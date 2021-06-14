«Если что-то пойдет не так, готов признать вину перед болельщиками, а не перед Заремой»

После представления португальца на вопросы журналистов ответили спортивный и генеральный директора красно-белых.

— Как вам первая пресс-конференция Витории? — вопрос Попову.

— Из его слов выделил бы то, что он уверен в своих силах. Мы — в руках хорошего тренера.

— Готовы уйти, если цели не будут достигнуты?

— Да.

— Насколько важна задача по выходу в групповой этап Лиги чемпионов?

— Можно вылететь из ЛЧ по-разному. Главное — качество игры.

— Почему выбрали именно Виторию под задачу взять титул к столетию «Спартака»?

— Нет гарантий, что какой-то тренер возьмет золото к юбилею. Здесь работали специалисты и с более лучшим бэкграундом. Мы опирались на игровые качества команд, где трудился Витория. Плюс на его человеческие качества.

— Чем именно зацепил португалец?

— Витория — вдумчивый человек, который прорвался в профессии с низов. Работал в любых условиях.

— Как вам работается под давлением со стороны Заремы Салиховой?

— Если не читать Telegram, давления не существует.

— Готовы будете признать вину перед ней, если Витория не справится?

— Если что-то пойдет не так, готов признать свою вину перед болельщиками, а не перед Заремой. Перед выбором тренера ее рекомендации тоже были учтены. Селекционный отдел их принял.

— Можете назвать кого-нибудь еще из вашего шорт-листа тренеров?

— Фонсека присутствовал в списке. Де Дзерби — тоже, но с ним не получилось встретиться. Положительные заключения получили несколько специалистов. Руй был первой кандидатурой среди них, в том числе по доступности. Мы двигались пошагово и остановились на третьем по счету. С тренерами, которые сейчас уже задействованы, контактировать не имело смысла.

— Какие у вас сейчас планы по трансферам?

— Они, скорее всего, будут. У нас пока занята квота иностранцев. Посмотрим, кого из состава придется продать.

— Кого?

— На выход не последует решений, пока Витория не встретится с игроками лично. По приобретениям тоже ждем его мнения после того, как он предметно пообщается с футболистами. Сейчас есть время на согласование шорт-листа. Однако, прежде чем кого-то купить, нужно кого-то продать.

— Что с контрактом Джикии?

— После Евро сядем и переговорим с Георгием по продлению.

— Как оцениваете трансфер Хедрикса?

— Пока никак не могу этого сделать. Это был трансфер под будущего тренера. При Витории у него появится шанс. Подождем предсезонку и начало сезона. Мы считали, что новому тренеру игрок формата Хендрикса понадобится. Другого исполнителя такого типа в составе «Спартака» нет.

— Зимой у него имелись другие варианты продолжения карьеры?

— Да — высшие лиги Испании и Италии.

— Как складывается ситуация с Педро Рошей?

— Должен приехать на сбор, но мы понимаем, что он лишний легионер. Пока по нему не поступало официальных предложений. Надеюсь, получится разрешить ситуацию. Разговоры по нему в Бразилии идут, но пока ничего официального не приходило. Проблема — в его высокой зарплате и коронавирусе. Плюс Педро травму перенес. Наверное, это можно назвать одним из самых неудачных трансферов «Спартака».

— Интересовался ли «Спартак» Соколовым и Пиняевым? И как вы вообще работаете по молодым?

— Про них знают все. Хорошие игроки, но мы сконцентрированы на других кандидатурах и не интересовались ими. Ведем работу по юным футболистам. Взяли Агапова, еще по двоим общаемся.

— Вы говорили, что ставите перед собой задачу взять чемпионство, а сейчас подкорректировали планы — место не ниже второго. Что поменялось? — спросили у Мележикова.

— Менеджмент, который пришел, ставит цель провести работу для того, чтобы взять титул. Идем от матча к матчу. Атмосфера в команде отличная, Тедеско смог это построить.

— Что вы думаете об активности Заремы в Telegram?

— Зарема имела право объявить о своем уходе, а потом писать у себя на канале свое мнение. Когда что-то нагнетается, это точно не становится удобным для работы. Это касается и СМИ. Но мне показались интересными многие сообщения Заремы. Что касается тренера, пишите что хотите. Посмотрим на результат. Мне как-то сказал один журналист, что у него есть на нас много компромата — призываю вас сейчас весь выложить.

— А если Зарема окажется права по поводу Витории?

— Это будет означать, что мы ошиблись. У нас прошли оценка и аналитический разбор каждого кандидата, с кем-то вступали в контакт, с кем-то нет. Представили всех совету директоров, там большинством голосов выбрали Руя Виторию. Это не конкретная кандидатура Попова — там работают четыре селекционера.

— Что можете сказать о завершающихся контрактах Джикии и Жиго?

— Мы долго утверждали трансферный план, по которому идем. В нем есть продление и Джикии, и Жиго. Предварительный разговор с Джикией уже прошел, он позитивный. По Жиго: получили предложение той стороны, отправили ответное, ждем окончания Евро.

— Хотите оформить Жиго российское гражданство?

— Рассматривали подобный сценарий несколько месяцев назад, посмотрим, как сложится.

— Что будет с Уруновым?

— Получили ордер по выкупу из «Уфы». Склоняемся к продаже, но примем решение после праздников. По итогу мы должны выйти в ноль. Надеюсь, в ближайшие два-три дня все произойдет.

— Можете подтвердить интерес «Вест Хэма» к Кралу?

— Со стороной «Вест Хэма» у нас никаких контактов не было. Может, там общается агент. Пока не станем заявлять, за сколько готовы продать Крала.