тут то же умысел Зенита и заговор?

    25.09.2021

  • Владислав2

    Двух метровую оглоблю можно сбить только ударом лапаты в лоб. В других случаях падение есть симуляция.

    25.09.2021

  • Serg Tunsen

    я думаю, там просто оплата отдельная за цитаты идет)

    25.09.2021

  • Остров заячий

    И немного о футболе. Барриос создал новую позицию на поле, которая войдёт в историю - горизонтальный либеро центральной линии полузащиты За Сутормина опять отработал (Зиньковский), за Сантоса отработал, за Чистякова отработал(Сергеев). Ну и как всегда нужно отметить, что Семак не имеет к этому никакого отношения.

    25.09.2021

  • Z Zz

    То же думаю что сиуация сродни Челси- вышли с настроем на лёгкую победу, во чуть и не поплатились. А так да, голы чистые. Укрыльев правда аж 5 жёлтых! Ну вот и следствие пенальти.

    25.09.2021

  • Витус Норд

    Сам видел. На повторе. В пятку удара не было. После чего падает как подрубленный. Дубок наш ненаглядный. И ... Вуаля

    25.09.2021

  • Перо

    Как трогательно, не пропорционально силе воздействия, надо же придумать. Сила воздействия у него в подлости, так и скажи, это будет по нашему.

    25.09.2021

  • Serg Tunsen

    тут вообще без вариантов, все пенальти зенита левые по определению, а все голы зенита с нарушением

    25.09.2021

  • bad_movie

    СЭ вообще ни одной статьи без методички Федуна не пишут. а то мало ли что

    25.09.2021

  • e-peretyatko

    если будет результат в ЛЧ свиное хомячье скажет, что и ЛЧ судей купили))):joy:

    25.09.2021

  • Гриша Форинный

    Смотрел. Можешь и ты еще раз пересмотреть. И тогда еще раз перечитать мой пост.

    25.09.2021

  • narkomsm

    ФутболоКАЛипсис и его 5 всадников: Дюков-миллер-федун-дзюба-судьи

    25.09.2021

  • bad_movie

    вся страна смотрела матч зенит - кс? серьезно?

    25.09.2021

  • Serg Tunsen

    у Гоши есть цитатник Федуна? или просто хорошая память и он помнит все, что за 5 лет Федун сказал?)

    25.09.2021

  • Z Zz

    Ну вы то , обиженки, хоть по воротам бейте!!1 А то как вам то по справедливости то судить??!! Вы же за игру о пару раз то на чужую половину заходите! А всё ноете и ноете что куплено зениом. Что куплено? Мячь в их штрафную закинуь?

    25.09.2021

  • Berkut-7

    Прошивка зубов оживила Дзюбу, очевидно же.

    25.09.2021

  • dir.sorev

    что помешало ему поставить на Малкоме,после чего Самара гол забила? и гол бы отменил,и на точку поставил - сказка! найди свою логику

    25.09.2021

  • Перо

    Де юре был, а де факто нет, вся страна видела, и как после этого оценивать Зенит?

    25.09.2021

  • Бо

    Согласен. Тот же Соболев поиграл в Спартаке - набрался опыта. В Крыльях не рисковал падать - все равно ничего не подадут.

    25.09.2021

  • bad_movie

    газпром спонсор лч. по вашей логике и там должны судьи в одну сторону работать

    25.09.2021

  • narkomsm

    Ты игру-то смотрел вообще? Или комментаторов промовских наслушался? КС играл на равных и моментом имел уйму... Дешёвки бомжовские

    25.09.2021

  • Z Zz

    Вот тут не поспоришь!!! По ходу говно кипит и у коней!!!

    25.09.2021

  • dir.sorev

    у вас,сектантов, один поросёнок за всю страну хрюкает,дядя.. незачот

    25.09.2021

  • ППМ

    Вот это и есть коррупция, поэтому наш футбол не конкурентоспособен. Зенит ставит своих руководителей футбола, те ставят или мотивируют соответствующим образом судей. Ставят левый пенальти - Зенит в шоколаде! А в Европе так ему не позволят выигрывать! Вот так мы наш футбол и опустили ниже плинтуса. Долой коррупцию!

    25.09.2021

  • King i Cep

    По моему, игроки вышли с мыслью поберечь силы перед ЛЧ, не прокатило. Тот случай, когда победили, и слава богу. Хотя выглядели сильнее конечно, но слабее ожиданий. Де юре пенальти был, но упал Дзюба не пропорционально силе воздействия. Идём дальше.

    25.09.2021

  • narkomsm

    Да всё куплено с потрохами уже много-много лет. Все прекрасно знают: чуть только у Зени проблемы-сразу идут "левые пенадли" в подмогу. Глядя на Мешкова видно было: чувак ждёт малейшего повода. И Дуба это знает. И все мы это знаем. И РФС. И весь мир. Позорище гсофутбольное

    25.09.2021

  • Евгений Славянский

    Пенальти левый поставили,Дзюба сам на ногу наступил

    25.09.2021

  • bad_movie

    спартаковская школа она такая

    25.09.2021

  • Гриша Форинный

    Что сейчас - то копья метать? Зенит всю игру атаковал, в 1-м тайме вообще доминировал и не позволял на половину свою заходить. Гол Зиньковского - случайность, была одна атака удачная -гол. Судья заряжен? А в какую ему сторону свистеть если бы Крылья постоянно создавали моменты и на них фолили? Они их создавали? Нет. Как понимаю диалог происходит между двумя болелами- СМ и Зенит. Пожелания обоим- ус"есь в своем жлобском столичном говне.

    25.09.2021

  • Z Zz

    Это ты левый! А пеналь 100% по делу!!!

    25.09.2021

  • Андрей

    Зубы не помешали гол забить? :angry:

    25.09.2021

  • Йердна Апам

    В "огне"?По моему он в говне((Поставил свои интересы и обидки(какие бы справедливые(?)) они не были,выше интересов Сброной своей страны.

    25.09.2021

  • Бо

    Дзюба не в огне, а в ..овне. Первый гол с нарушением правил, да и пенальти тухлый. Смешно, когда двухметровый мужик падает от прикосновения. Смотреть эту пародию на футбол невозможно. Отдайте уже Зениту первое место без игр, пусть он сосредоточится на Европе. Посмешит публику. Правильно говорил на эту тему Шикунов Ю.И. " - Да ну, какой Дзюба? Это ж аферюга! Вы приглядитесь, что его голам предшествует. Летит мяч, Дзюба защитника за шиворот хвать. Отталкивает, разворачивается, спокойно бьет по воротам. Судьи — ноль внимания. Вот в еврокубках и на уровне сборной такие фокусы уже не проходят. Поэтому и голов у Дзюбы там намного меньше. "

    25.09.2021

  • Перо

    Успокойся дядя, тут вся страна пишет, а у тебя в глазах один Спартак!

    25.09.2021

  • Крым наш!

    Зубы ему не жмут играть за газовые деньги? А на халяву в сборной за безродных плебеев не согласен бегать? Почему-то не удивлен падением страны в рейтинге. У нас вот такое поведение властьпридержащими приветствуется.

    25.09.2021

  • Перо

    Сам видел, или кто то нашептал? А вот вся страна видела другое, как убивали Крылья.

    25.09.2021

  • Виталий Давыдов

    Такой же липовый,как у спартака год назад с Ротором?

    25.09.2021

  • bad_movie

    что пятаку норм, то русскому человеку чуждо))

    25.09.2021

  • Владимир Соколов

    пеналь левый, да и при первом голе зюпа сам нарушал, по крайней мере, такие голы , если бы Зениту забили, незащитывают.

    25.09.2021

  • Кабанчик

    если вы Крылья честно обыграть не можете, что с вами в ЛЧ сделают с импотентами бомжовскими?

    25.09.2021

  • бертран

    Да нельзя руками захватывать защитника и толкать его..

    25.09.2021

  • geviol

    Да что вы зациклились на Дзюбе,он отказал мажору,посмотрим в ближайшее время что мажор сделает,у него нет ни одного игра который хотя бы бодался и толкался,да бревно,а остальные то дистрофичные соломинки,

    25.09.2021

  • Алексей Борисов

    А и не надо ничего говорить. Пенальти был. Гол забит. Все ноющие - курят в сторонке.

    25.09.2021

  • Перо

    Гоша Чернов так и останется Гошей на всю оставшуюся жизнь! Только почему то в этой жизнерадостной статье ничего не написал про то, каким образом забивались голы Зенита? Или команды сверху не было?

    25.09.2021

  • Это Володька

    Вообще СЭ перестал писать про Дзюбу, не слышно, не видно, как будто и не существует человека.

    25.09.2021

  • бертран

    Я свое слово сказал..

    25.09.2021

  • Кабанчик

    да это норм, главное не завалить, а вот толчок защитника это фол!

    25.09.2021

  • TokTram

    Зеня всё ещё зависим от Рукаку. Вот такие вот пироги

    25.09.2021

  • REFLEKT

    Жаль, что Крылья не играют в ЕК. Уж за них точно не было-бы стыдно. Они то и дело накручивали и отправляли в буфет зазвездившихся бразильцев и если бы не театральный пенальти и чуть везения в самой концовке..... Действительно, Зенит отскочил, но только до игры с Мальмё. Там отскакивать будет куда сложнее.

    25.09.2021

  • bad_movie

    то есть когда защитник в крепких обьятиях сжимает нападающнго это норм?

    25.09.2021

  • бертран

    А по пенальти пока ничего сказать не могу.

    25.09.2021

  • alex111

    Дзюба по количеству статей о своей персоне обходит нас )))

    25.09.2021

  • бертран

    Очевидно, что гол забитый Дзюбой нельзя было засчитывать.. Но к сожалению судья смалодушничал.

    25.09.2021

  • Кабанчик

    пенальти липовый, очки прочисть

    25.09.2021

  • soldat83

    Больше, больше Дзюбы, дзюба-экспресс

    25.09.2021

  • Ulan3

    Жалко Спартаку защеку в ЛЧ никто не даст. Тем командам впадлу х... о свинячье рыло пачкать. Им и Легия вЛЕ ннплохо на хрячий клык наложила)))

    25.09.2021

  • Витус Норд

    С хрена ли ? В пятку ему он не бил. И вот на шкаф всея Руси упал!!!! Ну так-то да - тогда пенальти

    25.09.2021

  • Кабанчик

    Гол с фолом в атаке, пенальти липовый

    25.09.2021

  • Hermant

    удары по воротам 21 против 9, заслужили что?

    25.09.2021

  • Snickers

    Действительно. Кстати, учитывая один небольшой (хотя с какой стороны посмотреть, небольшой ли) факт, могу с вероятностью 99.99% утверждать, что человек-невидимка на фото негр.

    25.09.2021

  • juvekoss

    после матча герой матча и лучший игрок зенита мешков уходил под апплодисменты и скандирование - мешков, мешков

    25.09.2021

  • RobertH

    Гоша Чернов! Не стыдно самому - то такие пошлости писать? Кумир - то ваш левый, сколько вы бы его не облизывали. Спасибо ребятам из Самары и Осинькину лично! Вот это у Осинькина тренерская команда, шестерки газмясовские, а не Сочи с Федотовым! В Сочи собраны такие игроки, уровня Нобоа, который могут играть и вобще без тренера. Но лижут только Владимиру Валентинычу и Сергею Богданычу. Остальных называют просто по именам. Много посмеялись за время матча. Спасибр клоуну симулянту Малкому, который виртуозно налетает на бёдра соперников. Спасибо подлому клоуну Барриосу который втихую говорит гадости, а потом падает так, словно в него врезался трактор. Спасибо болотному ТВ, - Чистяков врезает самарцу локтем в голову, а показывают повтор гола Буратины...Ну и апофиоз - это пеналь на деревянном! Судейка понимал, что Крылья упрутся на ничью, вот и решил свои вопросы. Потом плачут, что Молдавия выше в рейтинге. Уверен, что ребята из Мальмё жестко опустят эту подленькую командишку!

    25.09.2021

  • Hermant

    можно называть левым или правым, по старым правилам или новым правилам, но это чистый пенальти

    25.09.2021

  • Hermant

    разговор для бедных, учи правила.

    25.09.2021

  • Витус Норд

    И постоянно с Крыльями такая байда. Это привычка или тенденция? Или...

    25.09.2021

  • Stormtrooper501

    На фото присутствует человек-невидимка.

    25.09.2021

  • с13

    Вы там в Питере живите со своим мнениеи. Его справедливость проверяется матчами в ЛЧ. Причем в абсолютно аналогичных ситуациях. Результат сей экспертизы думаю объяснять не требуется.

    25.09.2021

  • Витус Норд

    Ну как выясняется из года в год не только рабам

    25.09.2021

  • saw

    купленный пенальти.. сами не сможете забивать то купленный судья вам поможет.

    25.09.2021

  • Петер Мунк.

    Поистине рекордное количество идиотиков на квадратный сантиметр газетной площади. Ещё и тухлую свинину приплели.

    25.09.2021

  • нет желтухе!

    Зенит отскочил, у гоши рвануло.

    25.09.2021

  • Сергеи Торчков

    Там нет удара, есть касание. Дзюба наступил на ногу защитнику, не удержал равновесие и упал.

    25.09.2021

  • Витус Норд

    Могли бы и сами выиграть. Ну не такие уж слабые..

    25.09.2021

  • ЗЛОЙ на всех

    левые пенки это рабам ставят, когда они не могут

    25.09.2021

  • голос из Санкт-Петербурга

    Если Дзюба также продавил бы Шкриньяра в матче со Словакией, то всё бы восхищались. Жаль, что сборную возглавляет бешеная болонка...

    25.09.2021

  • ЗЛОЙ на всех

    правил которые ты сам себе придумал только что?)))

    25.09.2021

  • Витус Норд

    А пеналь левый. В прошлои году Хукуян. Сейчас это... И все с Крыльями... Тенденция...

    25.09.2021

  • ЗБС

    Вы проплаченые тва..ри. И вся Россия это знает. Всё два гола забиты с нарушением правил.

    25.09.2021

  • Витус Норд

    В огне... Да. Немного буквы переставить и одну добавить. И тогда - да. В г...... в огне

    25.09.2021

  • ЗЛОЙ на всех

    Удар защитника сзади по ногам атакующего игрока в штрафной - что не пенальти? Логика вышла из чата, мозг тебя давно покинул. Первый гол Дзю, на нем в обнимку висел защитник, а потом он симулировал падение. Но ты по ходу с закрытыми глазами смотрел....

    25.09.2021

  • Rastan

    Вопреки всему, Крылья боролись до последних секунд и едва не сравняли счёт. Очень интересная комада, играющая. Зиньковский наглядно подтвердил обоснованность своего включения в расширенный список. сборной.

    25.09.2021

  • tchouk

    так-то оно так. только другие наши клубы в турнирах рангом пониже берут туда же. им-то кто мешает? мешковых там нет

    25.09.2021

  • ЗЛОЙ на всех

    он децствовал в стиле Воин Джиго, повторы до сих пор умиляют)))

    25.09.2021

  • geviol

    у карпуши и такого нет в команде,вот сиренево мне дзюба,но в отличии от амёб бегающих у карпина этот что-то делает,да толкается,да от него отскакивает и при этом в ворота,да симмулирует,а что смолкин и компания этого не делают,единственный гол смолкина шара гол

    25.09.2021

  • Vanya84

    Зенит отскочил, жалко Крылья, не заслужили

    25.09.2021

  • ЗЛОЙ на всех

    Вообще то на деньги клуба спартак был снят фильм про больельщиков спаратка с не традицонной ориентацией. Просто показали быть типичного представителя рабского движения.

    25.09.2021

  • голос из Санкт-Петербурга

    Первый гол Дзюбы: защитнику 100% желтую карточку за симмуляцию! Лошара, на что он рассчитывал?

    25.09.2021

  • kot Begemot

    Свиньям все голы Зенита видятся незаконными. Ну, свиньи - они такие свиньи...

    25.09.2021

  • ЗЛОЙ на всех

    Забей, у рабов нет интелекта и низкий IQ, слишком сложные причинноследственные связи))

    25.09.2021

  • Vollion Rocoon

    Ребята, вам сами этот "огонь" в каждом заголовке не надоел? Пожарные хреновы...

    25.09.2021

  • kot Begemot

    А ничего, что защитник его обнял, не давая выпрыгнуть? Это ведь пенальти по правилам.

    25.09.2021

  • голос из Санкт-Петербурга

    Гоша, при чём здесь федун и "маленькая тухлая победа"? Это Спартак Федуна одержал маленькую тухлую победу над Крыльями за счёт левого пенальти, а Зенит обыграл за счёт класса! Пенальти 100%,!

    25.09.2021

  • с13

    Пересмотрел повтор первого гола. Дзюба в своем стиле оттолкнул защитника двумя руками. За так назаваемый пенальти даже разговаривать не хочу.

    25.09.2021

  • спас

    Газмяз = бывший пищевик ныне спартак:ok_hand:

    25.09.2021

  • Сергеи Торчков

    факт

    25.09.2021

  • marqlavaux

    Гоня, ты не согласовал с позицией редакции. А подрочили вы хором, тут двух мнений быть не может.

    25.09.2021

  • Сергеи Торчков

    Там и забить так Дзюбе не дадут. Тут же получит фол в атаке. Всё это мы видели в лч в прошлом году.

    25.09.2021

  • Snickers

    Гоша, сказали А - говорите Б. Зенит отскочил... благодаря продажному Мешкову.

    25.09.2021

  • Сергеи Торчков

    Позорище.

    25.09.2021

  • Sergey Mikhaylov

    горит у него в одном месте, отскочили это правда

    25.09.2021

  • Дима Зубов

    Поэтому в ЛЧ за щеку зинит и берет , там таких судей , как мешков нет ...

    25.09.2021

  • bars601

    "Максимке", который кошмарил вратаря Крылышек перед угловым на 1-й год, железно "горчичник" просился. "Газмяс", ты замонал уже "РПЛ"!

    25.09.2021

  • Циничный

    Да пох на гомо кб рабов - визжите и дальше!

    25.09.2021

  • СереХа

    Жаль в ЛЧ таких пенок не поставят..

    25.09.2021

  • bars601

    "Газмяс" осточертел уже - два левых гола! Ну а Дзюба - великий гондурасина - так сымитировать! Посмотрел раз 7 медленный повтор - хитрозадый сученышь...

    25.09.2021