Крал уедет из РПЛ летом. «Спартаку» важно выбрать момент, чтобы выгодно продать чеха

При удачном выступлении на чемпионате Европы чех подрастет в цене и получит хорошую международную прессу .

«Если есть какие-то движения по трансферам, то этим занимается мой агент. Я хочу иметь ясную голову перед чемпионатом Европы. Как я отношусь к Соучеку и примеру его перехода из Чехии в Англию? У меня другой путь. Я поехал в российскую лигу, у меня еще три года контракта, я по-прежнему спартаковец. Есть ли у меня амбиции на повышение? Да, но все должно быть хорошо продумано, я должен учитывать риски и все остальное. Любой переход должен быть шагом вперед», — так на днях объяснял Алекс Крал свой трансферный статус чешской прессе, комментируя слухи о переходе в «Вест Хэм».

Английская пресса всю неделю бомбардировала инсайдами о переезде самого кудрявого футболиста «Спартака» в Лондон, но Алекс спокоен и как всегда сконцентрирован на игре.

Летом 2019-го «Спартак» забрал Крала из «Славии» за 12 миллионов евро, хотя на тот момент Transfermarkt оценивал его всего лишь в четыре. Всем было ясно, что «Спартак» переплатил. Тем более Томас Цорн ехал в Прагу не за Кралом, а за его партнером по сборной Соучеком, мощным опорником сборной Чехии, но тот от Москвы отказался, поскольку планировал сразу оказаться в топовой европейской лиге. Поэтому Цорн забрал из «Славии» его кудрявого партнера. Соучек же через полгода арендовался в Англию, а летом 2020-го оформил окончательный переход всего за 16 миллионов евро. Как раз в «Вест Хэм» — и оказался прав. Он провел мощнейший сезон, и сейчас Transfermarkt оценивает Томаша в 40 (!) миллионов евро.

На момент перехода Крала «Спартак» Кононова сильно нуждался в футболисте центра поля. Опорная зона много потеряла после отъезда Фернандо и истории с Глушаковым, но Крал не выглядел решением спартаковских проблем. По сути, «Спартак» взял перспективного игрока формата «бокс-ту-бокс», похожего по функционалу на Романа Зобнина, хотя нуждался в условном Барриосе или Вернблуме. Для Цорна вообще были характерны покупки в агентском стиле. Казалось, его не волновало сегодняшнее применение футболиста, главное — перспектива и прогресс стоимости.

Хотя в целом по базовым характеристикам Крал может стать опорником. В «Теплице», откуда Алекс переехал в «Славию», он вообще играл центрального защитника, то есть оборонительными навыками обладает , да и с ростом все максимально комфортно: 188 см для центрального защитника/опорника — рабочий показатель.

«Я пришел в «Славию» центральным защитником. Там из меня сделали хава. В «Славии» и сборной всегда была особая связь, и полузащитники всегда менялись позициями. Мы не получали строгих указаний играть «шестерку», «восьмерку» или «десятку», — рассказывал Крал в интервью журналисту Ивану Карпову.

Другое дело, что у Крала явные проблемы в игре под давлением из-за нестабильного приема мяча. Первое касание футболиста всегда важно при выходе из - под прессинга, и у Крала здесь не все круто. Он не создает много потерь, но часто замедляет продвижение мяча вперед, поэтому после паса от центральных защитников вынужден делать обратную передачу.

Из-за этого соперники специально загоняли мяч прессингом в правую зону обороны «Спартака», где Маслов был вынужден выходить через пас либо Зобнину, либо Кралу. Тедеско рассказывал, что специально просил не переводить мяч на другой фланг и выходить через пас в узком кор и доре. Условно говоря, в ситуации, когда нужно было делать за матч 15-20 однотипных передач, Крал выглядел неплохо. Треугольник Зобнин - Маслов - Крал или Мозес - Маслов - Крал качественно выходил из обороны именно низом, пока Семак не придумал против этого розыгрыша ромб в центре поля. После этого матча «Спартак» почти не выходил из - под прессинга таким образом, всю весну команда Тедеско добиралась до ворот соперника через длинные передачи на Соболева или дриблинг Лукаса Айртона.

Но почему Крал так интересен «Вест Хэму»?

Как я уже писал, в «Вест Хэме» играет партнер Алекса по сборной Томаш Соучек, с которым Крал в отличных отношениях еще со «Славии»: «Когда мы играем с Томашем (Соучеком) , мне всегда комфортно, мы отлично понимаем друг друга на поле». То есть связка из сборной Чехии «Вест Хэму» точно пригодится, тем более сам Крал хочет играть в более атакующей позиции, а при схеме 4-2-3-1, которую используют в Лондоне, у него точно будет больше возможностей в атаке.

«Дело именно в моей позиции — она должна быть более атакующей. Мне нужно выбирать пространство в штрафной и около нее», — объяснял Алекс. Кстати, именно в атакующей фазе Крал провернул лучшее действие за «Спартак». Разумеется, это момент, когда Алекс ворвался в полуфланг, обыграл троих футболистов «Зенита» и отдал голевой пас на Понсе. Случилось это, кстати, на 86-й минуте. И это не случайно.

Крал — суперпрофессионал. Совсем недавно его пиарщики сняли ролик на тему: «Один день из жизни Алекса Крала», в котором рассказано, как Алекс восстанавливается после нагрузок, самостоятельно занимается с персональным коучем, который живет вместе с ним, и чем питается. Это промо перед переходом в Англию, но оно не похоже на постанову, поскольку каждый человек в «Спартаке» на вопрос « К то главный профи в команде?» отвечает: «Конечно, Крал».

За счет качественных тренировок Алекс сохраняет интенсивность до последней минуты и вообще не получает мышечных травм. А еще за два сезона он сыграл 53 матча, то есть почти ничего не пропустил. Уже сейчас он сыграл за «Спартак» на два десятка матчей больше, чем Сергей Юран.

Вообще футболисты подразделяются на тех, кто выбирает зоны интуитивно , и тех, кого нужно направлять. Алекс — из первой категории: его не нужно водить за руку на поле, лучшие решения он принимает самостоятельно. Собственно, поэтому в системе Тедеско, где все жестко закреплено, он выглядел старательно, но не всегда умело, хотя и без этого стал самым пасующим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топ-6 по отборам.

Прямо сейчас на позиции Крала в «Вест Хэме» играют Деклан Райс и Томаш Соучек, а в запасе — вечный Нобл. Но Ноблу уже сейчас 34, а Райсом настойчиво интересуются топы АПЛ. Очень может быть, что скоро один из этой пары покинет клуб, а второй не сможет выдавать прежнего уровня интенсивности во всех матчах, которых у «молотобойцев» в этом сезоне будет очень много: чемпионат, К убок лиги, К убок английской лиги, Лига Европы.

Даже если Рай с останется, то шансы у Крала будут.

А что делать «Спартаку»?

«Спартак» после продажи Крала должен обратить внимание на тактически обученных футболистов, способных закрывать опорную зону и, самое главное, отдавать первый пас. То есть главные характеристики: первый пас, отбор, тактическая грамотность.

Тем более что Руй Витория обожает схему 4-1-4-1, где первая единица — мощный опорник. Это человек уровня условного Вильмара Барриоса, который не теряется под прессингом, здорово пасует между линиями и страхует центральных защитников, если они выдергиваются из линии.

Сейчас в «Спартаке» таких футболистов нет: Зобнин — «бокс-ту-бокс», Умяров — плеймейкер, Йоррит Хендрикс по типажу ближе к Умярову и единственного опорника играть не готов, поскольку очень ограничен в подвижности.

Сейчас перед спортивн ой дирекцией «Спартака» стоит важнейшая задача: оптимизировать количество легионеров (сейчас заявка полная), поэтому самым первым и очевидным шагом будут продажи Йоррита Хендрикса и Алекса Крала (при поступлении хорошего предложения, например, свыше 16 миллионов евро). Ну а затем приобрести полузащитника обозначенного типажа из-за границы, поскольку прямо сейчас опорного полузащитника с такими качествами среди россиян найти невозможно.

Вообще для спортивного направления красно-белых это лето будет максимально важным. Во-первых, из-за чемпионской цели, поставленн ой в юбилейный сезон руководством клуба, во-вторых, из-за выступления бывшего члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой, которая прямо раскритиковала спортивную политику клуба.

Разумеется, выгодная продажа Алекса Крала будет огромным плюсом для Дмитрия Попова, но важно выбрать момент. Всем ясно, что лучше всего продавать после крупного турнира: игрок как минимум не станет дешевле, а при хорошем раскладе даже подрастет в цене и получит хорошую международную прессу.

Поэтому сообщениям в британских изданиях, которые говорят, что Крал уже согласовал контракт с «Вест Хэмом» , верить нельзя (у Крала нет для этого юридических оснований), но, на мой взгляд, этим летом кудрявый чех РПЛ с вероятностью в девяносто процентов покинет.