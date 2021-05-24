Витория готов к вызову в «Спартаке». Хотя будет очень тяжело

Взгляд обозревателя «СЭ» на назначение 51-летнего португальца на должность главного тренера красно-белых.

Мнение

Сейчас главный вопрос «Спартака» не какой результат покажет команда под руководством Руя Витории, а справится ли португалец с огромным давлением, которое обрушилось на него еще до официального подписания контракта с москвичами. Мы помним, чем оно вкупе с отсутствием поддержки от боссов клуба обернулось для классного специалиста Унаи Эмери — эпитет «тренеришка» от Артема Дзюбы навсегда войдет в историю российского футбола.

Сейчас информация распространяется стремительно, и Витория, конечно, был в курсе происходящего в «Спартаке» в последние дни. Руй точно знает, какую характеристику дала ему супруга владельца красно-белых Зарема Салихова. По моим данным, в понедельник, за сутки до заключения двухлетнего договора, у Витории спросили, как он относится к волне критики от близкого Леониду Федуну человека. Ответ дал лишний аргумент в руки сторонников назначения — Руй сказал, что абсолютно не смущен и, напротив, видит в этом дополнительный стимул. Мол, есть шанс доказать, что во мне не ошиблись. Витория также напомнил собеседникам эпизод из своей карьеры, когда он приходил в «Бенфику» вместо Жорже Жезуса.

Тогда, летом 2015 года, португальские СМИ долбили акционеров «орлов» и Виторию из всех калибров. Понять такую реакцию можно: к тому моменту Жезус взял три чемпионских титула за шесть лет, дважды подряд (в 2013-м и 2014-м) выходил в финал Лиги Европы, словом, легенда. Руй же имел в багаже работу со скромными «Вилафранкензе», «Фатимой», «Пасуш фе Феррейра» и командой-однофамилицей «Виторией». Но изначальный скепсис не то что не сломал тренера — он его просто не заметил. Витория взял золото в первом же сезоне, через год добавил еще одно плюс за четыре года в «Бенфике» побеждал в национальном Кубке, Кубке лиги и — дважды — Суперкубке страны. То есть реально заткнул критиков достижениями.

В том, что Витория не относится к категории истериков и твердо стоит на ногах, убеждает и то, что он согласился на положение в контракте, согласно которому «Спартак» имеет право уволить его с выплатой 50 процентов от остающейся зарплаты (она составит 3,5 миллиона евро в год на весь штаб), а не всех ста. Неуверенный в себе человек на подобное явно не пошел бы.

Для Руя крайне важно сохранить такой настрой в России. Иначе сожрут: внутриклубные распри, требовательные болельщики, обозначенная задача выиграть РПЛ в год 100-летия «Спартака» — поводов для мощного пресса на португальца хватает. Впрочем, здесь и сейчас, на «нулевой отметке», у Витории точно есть поддержка не только от главного «локомотива» его назначения, спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова (который вместе с Руем несет полную ответственность за результат при португальце), но и от Леонида Федуна. Подписи под договором стороны поставили только в понедельник, значит, с пятницы, когда Зарема объявила о выходе из совета директоров, позиция главного акционера клуба не изменилась. Будь иначе, контракт просто денонсировали бы, официально еще не оформив. Да, это «Спартак», где все способно измениться за день, но пока определенный карт-бланш у сменщика Доменико Тедеско есть.

Кстати, одна из претензий госпожи Салиховой к Витории заключается в том, что Руй не видел весенний матч спартаковцев с «Локо» (0:2). Это действительно так, но, насколько мне известно, португалец изучил новую команду по встречам двух предыдущих туров — с «Ростовом» (3:2) и «Уралом» (5:1). Если вы освежите в памяти детали и обстоятельства всех трех игр, то поймете, что противостояния с дончанами и екатеринбуржцами не менее информативны, чем с железнодорожниками, и дали Витории богатую пищу для размышлений.

Конечно, интересно, какие именно выводы сделал португалец. По моим данным, основные таковы. Ковровые закупки летом не требуются — состав крепкий, у него есть внутренние резервы для роста, а приобретения потребуются только в случае продаж кого-то из лидеров. Это касается даже наиболее проблемной позиции правого защитника — там тоже возможно существенное улучшение без трансферов. Шикарная атака — это хорошо, но требуется найти грамотный баланс с обороной, нередко провалившейся при Тедеско. Схема и тактика полностью зависят от имеющихся в наличии людей — догм нет.

На бумаге все это, безусловно, выглядит правильно и красиво. Как получится на практике, пока не известно никому. Но подход Витории и его бэкграунд говорят, что у португальца есть шанс справиться в очень непростом организме под названием «Футбольный клуб «Спартак» Москва».

Лично мне этого очень хотелось бы.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.