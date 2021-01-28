Пацаны из «Зенита» создали первый TikTok-хаус в российском футболе

Воспитанники питерской академии приуныли на карантине, теперь у них почти полмиллиона лайков.

Если вы знаете, что такое TikTok, можете пропустить эту главку

TikTok прямо сейчас самая бодрая соцсеть в мире. Уже более двух миллиардов скачиваний приложения, скандалы из-за политики и непонимание у взрослой аудитории — все, как надо для популярного ресурса. Китайцы опять взяли все лучшее из уже существующего и объединили это в идеальный продукт.

TT — сервис для создания и просмотра коротких видео. За счет легкой подачи, трендовой музыки и гиперудобного интерфейса в приложении можно залипать часами.

@princezee oh u wanna touch my 2020? full video on instagram (princezee) @clop3z ? original sound — Zeeshan Ali

Тиктокеры быстро набирают аудиторию, а с прошлого года в России (в США раньше) под влиянием карантина стали активно объединяться в хаусы. Несколько блогеров с прокачанными аккаунтами заселяются в особняк, к ним добавляют группу ноунеймов, и вместе они производят контент, мутят коллаборации, прокачивая этим личные ТТ и аккаунт хауса.

Практически все ТТ-хаусы держат продюсерские компании. Они и арендуют для блогеров коттеджи, проводят кастинги, закупают реквизит и еду. А окупается вся эта история за счет рекламы. Это был краткий экскурс.

Сейчас некоторые уже пишут коммент, что это все трэш, угар и несерьезно. В конце года Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров России. Первое место в нем занимает Рахим Абрамов с 10,47 миллиона рублей дохода только с этой площадки. А у самого популярного хауса Dream team сейчас 8 миллионов фолловеров.

TikTok-хаус «Зенита»

В очередной раз скролил ленту ТТ, наткнулся на аккаунт Zen1t_house. У них 23 тысячи подписчиков и 465 тысяч лайков. Подумал, что это одна из фанатских страниц, которая тупо грузит нарезки забавных эпизодов с матчей под веселую музычку. Нет, это оказался реальный TikTok-хаус, только не совсем с той концепцией, которую описывал выше.

Четверо ребят, которые живут в интернате академии «Зенита», по личной инициативе создали общий аккаунт. Официально он не имеет никакого отношения к клубу. У ребят нет продюсера, никто из «Зенита» не просил их это делать. Идея появилась во время самоизоляции летом прошлого года.

У аккаунта четыре основных лица. Все они из команды «Зенита» 2003 года рождения, которая сейчас лидирует в ЮФЛ-1. Это Александр Емельянов (в этом сезоне 13 игр, 2 гола, 2 ассита), Кирилл Хвастухин (11, 1, 5), Даниил Столяров (7, 1, 1) и Виктор Коврижников (12, 0, 2). В создании контента часто участвуют и другие одноклубники.

Некоторые видео залетают в рекомендации и собирают больше 100 тысяч просмотров. А в конце ноября пацаны сделали ролик на 860 тысяч просмотров, он собрал больше 100 тысяч лайков.

В «Зените» рассказали, что не прописывают ограничений для ребят в плане контента. Но с учетом того, что они записывают большинство видео на территории интерната, в экипировке и являются воспитанниками академии, в клубе рассчитывают, что футболисты «сами понимают вещи, которые лучше не делать». Единственный принцип руководства — чтобы это не мешало основной деятельности ребят.

— Клуб регулярно проводит для всех футболистов нашей академии лекции по взаимодействию со СМИ и соцсетями, — сказали «СЭ» в «Зените». — Считаем, что для современного спортсмена иметь аккаунты в соцсетях — нормальная практика, и стараемся помогать им в этом.

Основной аккаунт «Зенита» в ТТ активно взаимодействует с топовыми блогерами, приглашает их на разные мероприятия. В конце года они снимали видео на стадионе. Туда позвали и ребят из Zen1t_house. Они сделали несколько совместных роликов с Валентином Соколовым (@williespenser — 6 миллионов подписчиков), Ирой Лютой (@hitraya.off — 4 миллиона) и Артемом Тарасовым (@artemtarasov_mma — 473 тысячи). Еще пацаны отсняли кучу контента в локациях «Газпром Арены». Материала хватило больше чем на десяток постов.

@zen1t_house 2 камня и @hitraya.off . Мы возвращаем рубрику заданий . Присылай своё задание и может быть именно его мы выполнил ? тик ток от души за просмотры ? ? Whole Lotta Choppas — Sada Baby

Похожий проект увидел у «Краснодара». Аккаунт Krd.house123rus (11 тысяч подписчиков, 222 тысячи лайков) позиционирует себя как хаус. По факту это страница одного человека — 14-летнего воспитанника академии клуба Юрия Шеремета. Он часто задействует в видео своих корешей. Сама фактура несильно отличается от Zen1t_house.

Вы можете не воспринимать серьезно это явление, но TikTok плотно залетает в нашу жизнь. Если у вас идет отторжение, скорее всего, вы просто стареете.