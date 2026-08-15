ЦСКА благодаря голу Облякова с пенальти обыграл «Факел»

ЦСКА на своем поле победил «Факел» в матче 4-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 71-й минуте с пенальти забил Иван Обляков. Одиннадцатиметровый назначили после фола на Лусиано в штрафной воронежцев.

В первом тайме гол Игоря Юрганова в ворота ЦСКА отменили после вмешательства ВАР — Инал Танашев после просмотра повтора обнаружил положение вне игры.

ЦСКА (8 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Факел» с 1 очком продолжает замыкать турнирную таблицу. Воронежцы продлили серию без побед в РПЛ до 4 матчей.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет против «Локомотива», а «Факел» на своем поле встретится с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 22 августа.