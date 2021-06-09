Витория показал, как готовится к «Спартаку», опубликовав скриншот с матча Россия — Болгария
01:58
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал в Instagram фотографию, где он смотрел на скриншот с матча Россия — Болгария. Специалист хотел показать, как он готовится к работе со «Спартаком».
Instagram Руя Витории.
«Готовимся, что дальше. «Спартак» давно стал частью моей повседневной жизни», — подписал фото португалец. Позднее он удалил пост.
51-летний португалец 24 мая был назначен новым главным тренером красно-белых. Контракт с Виторией рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.
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