Вратарь ЦСКА Тороп о победе над «Факелом»: «Главное, что сыграли на ноль»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу над «Факелом» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

— Самое главное, что сыграли на ноль, — сказал Тороп. — Конечно, три пропущенных мяча — это не очень хорошо, но все голы были после офсайдов. У команды появляется командный дух, мы смогли одержать важную победу. В следующих матчах будет тест на проявление лидерских качеств. Если говорить про качество игры, то не все получалось. Но главное — победа.

— Как вам конкуренция с Бориско?

— Максим — очень хороший вратарь. На самом деле ничего не поменялось. Все, как и было с Игорем Акинфеевым. Каждый работает на максимуме.

ЦСКА после победы над «Факелом» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ-2026/27. В следующем туре армейцы примут на своем поле «Локомотив».