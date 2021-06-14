В понедельник красно-белые провели на «Открытие Банк Арене» презентацию 51-летнего португальского специалиста, который 24 мая заключил с московским клубом контракт на два года.

Цели

— Как вы впервые начали общаться со «Спартаком»? — вопрос Витории.

—Очень рад быть тренером «Спартака». (Это Руй произнес по-русски.) Обещаю выучить больше фраз и слов на русском, в том числе и про команду. В начале нашего общения с представителями клуба сложилось приятное впечатление. Было понятно, что здесь смогут предоставить условия для достижения самых высоких целей.

— Вы уже определились, в какой схеме станете выстраивать игру?

— После достижения соглашения со «Спартаком» у меня было много времени для изучения команды и чемпионата России в целом. Сейчас у меня хорошее понимание о всех участниках и тренерах РПЛ, плюс мы уже детально знаем «Спартак». Хотим по максимуму взять хорошее из того, что было до нас, и добавить что-то свое. Я работал и с расстановками, и в три защитника, и в четыре, это не проблема. Главное в современном футболе — соблюдение игровых принципов на поле.

— С какими задачами вы приходите в «Спартак»?

—Взять чемпионский титул, не скрываем этого. РПЛ сильна, но мы верим, что сможем создать команду победителей. Плюс нас ждет юбилейный год клуба.

Стиль

— Готовы ли вы к давлению?

— Очень рад, что сегодня собралось много журналистов — это показывает большое внимание к «Спартаку». Работа под давлением — нормальная ситуация для тренерского штаба. Я провел более 50 матчей в Лиге чемпионов, в том числе в азиатской. В «Бенфику» приходил на место популярного тренера (Жорже Жезуша. — Прим. «СЭ»), было непросто, пришлось преодолеть много трудностей. Но в итоге мы сумели установить рекорд Португалии по набранным очкам. Так что готов ко всему. Нам нужно меньше говорить и больше работать.

— Увидят ли болельщики стеночки и забегания?

— Всем нравится, когда команда выглядит хорошо, но этого недостаточно для больших побед. Нужна стабильная игра. Я больше ценю футболистов, у которых развито автоматическое мышление, а не механическое. Плюс считаю важным изучить культуру страны и клуба, в который прихожу, и исходя из этого стану вносить свой вклад. Главное — наш футбол должен быть с огоньком.

— Что подразумеваете под механическим мышлением?

—Это когда футболист держит в голове одно решение и все. При автоматическом же у него много вариантов на подкорке, из которых можно выбирать, плюс думать на поле.

Зарема

— Против вашего прихода активно высказывалась Зарема Салихова. Какое у вас сложилось впечатления после общения с ней? Что думаете о ее критике?

— Считаю это нормальной ситуацией. Такое часто случается, особенно в больших клубах. Привык к этому. Могу лишь сказать, что я топовый тренер с большим опытом, вырастил много игроков, которые проявили себя и выступают за сборные.

Но такова наша работа тренера — мы сталкиваемся с критикой. Нужно просто трудиться и добиваться результата. Готов к любым ситуациям. Первый разговор с Заремой был нормальным. Сейчас я уже нахожусь в клубе, все знаю про наших игроков: на каких машинах ездят, как долго им добираться до места тренировок. Теперь жду встречи с ними.

Состав

— Почему вы решили поработать в России?

— Меня привлекла возможность биться за титулы в «Спартаке». Вместе со штабом в последнее время стабильно брал какие-то трофеи. Понравился сам проект, идея, плюс хочу открыть для себя новую реальность. Мне интересна ваша культура и очень нравится Москва. Основная задача — создать достойную команду, которая будет биться в РПЛ и еврокубках.

— Что хотите видеть от нее?

— Чтобы «Спартак» обладал бойцовскими качествами. Для чемпионства нужен характер. Люблю агрессивную оборону: компактность, возможность быстро переправить мяч в атаку. Но для этого нужно лично узнать футболистов. Видео не дает полного представления об их возможностях.

Не люблю «ставить автобус» в своей штрафной — с первого же дня станем активно работать с мячом. Нужно, чтобы у футбола «Спартака» было свое лицо, все соперники должны сразу узнавать, против кого выходят на поле.

— Что думаете о нынешнем составе «Спартака»?

— Считаю, что собрана хорошая команда, сыгранный коллектив. Над чем-то надо поработать, внести свои изменения, но этим займемся в ближайшее время. По щелчку пальцев все осуществить нельзя. Будем постепенно расти. Уже есть база, но для улучшения понадобится какой-то срок.

Скриншот

— Можете рассказать о ситуации со скриншотом матча сборной России в ваших социальных сетях?

— Смотрю игры команды со специальной платформы. Когда мне позвонили и попросили сделать кадр, как раз наблюдал за выступлением Джикии, Зобнина и Соболева за сборную России.

— Почему вы его удалили?

— Потому что переключил внимание на другие фото. Просто часто делаю скриншоты.

Саудовская Аравия

— Вас критикуют за период работы в Саудовской Аравии.

— Когда мы приехали туда, то выиграли титул. Потом появились проблемы, произошла смена руководства. Плюс был отрезок, когда за 18 дней провели семь матчей, только у нас оказался такой сложный календарь. Поехали туда, чтобы получить опыт работы на том контенте. В том числе поэтому мне интересна Россия — здесь все отличается от Ближнего Востока.

— Устроил ли этот ответ Зарему в апреле?

— Мы с ней об этом не говорили.

Руй Витория познакомился с нашим домашним стадионом ? ?



До первой пресс-конференции тренера осталось чуть менее получаса ? pic.twitter.com/to4KZ5ThVu — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 14, 2021

Арбитры

— В России часто поднимается тема судейства. Вы будете критиковать арбитров?

— С самого начала своей карьеры выступал за интересы футбола. Здесь, как и в любой сфере, есть место несправедливости. Но мы хотим создать команду, которую будет интересно даже судить. Если увижу какую-то несправедливость на поле, не промолчу — я за честность.

— Как станете выстраивать работу со спортивным отделом?

— Для меня есть только один способ: должно быть полное взаимопонимание между тренером, спортивным директором, гендиректором и президентом. Решения здесь принимаются не в пользу Руя Витории или Дмитрия Попова, а в пользу клуба.

Моуринью

— Что можете сказать об игре сборной России на Евро?

— Уважаю труд всех, кто работает в национальных командах. Это представители страны. Могу лишь пожелать удачи нашим ребятам и всей российской сборной на Евро.

— Моуринью говорит, что он — «особенный». А как вы охарактеризовали бы себя одним словом?

— Все-таки Жозе — особая личность, великий тренер. Именно он открыл двери в мировой футбол для португальских специалистов. Сейчас я встал у руля спартаковского авианосца, но не могу себя выделить каким-то эпитетом. Пока я только очередной специалист, который возглавил команду.

— Хотите сыграть против «Бенфики» в отборе в Лигу чемпионов?

— Главное на этом этапе — максимально подготовиться и одержать победу, а соперник не важен. Это сложный турнир, для нас важна каждая игра там. Я не сторонник создания долгосрочных планов.

— Как вам приветственное видео пресс-службы?

— Мне очень понравился ролик про шахматы, который сделали к моему приходу. Сейчас ход моего тренерского штаба!