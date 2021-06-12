«Наш футбол уже достиг дна, пора оттолкнуться и двигаться вверх». Федун поделился ожиданиями от выступления сборной на Евро

Владелец «Спартака» — об уровне сборной России, Руе Витории и реформах РПЛ.

— Сегодня сборная России стартует на Евро. Чего ждете от этой игры?

— Жду, что команда покажет максимум того, на что способна. Для игроков и для всего российского футбола это в том числе возможность реабилитироваться за последнюю неудачную еврокампанию клубов. Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх. Надеюсь, на Евро у нас это получится.

— В сборной России играют трое спартаковцев. Кроме того, есть игроки красно-белых и в других командах. Для вас важнее, чтобы они ярко проявили себя на турнире или же чтобы вернулись в клуб без травм?

— Здоровье, конечно, прежде всего. Но успешное выступление на подобном турнире, безусловно, придаст футболистам и моральных, и физических сил перед новым сезоном. А для российских клубов это особенно важно, так как у нас межсезонье самое короткое в Европе.

— Сборы в это межсезонье «Спартак» начнет уже совсем скоро — с новым тренером и без лидеров, играющих на Евро. Чего вы ждете от команды под руководством Руя Витории в новом сезоне?

— Мы встретились с ним перед подписанием контракта. Руй — опытный специалист, знающий и умеющий выигрывать трофеи. Жду от него качественной и профессиональной работы, которая будет приносить результат. Уверен, он возьмется за новое дело со всей страстью и желанием.

— Наших футболистов постоянно критикуют за неумение на равных бороться что в еврокубках, что на Евро и ЧМ. Ведь практически никто не уезжает из РПЛ в Европу.

— Не соглашусь. В России есть футболисты европейского уровня. А низкая конкурентоспособность в Европе связана с низким же уровнем самой лиги и борьбы в ней. Если мы хотим изменить ситуацию, РПЛ необходимы реформы.

— И тогда россиян будут приглашать в топ-5 чемпионатов Европы?

— Да. И такие турниры, как Евро, — отличная витрина, чтобы показать себя. Если же говорить о нынешнем турнире, желаю всем спартаковцам в сборных проявить себя и привлечь внимание сильных клубов. Однако нам бы, разумеется, не хотелось терять никого из своих лидеров. Уверен, что «Спартак» в новом сезоне при условии сохранения костяка команды вновь будет бороться за самые высокие места.

— Но только ли в уровне конкуренции внутри лиги кроются причины неудач российских клубов?

— Конечно же, важен и финансовый аспект. Особенно в последние два года, когда клубы терпят колоссальные убытки из-за пандемии коронавируса.

— В последние годы в футбол активно вкладываются букмекеры. Какие еще способы привлечения инвестиций вы видите?

— Благодаря крупным футбольным ивентам — чемпионату мира 2018 года и нынешнему Евро — мы, во-первых, получили отличную инфраструктуру, а во-вторых, увидели, что наш болельщик ничем не хуже болельщиков в Англии или Германии. Он может цивилизованно поддерживать свою команду, а беспорядки на трибунах давно ушли в прошлое. Не вижу причин, по которым на стадионы нельзя вернуть пиво. Пивные компании смогут выделить на рекламу и спонсорство более миллиарда рублей. Это позволит клубам существенно повысить доходы в бюджет, а также привлечет инвестиции для содержания наследия ЧМ-2018.