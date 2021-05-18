От изгоя до героя: Казарцева едва не выгнали из судейства, а он спас чемпионат. Как работали арбитры в РПЛ-2020/21

Подводим итоги турнира, где в каждом четвертом матче случалась серьезная судейская ошибка.

Эксперт «СЭ» — о работе рефери, главных скандалах и особенностях сезона:

— В чью пользу чаще всего ошибались арбитры

— Сколько пенальти пробили «Зенит» и «Спартак»

— Кто совершил больше всего ошибок в последнем чемпионате

— Что предлагал сделать с Василием Казарцевым член комитета по этике

— Что произошло с Михаилом Вилковым

— Как детектор лжи поставил крест на карьере Алексея Еськова

Об этом и многом другом в материале обозревателя «СЭ».

Детектор лжи и судейская гильотина, Казарцев и Еськов

Говоря о последнем чемпионате России, нельзя не вспомнить матч 1-го тура «Спартак» — «Сочи» (2:2), концовка которого привела к мощному взрыву в футбольном сообществе. Ту игру судил Василий Казарцев. Незадолго до финального свистка он ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых, а видеоарбитр Алексей Еськов провел проверку и в его действия не вмешался. Обоим грозило пожизненное отстранение, оба прошли проверку на полиграфе. В итоге Казарцева спустя некоторое время вернули, а вот московского рефери ждала гильотина — тот матч стал для него последним.

После сеанса на детекторе лжи к Еськову появились вопросы по еще одной встрече чемпионата. А официальной причиной завершения карьеры стало состояние здоровья. В отличие от Антона Аверьянова, Тихона Калугина и Николая Богача, его не используют в качестве видеоассистента, хотя этому состояние здоровья (к примеру, повреждения мышц ног) не может помешать. Но без работы Алексей все же не остался — он вошел в число тех, кто занимается подготовкой новых судейских кадров.

Но вернемся к Казарцеву, чья фамилия в последний месяц прошлого лета наверняка вошла в число наиболее упоминаемых в России. Его решение так потрясло футбольный мир, что член комитета по этике Анзор Кавазашвили предложил четвертовать судью!

— За такое судейство Казарцеву надо оторвать все, что у него висит, — цитировало заслуженного тренера РСФСР издание news.ru. — За второй пенальти судью вообще надо расстрелять... Наши судьи неграмотные, их надо учить. За такие пенальти надо четвертовать, честное слово.

— Что за первый пенальти, что за второй судью надо линчевать. Его надо за одно место подвесить, чтобы он орал и извинялся перед всеми, — добавил Кавазашвили уже в интервью «Р-Спорт».

Милый человек.

Сложно сказать, кто и как решал потом судьбу выпускника двух университетов — Военного инженерно-космического и Ленинградского государственного. Но «космический» пенальти ему простили. Он вернулся к работе в РПЛ в октябре прошлого года, в матче 11-го тура.

Возобновил карьеру, дал большое откровенное интервью «СЭ», снялся в прекрасном фильме Натальи Игнашевич. Он называется «Казус Казарцева», но по сути рассказ в нем идет не о судье из Санкт-Петербурга, а о нас с вами, о судействе и о жизни.

Весной этого года новый вираж. Первомайский матч ЦСКА — «Уфа» (1:1). Василий ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей на 86-й минуте — и на два тура вместе с кубковым финалом перешел на работу видеоарбитром.

И, так получилось, спас чемпионат. В матче 30-го тура «Рубин» — «Ротор» (1:1) решалась судьба двух путевок — в еврокубки (для казанцев) и в ФНЛ (для волгоградцев). Казарцев помогал Виталию Мешкову, и только благодаря глазастому ВАР были назначены два пенальти. Один — в ворота «Ротора», на 90+2-й минуте, когда гости вели в счете, видели себя в будущем сезоне в РПЛ, но их капитан Сергей Макаров сыграл в мяч отставленной в сторону рукой. Этого не увидел Мешков — ситуация была сложной. Но это разглядел Казарцев.

Бурного восторга не последовало — реакцию вызывают главным образом ошибки арбитров. Анзор Амберкович не предлагал приклеить и пришить обратно все то, что вербально оторвал у Казарцева в августе. Но, на мой взгляд, отметить работу Василия стоит, потому что в одной из главных игр турнира не случилась серьезная ошибка с серьезными последствиями. В отличие от других матчей.

Видеоарбитры и число ошибок

С увеличением числа встреч чемпионата России, в которых использовались видеоассистенты и их помощники (ВАР и АВАР), среднее количество ошибок, совершенных судьями, заметно снизилось. В прошлом турнире, по моей оценке, рефери приняли 78 неверных решений в ключевых эпизодах 236 сыгранных матчей. В 238 играх чемпионата-2020/21 — 54. Не учитываю ошибки, исправленные после вмешательства ВАР и АВАР.

То есть раньше в среднем в матче совершалось 0,33 ошибки, теперь — 0,23. Прогресс, достигнутый благодаря тем, кто организовал работу видеоарбитров, их обучение и создал ВАР-центр. Но итоговое количество промахов по-прежнему большое: одна серьезная ошибка в каждой четвертой игре. Этот показатель был зафиксирован после первой части чемпионата, он не изменился и в целом по итогам турнира.

Ошибки арбитров в чемпионате России-2020/21.

Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России-2020/21.

Пенальти в чемпионате-2020/21.

Безбородов

Из тех, кто обслуживал игры РПЛ в роли арбитров, не ошибались в ключевых моментах (или их ошибки были исправлены с помощью ВАР) Владислав Безбородов, Кирилл Левников и Павел Шадыханов. Со мной не согласятся те, кто считает, что Безбородов ошибочно засчитал гол Эсекиэля Понсе, забитый в ворота «быков» на 12-й минуте встречи «Краснодар» — «Спартак» (1:3). В их число входят некоторые члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), общими усилиями проголосовавшие за то, что судья ошибся, не зафиксировав фол нападающего красно-белых на Евгении Чернове.

Я же останусь с теми, кто, как и технический директор Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей, не видит явной и очевидной ошибки в решении Безбородова. Известный специалист спустя некоторое время после того матча высказал такое мнение: «В этом случае некоторые судьи могли бы назначить штрафной удар, который должен был бы выполнить «Краснодар», но многие этого не сделали бы».

Игра в Краснодаре стала последней в осенне-зимней части турнира для рекордсмена чемпионатов (243 матча). Вместе с ним отстранили и Левникова, но потом ему вновь стали давать назначения. А Безбородов больше нигде не судил. Вернулся в феврале, чтобы работать в каждом туре (за исключением 28-го).

Ему уже 48 лет, но выглядит прекрасно, тесты сдает. Опыта хватит на пятерых, однако собираются ли его, этот опыт, использовать и дальше? Пошли слухи, что надоел уже петербуржец, слишком давно в судействе, пора уступить дорогу другим.

Но кому? Надежной смены не видно.

Хорошо, что есть Безбородов. Хорошо, что иногда Сергею Карасеву хочется судить в чемпионате России на таком же уровне, как в турнирах УЕФА. Здорово, что к ним подтянулся Сергей Иванов, проведший свой лучший сезон и по праву получивший кубковый финал. Стал надежнее Мешков. Выручает Левников. Быстро заматерел Павел Кукуян. Есть Алексей Матюнин и Казарцев. Но этого мало...

Число матчей, проведенных арбитрами в чемпионате России-2020/21.

Матчи «Ротор» — «Краснодар» и «Ростов» — «Ротор» не состоялись, волгоградцам присуждены поражения. Еще девять игр чемпионата прошли без видеоарбитров.

«Сотники» чемпионата России.

Минус десять судей

К тому же судейские руководители за сезон потеряли, лишились многих и остались без десяти главных арбитров, если сравнить с тем списком, что был утвержден 1 августа. В него тогда входило 24 судьи.

В первой части сезона выбыли:

— Алексей Еськов (42 года, Москва, официально объявленная причина — состояние здоровья);

— Евгений Турбин (41, Дмитров, качество судейства);

— Алексей Сухой (33, Люберцы, качество судейства);

— Николай Волошин (36, Смоленск, решение руководства департамента судейства);

— Алексей Амелин (36, Тула, решение руководства департамента судейства);

— Роман Галимов (38, Улан-Удэ, решение руководства департамента судейства);

— Анатолий Жабченко (41, Краснодар, решение руководства департамента судейства).

Амелин, Галимов и Жабченко не провели в этом чемпионате ни одной игры в роли главных. Еськов «обжегся» в первом же туре. У Волошина, Сухого и Турбина — семь, шесть и пять встреч соответственно и немалое число неудовлетворительных оценок.

В апреле из обоймы выпал петербуржец Сергей Лапочкин (сейчас ему 40 лет). Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил его от футбольной деятельности до второй половины июня. Против него открыто дисциплинарное дело. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.

Посмотрел запись той встречи. Бригада российских арбитров провела ее без серьезных ошибок, на хорошем уровне. О предвзятости или симпатиях судьи к одной из команд не может быть и речи. Жаль, что Лапочкин тогда не выполнил элементарное требование и не доложил в Ньон о случившемся. Теперь его карьера под угрозой.

Не удивлюсь, если не будет судить в РПЛ Станислав Васильев (34 года, Ижевск). Пока председатель судейского комитета РФС и председатель ЭСК Ашот Хачатурянц решил провести служебную проверку в отношении этого арбитра. Поводом стала его ошибка в игре «Ротор» — «Ахмат» (1:0), на 85-й минуте которой он не наказал волгоградцев 11-метровым ударом.

— Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. До окончания проверки он будет отстранен от работы на матчах РПЛ, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе, — заявил Хачатурянц.

Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А вот вопрос о работе 41-летнего Михаила Вилкова решен.

— Исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21. Он отстранен от судейства без права восстановления. Мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, — сказал в конце апреля Хачатурянц.

В прошлом году нижегородца уже выводили из списка судей РПЛ. На время, после игры 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1). В ней судья едва не допустил техническую ошибку, которая могла привести к переигровке.

Зимой Вилкова вернули, он работал в РПЛ — до 26-го тура, когда в матче «Локомотив» — «Ростов» (4:1) допустил три серьезные ошибки. После этого судью «зачехлили» навсегда. Думаю, ему даже не дадут стать инспектором.

Ввели в список судей Яна Бобровского (31 год, Санкт-Петербург), Антона Фролова (28, Москва) и Артема Чистякова (34, Азов). Бобровский никогда не работал в чемпионате России в качестве главного рефери, Фролов дебютировал в 30-м туре. Пока у всех троих нет лицензий для судейства матчей с использованием видеоарбитров.

Гонорары и заработки

Гонорары арбитров РПЛ остаются на прежнем уровне. Судье за матч чемпионата России платят 115 тысяч рублей, видеоарбитр получает в два раза меньше — 57 500, резервный — 8700. Кроме того, арбитрам, допущенным к обслуживанию игр премьер-лиги, ежемесячно выплачивается зарплата в 30 тысяч рублей.

Заработки арбитров в чемпионате России-2020/21.

Проблемы

С одной стороны, с появлением ВАР число неисправленных ошибок уменьшилось. С другой, возникло столько вопросов, споров и дискуссий, что, кажется, судейство стало хуже. Не в последнюю очередь потому, что большому числу участников всего футбольного процесса непонятно, почему арбитром или ВАР принято то или иное решение.

Ситуация во многом тупиковая. Лучше и понятнее в ближайшее время точно не станет. Через год-два в каких-то турнирах (на чемпионатах мира и Европы, а также в английской премьер-лиге) введут полуавтоматическую систему определения офсайдов, она отчасти снимет вопросы, касающиеся положения «вне игры». Но смогут ли все позволить себе ее купить или в разных странах продолжат играть фактически по разным правилам?

Летом изменится трактовка правила, касающегося игры рукой. Думаете, оно упростится? Конечно, нет. Субъективность в оценке действий футболистов судьей никуда не денется. В действительности ВАР сегодня помогают только в нескольких случаях, когда нужно принять фактическое решение: определить место фола, расположение игроков друг относительно друга в офсайдных ситуациях, исправить ошибку судьи, когда он показывает карточку не тому игроку, подсказать, когда арбитр не видел серьезного нарушения правил, произошедшего за его спиной, отменить гол, забитый рукой.

Все остальное — субъективное восприятие. И его очень много. Раньше оно касалось только самого судьи и, возможно, одного или двух его помощников (резервного и ассистента). Теперь добавились видеоарбитр и ассистент видеоарбитра, протокол, разъяснения, нюансы использования ВАР в разных странах, а также в турнирах УЕФА и ФИФА.

Проблемы нередко возникают не из-за ошибок судей, а из-за непонимания и недопонимания со стороны тех, кто участвует в матчах, освещает их в СМИ и соцсетях. Сейчас идет такой этап, когда внедрение ВАР не облегчает жизнь арбитрам, а, наоборот, значительно ее усложняет.

Возникает все больше и больше нюансов. Нужно разбираться, как работают ВАР, почему они вмешиваются или не вмешиваются в действия судьи, почему в одних случаях рефери идет к монитору, а в других не прибегает к просмотру видеоповторов. К этому добавляются «сантиметровые» и «миллиметровые» правила, касающиеся игры рукой и офсайдов, изменения в процедуре выполнения пенальти и возобновлении игры «спорным мячом». И многое-многое другое, что в корне меняет впечатление от игры и отношение к ней.

Понятно, что судья должен работать по правилам. Но всегда давались и даются отдельные указания, рекомендации, инструкции по трактовке.

Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Так было и в России. Так пытался делать и Виктор Кашшаи — на судейских брифингах. Вот только со временем арбитры стали присутствовать на них ради галочки или даже пропускать за ненадобностью.

Почему? Из-за бесполезности. Ведь в отношении одного и того же матча, одного и того же эпизода арбитр может услышать совершенно разные мнения и точки зрения. На брифинге ему скажет одно его непосредственный начальник Кашшаи, свою оценку даст инспектор. Позднее может появиться мнение Эллерея и/или вердикт ЭСК, на заседаниях которой далеко не всегда голосуют единогласно, но оценка дается однозначная — ошибся рефери или нет. Наконец, иногда в СМИ своим мнением делится Хачатурянц.

В российском футболе в управлении судейством в разной степени участвуют судейский комитет, департамент судейства, департамент инспектирования, экспертно-судейская комиссия и советник генерального секретаря. В таких условиях у Кашшаи, возглавляющего департамент судейства уже больше года, нет единовластия. Он действует больше как лектор, как успокаивающий фактор, не более того. Это, видимо, устраивает венгра, с этим, похоже, смирились судьи.

Такая ситуация, похоже, сохранится до конца следующего сезона, пока будет действовать контракт Кашшаи.