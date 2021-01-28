Голландская тактика и победный менталитет. Почему в «Зенит» Адвоката влюбилась вся Россия

Вспоминаем самый успешный период в истории петербургского клуба.

Все мы влюбляемся в футбол по-разному. Чаще всего это увлечение начинается либо с конкретного игрока, либо с команды. Так, одно поколение было очаровано «Спартаком» 90-х. Другое — успехами «Локомотива» Юрия Семина или ЦСКА Валерия Газзаева. Третье — «Зенитом» Дика Адвоката. Речь не столько о жителях Санкт-Петербурга, для большинства из которых актуален лозунг: «Один город — одна команда», сколько о представителях других городов России, более свободных в выборе.

Люди обожают победителей. Особенно дети. Согласитесь, школьники середины нулевых предпочли бы любой из российских топ-клубов «Спартаку», погрязшему в неудачах. А «Зенит» Адвоката — это и были победы. В России — первое с советских времен чемпионство (и второе в клубной истории). В Европе — и вовсе неслыханные для петербуржцев успехи в Кубке и Суперкубке УЕФА.

Как же играла та команда?

Гибкий прессинг

С одной стороны, вспомните гостевой матч 1/4 финала Кубка УЕФА-2007/08 с «Байером» (4:1). В составе команды из Леверкузена — Артуро Видаль, Штефан Кисслинг, Гонсало Кастро. Думаете, «Зенит» испугался? Нет:

Высокий прессинг «Зенита» в матче 1/4 финала Кубка УЕФА-2007/08 против «Байера» (4:1).

На скрине видно, как Виктор Файзулин прессингует Карима Хагги, заставляя тунисца выбить мяч в аут. Давление — интенсивное. Это логичная тактика от Адвоката, учитывая несбалансированность тогдашнего «Байера». Качество в атаке перекрывалось ошибками центральных и крайних защитников, а еще неуверенностью голкипера Рене Адлера.

Совсем другая ситуация наблюдалась в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА против «Баварии» (4:0). Логично, что именно мюнхенцы прессинговали высоко, вынуждая петербуржцев выносить мяч подальше. «Зенит» же использовал пассивное давление, перекрывая зоны на своей половине поля. Оправданная тактика, учитывая разницу в классе игроков.

Вариативность в атаке

«Зенит» Сергея Семака часто критикуют за использование длинных передач. Мол, нет никакой позиционной атаки, а есть забросы на Артема Дзюбу и Сердара Азмуна.

А что было при Адвокате? Одна из опций — длинные забросы на Павла Погребняка. Этого форварда часто критикуют и делают героем мемов. Однако вспомните его реализацию! А еще грамотный выбор позиции: не только в штрафной, но и в глубине, когда ему приходилось действовать спиной к воротам соперника. И роль в командном прессинге: подкаты в первой линии.

К тому же Погребняк мог исполнить и плеймейкера: открыться между линиями, зацепиться за мяч и отдать на набегавшего Аршавина.

Все же Андрей сам чаще всего оказывался в этой роли. Характерный пример — финал Кубка УЕФА против «Рейнджерс» (2:0):

С мячом — Аршавин в роли плеймейкера в финале Кубка УЕФА-2007/08 против «Рейнджерс» (2:0).

«Зенит» на протяжении всей встречи старался играть верхом, несмотря на отсутствие Погребняка (пропустил встречу из-за перебора желтых карточек). Странная тактика, учитывая габариты защитников соперника. Забросы на не самых высоких игроков — Аршавина и Фатиха Текке — выглядели нелепо.

Как только петербуржцы заиграли низом (благодаря передачам и глубинной роли Андрея), обнаружилась неповоротливость шотландских защитников. У Аршавина — голевой и предголевой пас. Оба — разрезающие, как и положено футболисту столько высокого уровня.

При Адвокате «Зенит» использовал голландскую схему 4-3-3, но варьировал ее в зависимости от соперника. Это мог быть атакующий футбол, как в чемпионате России. А мог — контратакующий, как в случае с немецкими грандами в Кубке УЕФА.

«Байер» и «Баварию» прибили именно контратаки. Под такую модель у сине-бело-голубых был как скоростной и техничный Аршавин, так и Игорь Денисов и Константин Зырянов, прекрасно действовавшие вторым темпом.

Баланс

Это сейчас в центре обороны петербуржцев играет победитель Лиги чемпионов-2018/19 и чемпион Англии-2019/20 в составе «Ливерпуля» Деян Ловрен. А чуть раньше — еще более титулованный Бранислав Иванович.

У Адвоката же центральным защитником был Роман Широков. Или временами чудивший Ивица Крижанац. С этой парой «Зенит» побеждал в Кубке УЕФА. А мог бы — с Николасом Ломбертсом, однако бельгиец надолго выбыл из-за травмы колена.

При этом сочетание Широков — Крижанац выглядело достойно. К примеру, центральные защитники сдержали форварда «Байера» Теофаниса Гекаса. Либо они делали так, что грек оказывался в офсайде, либо блокировали его удары.

В центре поля царил Анатолий Тимощук. Самый показательный матч — разгром «Баварии» в Санкт-Петербурге. Хавбек и опускался в штрафную (когда схема трансформировалась с 4-3-3 на 5-4-1), и сбивал темп атак мюнхенцев, и персонально работал по Франку Рибери, когда немцы перегружали фланг. Наверное, Тимощука в «Зените» можно было называть «человек-перехват». Вильмар Барриос, учись!

Дик Адвокат (слева) празднует победу с футболистами «Зенита». Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Итог

Тот «Зенит» действительно любила вся Россия. За смелость: вместо «автобуса» — смелая тактика в еврокубках. За талантливых россиян — Аршавина, Денисова, Зырянова, Погребняка. За харизматичного тренера: такое же трогательное прощание было разве что у Массимо Карреры.

«Зенит» получил от Адвоката не только титулы. Но и массу болельщиков из регионов, которые позволяют петербуржцам претендовать на статус одного из самых популярных клубов России.