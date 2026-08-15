Баринов — о невыходе на поле в матче с «Факелом»: «Все вопросы к тренеру»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов переадресовал вопрос о своем неучастии в матче 4-го тура чемпионата России против «Факела» главному тренеру команды Дмитрию Игдисамову.

В субботу армейцы на своем поле обыграли соперника со счетом 1:0.

«Почему не играл? Спросите у тренера. Все вопросы к нему», — сказал Баринов.

На старте сезона-2026/27 29-летний полузащитник провел 2 матча в чемпионате страны.

ЦСКА набрал 8 очков и поднялся на второе место в РПЛ. В следующем туре команда дома сыграет против «Локомотива».