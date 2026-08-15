«Ростов» — «Рубин»: Сулейманов вывел хозяев вперед

«Ростов» вышел вперед в матче против «Рубина» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

На 31-й минуте забил Тимур Сулейманов. Игра проходит в Ростове-на-Дону.