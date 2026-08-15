Нападающий «Краснодара» Мукаилов перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды

Как стало известно «СЭ», нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды.

У самарского клуба не будет права выкупа 19-летнего россиянина.

Мукаилов является воспитанником «Краснодара». Футболист провел 9 матчей за основную команду «быков» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.