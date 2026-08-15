«Зенит» объявил о переходе Горшкова в «Крылья Советов»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков перешел в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Футболист подписал трехлетний контракт.

27-летний россиянин уже выступал за самарскую команду — с 2020 по 2024 год. Защитник присоединился к «Зениту» в июле 2024-го.

Горшков провел 43 матча за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России в сезоне-2025/26.