Александр 7 Дзюба на фото как гибон с открытой пастью, просящий большой банан и стучащий в грудь, что его достоин. СЭ...вы хоть фото подбирайте покультурней... 25.09.2021

Пахтакор чемпион Исходя из логики автора, Челси одержал над Зенитом "маленькую, тухлую победу" и вообще отскочил. Ну а как же - подавляющего преимущества не было, моментов было мало, и в концовке Зенит мог сравнять... Бред какой-то. Я не болельщик Зенита, но если уж взялся обзор писать - пиши объективно. Зенит создал четыре голевых момента в первом тайме и четыре во втором. КС создали три момента, один забили. Вот примерно такое сотношение сил и было - 8 к 3-м. Зенит слишком много моментов растранжирил, это факт. Но счет не по игре, можно сказать. 25.09.2021

Это Володька Почему вы решили что я зенитовец? Я и не спартаковец. 25.09.2021

Крым наш! И так же тошнотворен. 25.09.2021

Инта коннкретно поясни: я то что видел - не увидел каких либо нарушений со стророны судей. 25.09.2021

с13 Не скажет никто, потому что результата не будет. Будет серия "достойных" проигрышей от Юве, Челси и Мальме в гостях. Ну и очень почетная ничья с Мальме дома. 25.09.2021

Дмитрий Ушкачев Кто эти - некоторые? 25.09.2021

ровнов Всегда. 25.09.2021

Это Володька Так я и написал свое мнение, как мнение дилетанта, а что мне запрещено писать то, о чем я думаю со своей колокольни? 25.09.2021

KirillYuricch1 еще повоняй убогий 25.09.2021

Перо А вот это правильно, хоть один зенитовец признался. 25.09.2021

Выпускайте Кастрати! И да, Роспотребнадзор не разрешал пинать по пятке форварду в штрафной, даже если это Дзюба) 25.09.2021

narkomsm А ведь скоро в Зене будет ДЗЮБА-2! Федун дал РуЮ команду сгноить Соболева и потом его, как быстрого и дубу "продадут" в Питер. Неизвестно за скока денег. И там он на себе столько пеналей нападает, что мама-не горюй! ЖДИТЕ! 25.09.2021

mat'tv типа Уфу? 25.09.2021

Крым наш! Газовых всех бросили на спасение Дзюбы и поднятие отрицательного рейтинга. Успеха в безнадежном деле! Конечно, 148 % рисовать не впервой, но подобное судейство и натягивание совы на глобус за пределами добра и зла. 25.09.2021

Дмитрий Ушкачев Ты - судья, потому что пишешь комментарии. Хорошо, что к тебе КДК не присматривается ПОКА. 25.09.2021

Это Володька А так как мое мнение, это мнение дилетанта, то пусть уже эксперты разбираются в правильности принятия правильных решений. 25.09.2021

Перо Как нейтральный болела, лучше бы не писал комментарий. В случае с первым голом Дзюбе нужно было бы сразу свистеть после того, как он изачально прихватил защитника, а уж потом пошли обнимашки. Ну а второй гол вообще из ничего появился, посмотри и послушай комменты специалистов и болел. 25.09.2021

KirillYuricch1 ахах даун ты не смотре лматч - это факт, если бы судья наш был...он как раз ошибся в пользу КС, когда не назначил на малкоме пенальти 25.09.2021

Инта где. 25.09.2021

Piter OneLove На тоненького победа... Спасибо Крицюку, за то что в концовке отмазался за очевидный ляп при пропущенном голе... Конечно три очка не пахнут, но смотреть на мучения зенита прямо скажем с не самым сильным соперником было немного тошновато.. 25.09.2021

ровнов В судьях. 25.09.2021

Остров заячий А отрывчик может вырасти уже до 5 очков. 25.09.2021

serzheo Спартак победил Реал и теперь снимается с согаза... 25.09.2021

vvi432 Гоша. Посмотри на таблицу ЧР 25.09.2021

narkomsm Вот таким бредом и судьи руководствуются. Когда Дзюба падает. Когда другие-то просто "борьба/". Хорош пургу гнать 25.09.2021

Дмитрий Ушкачев КС - респект. Наших - с победой. 25.09.2021

KirillYuricch1 смешно просто про нытье масквабадцев по судейству, а ничего, что КС забили гол, когда пенальти должен быть в ворота КС? кто оспаривает это мое утверждение - посмотрите, клоуны, какой пеналь был назначен в ворота зенита в матче с локо, там момент один в один с тем, что был перед голом КС в их штрафной, но в пользу зенита такой пеналь не поставили 25.09.2021

Инта Обьясни, своё выпражение! Вчём была "помощь" Миллера? Игра была по делу . 25.09.2021

serzheo Дзюба -отскочил. Спартак победил Реал. 25.09.2021

Остров заячий Не люблю этого, но... Пенальти нужно было поставить обязательно. ЗАПРЕЩЕНО защитнику в своей штрафной сзади пытаться отбирать мяч, Запрещено сзади пытаться выткнуть мяч. Дзюба спиной к воротам, ну да может хорошо скинуть, но просто тупо напролом пытаться выбить мяч - глупость. Нет такой необходимости и любое неправильное попадание не в мяч, а в ногу, нападающий может использовать для получения пенальти. Чем Дзюба и воспользовался. 25.09.2021

Крым наш! Они не помешали симулировать пеналь. 25.09.2021

narkomsm Сколько Дуба пеналей в Европе и сборной заработал после вот таких "ударов" или толчков? Кто-то помнит хоть один? А в чемпе? Чуть не через матч. Вот и вся разница... 25.09.2021

KirillYuricch1 вот и не говори, смех просто, мало того, что там пенальти, так еще когда КС забили, там должен быть пенальти в пользу зенита и не было бы гола КС 25.09.2021

karwin Дзюбу не зря выбрали лучшим игроком матча - заслужил, но пенальти не было и это без вариантов. 25.09.2021

Dmitry Stain Судья слепой, как и все судьи в матче Зенита. Это не единичный случай, когда тащат этот клуб. Конечно же всё это "совпадение" 25.09.2021

bad_movie а некоторые не только падают, но еще и ныряют)) 25.09.2021

serzheo Спартак очень старается. И он победил Реал... 25.09.2021

bad_movie ага, грамотные, непредвзятые и отлично разбирающиеся в футболе)) 25.09.2021

narkomsm Нет, им как раз желтые не дали. А вам пеналь поставили. Так что всё в нужник ваш 25.09.2021

Выпускайте Кастрати! Глупыши, когда форварду попадают по ноге в штрафной, падают 100 из 100 в мире, а если у вас только на Дзюбу стойка, то это ваши проблемы, ну повесьтесь от злости) 25.09.2021

serzheo Главное Спартак победил Реал, в 198-веке. 25.09.2021

huikin Дзюба как #MeToo. Пусть бросит в меня камень тот кто не дрочил 25.09.2021

ровнов Грубо руководство Зенита сыграла. А просто выиграть не получается? Только с помощью Миллера/ 25.09.2021

Это Володька Как нейтральный болела, после просмотра обзора матча, вынесу свой вердикт, по первому голу с Дзюбой, там были совместные обнимашки, так что гол считаю был забит без нарушений, а вот по очевидности пенальти в эпизоде с Дзюбой, есть вопрос, все на тоненького, будь я судьей, наверное бы не поставил пеналь. Но это мое мнение, никому не навязываю. 25.09.2021

vvi432 Ну и тухлый комментатор от пищевика (федуна) 25.09.2021

Перо А ты комментарии посмотри, тогда и будешь говорить о какой либо правде, у нас болелы ребята грамотные. 25.09.2021

narkomsm Да что с вами говорить? Вам же ссы в глаза-божья роса. Сидите себе, коллекционируйте свои за 30 сребреников победы и радуйтесь. Вы ж по воротам-то бьёте только с 11 метров. Левых. И то мимо 25.09.2021

serzheo А если Спартак победил Реал - то чё?.. 25.09.2021

bad_movie действительно похоже на заговор, такие редкие для русских фамилий окончания)) 25.09.2021

huikin Ручищи то какие! 25.09.2021

Бен Ричардс Судья, разумеется, Мешков. Победитель чемпионата РПЛ стал так же предсказуем, как результаты выборов. 25.09.2021

REFLEKT Вилков, Иванов, Мешков, - вот бы и дальше все были на..... ОВ. 25.09.2021

narkomsm А впереди ещё 6 очков от Сочи. И ещё пара-тройка таких пеналей и снова "золото". Красиво куплено! А в след.сезоне Оренбург подтянется и ваще 12 очей. Можно не играть... 25.09.2021

Перо О как, то есть судья свистел в нужную сторону? Спасибо за откровенность. 25.09.2021

bad_movie сам смотрел, но обобщать за всю страну или хотя бы за весь город, не берусь)) 25.09.2021

narkomsm Да я-то прочитал. КС не создавал моментов? Или жёлтые Чистякову и Барриосу не надо было давать, к примеру? Самим-то не стыдно смотреть, КАК ваш госклуб тянут много лет? Позор ведь все видят. 25.09.2021

kot Begemot Ага, он ещё и при первом голе сам себя обнимал 25.09.2021

serzheo Дзюба отскакивает - отскакиват. Задолбался уже отскакивать. Зато Спартак победил Реал. 25.09.2021

Перо Болельщики смотрели, а сам то видел? 25.09.2021

Z Zz Мало ли что тебе хочется. Игра есь игра, и судьи всё видят. 5 жёлтых у крыльев тебя ни на какие мысли не наводя? Или тут то же умысел Зенита и заговор? 25.09.2021

Владислав2 Двух метровую оглоблю можно сбить только ударом лапаты в лоб. В других случаях падение есть симуляция. 25.09.2021

Serg Tunsen я думаю, там просто оплата отдельная за цитаты идет) 25.09.2021

Остров заячий И немного о футболе. Барриос создал новую позицию на поле, которая войдёт в историю - горизонтальный либеро центральной линии полузащиты За Сутормина опять отработал (Зиньковский), за Сантоса отработал, за Чистякова отработал(Сергеев). Ну и как всегда нужно отметить, что Семак не имеет к этому никакого отношения. 25.09.2021

Z Zz То же думаю что сиуация сродни Челси- вышли с настроем на лёгкую победу, во чуть и не поплатились. А так да, голы чистые. Укрыльев правда аж 5 жёлтых! Ну вот и следствие пенальти. 25.09.2021

Витус Норд Сам видел. На повторе. В пятку удара не было. После чего падает как подрубленный. Дубок наш ненаглядный. И ... Вуаля 25.09.2021

Перо Как трогательно, не пропорционально силе воздействия, надо же придумать. Сила воздействия у него в подлости, так и скажи, это будет по нашему. 25.09.2021

Serg Tunsen тут вообще без вариантов, все пенальти зенита левые по определению, а все голы зенита с нарушением 25.09.2021

bad_movie СЭ вообще ни одной статьи без методички Федуна не пишут. а то мало ли что 25.09.2021

e-peretyatko если будет результат в ЛЧ свиное хомячье скажет, что и ЛЧ судей купили))):joy: 25.09.2021

Гриша Форинный Смотрел. Можешь и ты еще раз пересмотреть. И тогда еще раз перечитать мой пост. 25.09.2021

narkomsm ФутболоКАЛипсис и его 5 всадников: Дюков-миллер-федун-дзюба-судьи 25.09.2021

bad_movie вся страна смотрела матч зенит - кс? серьезно? 25.09.2021

Serg Tunsen у Гоши есть цитатник Федуна? или просто хорошая память и он помнит все, что за 5 лет Федун сказал?) 25.09.2021

Z Zz Ну вы то , обиженки, хоть по воротам бейте!!1 А то как вам то по справедливости то судить??!! Вы же за игру о пару раз то на чужую половину заходите! А всё ноете и ноете что куплено зениом. Что куплено? Мячь в их штрафную закинуь? 25.09.2021

Berkut-7 Прошивка зубов оживила Дзюбу, очевидно же. 25.09.2021

dir.sorev что помешало ему поставить на Малкоме,после чего Самара гол забила? и гол бы отменил,и на точку поставил - сказка! найди свою логику 25.09.2021

Перо Де юре был, а де факто нет, вся страна видела, и как после этого оценивать Зенит? 25.09.2021

Бо Согласен. Тот же Соболев поиграл в Спартаке - набрался опыта. В Крыльях не рисковал падать - все равно ничего не подадут. 25.09.2021

bad_movie газпром спонсор лч. по вашей логике и там должны судьи в одну сторону работать 25.09.2021

narkomsm Ты игру-то смотрел вообще? Или комментаторов промовских наслушался? КС играл на равных и моментом имел уйму... Дешёвки бомжовские 25.09.2021

Z Zz Вот тут не поспоришь!!! По ходу говно кипит и у коней!!! 25.09.2021

dir.sorev у вас,сектантов, один поросёнок за всю страну хрюкает,дядя.. незачот 25.09.2021

ППМ Вот это и есть коррупция, поэтому наш футбол не конкурентоспособен. Зенит ставит своих руководителей футбола, те ставят или мотивируют соответствующим образом судей. Ставят левый пенальти - Зенит в шоколаде! А в Европе так ему не позволят выигрывать! Вот так мы наш футбол и опустили ниже плинтуса. Долой коррупцию! 25.09.2021

King i Cep По моему, игроки вышли с мыслью поберечь силы перед ЛЧ, не прокатило. Тот случай, когда победили, и слава богу. Хотя выглядели сильнее конечно, но слабее ожиданий. Де юре пенальти был, но упал Дзюба не пропорционально силе воздействия. Идём дальше. 25.09.2021

narkomsm Да всё куплено с потрохами уже много-много лет. Все прекрасно знают: чуть только у Зени проблемы-сразу идут "левые пенадли" в подмогу. Глядя на Мешкова видно было: чувак ждёт малейшего повода. И Дуба это знает. И все мы это знаем. И РФС. И весь мир. Позорище гсофутбольное 25.09.2021

Евгений Славянский Пенальти левый поставили,Дзюба сам на ногу наступил 25.09.2021

bad_movie спартаковская школа она такая 25.09.2021

Гриша Форинный Что сейчас - то копья метать? Зенит всю игру атаковал, в 1-м тайме вообще доминировал и не позволял на половину свою заходить. Гол Зиньковского - случайность, была одна атака удачная -гол. Судья заряжен? А в какую ему сторону свистеть если бы Крылья постоянно создавали моменты и на них фолили? Они их создавали? Нет. Как понимаю диалог происходит между двумя болелами- СМ и Зенит. Пожелания обоим- ус"есь в своем жлобском столичном говне. 25.09.2021

Z Zz Это ты левый! А пеналь 100% по делу!!! 25.09.2021

Андрей Зубы не помешали гол забить? :angry: 25.09.2021

Йердна Апам В "огне"?По моему он в говне((Поставил свои интересы и обидки(какие бы справедливые(?)) они не были,выше интересов Сброной своей страны. 25.09.2021

Бо Дзюба не в огне, а в ..овне. Первый гол с нарушением правил, да и пенальти тухлый. Смешно, когда двухметровый мужик падает от прикосновения. Смотреть эту пародию на футбол невозможно. Отдайте уже Зениту первое место без игр, пусть он сосредоточится на Европе. Посмешит публику. Правильно говорил на эту тему Шикунов Ю.И. " - Да ну, какой Дзюба? Это ж аферюга! Вы приглядитесь, что его голам предшествует. Летит мяч, Дзюба защитника за шиворот хвать. Отталкивает, разворачивается, спокойно бьет по воротам. Судьи — ноль внимания. Вот в еврокубках и на уровне сборной такие фокусы уже не проходят. Поэтому и голов у Дзюбы там намного меньше. " 25.09.2021

Перо Успокойся дядя, тут вся страна пишет, а у тебя в глазах один Спартак! 25.09.2021

Крым наш! Зубы ему не жмут играть за газовые деньги? А на халяву в сборной за безродных плебеев не согласен бегать? Почему-то не удивлен падением страны в рейтинге. У нас вот такое поведение властьпридержащими приветствуется. 25.09.2021

Перо Сам видел, или кто то нашептал? А вот вся страна видела другое, как убивали Крылья. 25.09.2021

Виталий Давыдов Такой же липовый,как у спартака год назад с Ротором? 25.09.2021

bad_movie что пятаку норм, то русскому человеку чуждо)) 25.09.2021

Владимир Соколов пеналь левый, да и при первом голе зюпа сам нарушал, по крайней мере, такие голы , если бы Зениту забили, незащитывают. 25.09.2021

Кабанчик если вы Крылья честно обыграть не можете, что с вами в ЛЧ сделают с импотентами бомжовскими? 25.09.2021

бертран Да нельзя руками захватывать защитника и толкать его.. 25.09.2021

geviol Да что вы зациклились на Дзюбе,он отказал мажору,посмотрим в ближайшее время что мажор сделает,у него нет ни одного игра который хотя бы бодался и толкался,да бревно,а остальные то дистрофичные соломинки, 25.09.2021

Алексей Борисов А и не надо ничего говорить. Пенальти был. Гол забит. Все ноющие - курят в сторонке. 25.09.2021

Перо Гоша Чернов так и останется Гошей на всю оставшуюся жизнь! Только почему то в этой жизнерадостной статье ничего не написал про то, каким образом забивались голы Зенита? Или команды сверху не было? 25.09.2021

Это Володька Вообще СЭ перестал писать про Дзюбу, не слышно, не видно, как будто и не существует человека. 25.09.2021

бертран Я свое слово сказал.. 25.09.2021

Кабанчик да это норм, главное не завалить, а вот толчок защитника это фол! 25.09.2021

TokTram Зеня всё ещё зависим от Рукаку. Вот такие вот пироги 25.09.2021

REFLEKT Жаль, что Крылья не играют в ЕК. Уж за них точно не было-бы стыдно. Они то и дело накручивали и отправляли в буфет зазвездившихся бразильцев и если бы не театральный пенальти и чуть везения в самой концовке..... Действительно, Зенит отскочил, но только до игры с Мальмё. Там отскакивать будет куда сложнее. 25.09.2021

bad_movie то есть когда защитник в крепких обьятиях сжимает нападающнго это норм? 25.09.2021

бертран А по пенальти пока ничего сказать не могу. 25.09.2021

alex111 Дзюба по количеству статей о своей персоне обходит нас ))) 25.09.2021

бертран Очевидно, что гол забитый Дзюбой нельзя было засчитывать.. Но к сожалению судья смалодушничал. 25.09.2021

Кабанчик пенальти липовый, очки прочисть 25.09.2021

soldat83 Больше, больше Дзюбы, дзюба-экспресс 25.09.2021

Ulan3 Жалко Спартаку защеку в ЛЧ никто не даст. Тем командам впадлу х... о свинячье рыло пачкать. Им и Легия вЛЕ ннплохо на хрячий клык наложила))) 25.09.2021

Витус Норд С хрена ли ? В пятку ему он не бил. И вот на шкаф всея Руси упал!!!! Ну так-то да - тогда пенальти 25.09.2021

Кабанчик Гол с фолом в атаке, пенальти липовый 25.09.2021

Hermant удары по воротам 21 против 9, заслужили что? 25.09.2021

Snickers Действительно. Кстати, учитывая один небольшой (хотя с какой стороны посмотреть, небольшой ли) факт, могу с вероятностью 99.99% утверждать, что человек-невидимка на фото негр. 25.09.2021

juvekoss после матча герой матча и лучший игрок зенита мешков уходил под апплодисменты и скандирование - мешков, мешков 25.09.2021

RobertH Гоша Чернов! Не стыдно самому - то такие пошлости писать? Кумир - то ваш левый, сколько вы бы его не облизывали. Спасибо ребятам из Самары и Осинькину лично! Вот это у Осинькина тренерская команда, шестерки газмясовские, а не Сочи с Федотовым! В Сочи собраны такие игроки, уровня Нобоа, который могут играть и вобще без тренера. Но лижут только Владимиру Валентинычу и Сергею Богданычу. Остальных называют просто по именам. Много посмеялись за время матча. Спасибр клоуну симулянту Малкому, который виртуозно налетает на бёдра соперников. Спасибо подлому клоуну Барриосу который втихую говорит гадости, а потом падает так, словно в него врезался трактор. Спасибо болотному ТВ, - Чистяков врезает самарцу локтем в голову, а показывают повтор гола Буратины...Ну и апофиоз - это пеналь на деревянном! Судейка понимал, что Крылья упрутся на ничью, вот и решил свои вопросы. Потом плачут, что Молдавия выше в рейтинге. Уверен, что ребята из Мальмё жестко опустят эту подленькую командишку! 25.09.2021

Hermant можно называть левым или правым, по старым правилам или новым правилам, но это чистый пенальти 25.09.2021

Hermant разговор для бедных, учи правила. 25.09.2021

Витус Норд И постоянно с Крыльями такая байда. Это привычка или тенденция? Или... 25.09.2021

Stormtrooper501 На фото присутствует человек-невидимка. 25.09.2021

с13 Вы там в Питере живите со своим мнениеи. Его справедливость проверяется матчами в ЛЧ. Причем в абсолютно аналогичных ситуациях. Результат сей экспертизы думаю объяснять не требуется. 25.09.2021

Витус Норд Ну как выясняется из года в год не только рабам 25.09.2021

saw купленный пенальти.. сами не сможете забивать то купленный судья вам поможет. 25.09.2021

Петер Мунк. Поистине рекордное количество идиотиков на квадратный сантиметр газетной площади. Ещё и тухлую свинину приплели. 25.09.2021

нет желтухе! Зенит отскочил, у гоши рвануло. 25.09.2021

Сергеи Торчков Там нет удара, есть касание. Дзюба наступил на ногу защитнику, не удержал равновесие и упал. 25.09.2021

Витус Норд Могли бы и сами выиграть. Ну не такие уж слабые.. 25.09.2021

ЗЛОЙ на всех левые пенки это рабам ставят, когда они не могут 25.09.2021

голос из Санкт-Петербурга Если Дзюба также продавил бы Шкриньяра в матче со Словакией, то всё бы восхищались. Жаль, что сборную возглавляет бешеная болонка... 25.09.2021

ЗЛОЙ на всех правил которые ты сам себе придумал только что?))) 25.09.2021

Витус Норд А пеналь левый. В прошлои году Хукуян. Сейчас это... И все с Крыльями... Тенденция... 25.09.2021

ЗБС Вы проплаченые тва..ри. И вся Россия это знает. Всё два гола забиты с нарушением правил. 25.09.2021

Витус Норд В огне... Да. Немного буквы переставить и одну добавить. И тогда - да. В г...... в огне 25.09.2021

ЗЛОЙ на всех Удар защитника сзади по ногам атакующего игрока в штрафной - что не пенальти? Логика вышла из чата, мозг тебя давно покинул. Первый гол Дзю, на нем в обнимку висел защитник, а потом он симулировал падение. Но ты по ходу с закрытыми глазами смотрел.... 25.09.2021

Rastan Вопреки всему, Крылья боролись до последних секунд и едва не сравняли счёт. Очень интересная комада, играющая. Зиньковский наглядно подтвердил обоснованность своего включения в расширенный список. сборной. 25.09.2021

tchouk так-то оно так. только другие наши клубы в турнирах рангом пониже берут туда же. им-то кто мешает? мешковых там нет 25.09.2021

ЗЛОЙ на всех он децствовал в стиле Воин Джиго, повторы до сих пор умиляют))) 25.09.2021

geviol у карпуши и такого нет в команде,вот сиренево мне дзюба,но в отличии от амёб бегающих у карпина этот что-то делает,да толкается,да от него отскакивает и при этом в ворота,да симмулирует,а что смолкин и компания этого не делают,единственный гол смолкина шара гол 25.09.2021

Vanya84 Зенит отскочил, жалко Крылья, не заслужили 25.09.2021

ЗЛОЙ на всех Вообще то на деньги клуба спартак был снят фильм про больельщиков спаратка с не традицонной ориентацией. Просто показали быть типичного представителя рабского движения. 25.09.2021

голос из Санкт-Петербурга Первый гол Дзюбы: защитнику 100% желтую карточку за симмуляцию! Лошара, на что он рассчитывал? 25.09.2021

kot Begemot Свиньям все голы Зенита видятся незаконными. Ну, свиньи - они такие свиньи... 25.09.2021

ЗЛОЙ на всех Забей, у рабов нет интелекта и низкий IQ, слишком сложные причинноследственные связи)) 25.09.2021

Vollion Rocoon Ребята, вам сами этот "огонь" в каждом заголовке не надоел? Пожарные хреновы... 25.09.2021

kot Begemot А ничего, что защитник его обнял, не давая выпрыгнуть? Это ведь пенальти по правилам. 25.09.2021

голос из Санкт-Петербурга Гоша, при чём здесь федун и "маленькая тухлая победа"? Это Спартак Федуна одержал маленькую тухлую победу над Крыльями за счёт левого пенальти, а Зенит обыграл за счёт класса! Пенальти 100%,! 25.09.2021

с13 Пересмотрел повтор первого гола. Дзюба в своем стиле оттолкнул защитника двумя руками. За так назаваемый пенальти даже разговаривать не хочу. 25.09.2021

спас Газмяз = бывший пищевик ныне спартак:ok_hand: 25.09.2021

Сергеи Торчков факт 25.09.2021

marqlavaux Гоня, ты не согласовал с позицией редакции. А подрочили вы хором, тут двух мнений быть не может. 25.09.2021

Сергеи Торчков Там и забить так Дзюбе не дадут. Тут же получит фол в атаке. Всё это мы видели в лч в прошлом году. 25.09.2021

Snickers Гоша, сказали А - говорите Б. Зенит отскочил... благодаря продажному Мешкову. 25.09.2021

Сергеи Торчков Позорище. 25.09.2021

Sergey Mikhaylov горит у него в одном месте, отскочили это правда 25.09.2021

Дима Зубов Поэтому в ЛЧ за щеку зинит и берет , там таких судей , как мешков нет ... 25.09.2021

bars601 "Максимке", который кошмарил вратаря Крылышек перед угловым на 1-й год, железно "горчичник" просился. "Газмяс", ты замонал уже "РПЛ"! 25.09.2021

Циничный Да пох на гомо кб рабов - визжите и дальше! 25.09.2021

СереХа Жаль в ЛЧ таких пенок не поставят.. 25.09.2021