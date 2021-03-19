Два финала ЛЧ, дисквалификация за ставки, финал ЧМ-2018. Чем занимался Олич после ухода из ЦСКА

Ивица Олич близок к возвращению в армейский клуб спустя 15 лет.

По информации «СЭ», в следующий вторник ЦСКА должен объявить о назначении на пост главного тренера Ивицы Олича. Хорват должен сменить Виктора Гончаренко. Рассказываем, чем он занимался после того, как уехал из ЦСКА в 2006-м.

Хет-трик в полуфинале ЛЧ, два проигранных финала, рекорд бундеслиги

С 2007-го по 2017 год Олич играл за немецкие клубы — «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург», «Мюнхен 1860». Форвард забил в бундеслиге 72 мяча и долгое время был рекордсменом среди хорватов по этому показателю. Только в начале этого года его обогнал нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич.

Сезон-2009/10 стал праймовым в карьере Олича. Выступая за «Баварию», в 1/4 финала Лиги чемпионов дома и в гостях он забил «Манчестер Юнайтед», выступая. А в полуфинале в ответном матче, проходившем в гостях, оформил хет-трик в ворота «Лиона». В финале мюнхенцы уступили «Интеру» Жозе Моуринью (0:2). Зато в том сезоне хорват стал победителем Кубка, Суперкубка и чемпионата Германии. В розыгрыше-2011/12 «Бавария» с Оличем опять вышли в финал ЛЧ, но там проиграли «Челси» в серии пенальти. На следующий год мюнхенцы все же взяли Кубок чемпионов, но уже без Ивицы — он отправился в «Вольфсбург». В 2009 и 2010 Олича признавали лучшим футболистам Хорватии.

Наказание за ставки

Олич заканчивал карьеру игрока во второй по силе немецкой лиге, выступая за «Мюнхен 1860». В начале сезона-2016/17 Ивица попался на ставках. В октябре 2016-го его отстранили на два матча и оштрафовали на 20 тысяч евро. В период с 26 августа по 11 сентября Олич ставил деньги на 11 матчей второй бундеслиги. Платежи были совершены с банковских карт Олича, однако сам футболист утверждал, что не совершал их, этим занимались его друзья.

По итогам сезона «Мюнхен 1860» финишировал в зоне стыковых матчей, уступил в переходных матчах и вылетел в региональную лигу. Олич завершил карьеру в возрасте 37 лет.

ЧМ-2018. 21 июня 2018 года. Нижний Новогород. Аргентина — Хорватия — 0:3. Радость. Ивицы Олича и Луки Модрича после матча. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Финал ЧМ-2018 в России

В октябре 2017 года Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Пригласил его Златко Далич. С Ивицей в штабе национальная команда показала лучший результат в своей истории: на чемпионате мира в Россиии в 2018 году они дошли до финала, где уступили Франции (2:4).

Сборная Хорватии вышла и на Евро-2020. Она попала в группу с Англией, Шотландией и Чехией.