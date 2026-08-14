«Локомотив» впервые с сезона-2022/23 не выиграл ни одного из четырех стартовых матчей РПЛ

«Локомотив» впервые с сезона-2022/23 не одержал ни одной победы в четырех стартовых турах РПЛ.

Тогда железнодорожники под руководством Йозефа Циннбауэра одержали первую победу только в шестом туре.

14 августа «Локомотив» в матче 4-го тура сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). Ранее московский клуб сыграл вничью с «Акроном» (0:0) и «Ахматом» (1:1), а также уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2). Команда с 3 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.