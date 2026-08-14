«Оренбург» — «Локомотив»: Касаджиков не реализовал пенальти

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков не смог реализовать пенальти на 69-й минуте матча 4-го тура РПЛ против «Локомотива».

11-метровый был назначен после того, как вратарь железнодорожников Илья Лантратов в собственной штрафной сбил Дамиана Пуэблу. Главный арбитр Антон Фролов сразу указал на точку и показал голкиперу желтую карточку, а после вмешательства ВАР подтвердил пенальти. Касаджиков не сумел переиграть Лантратова. Счет в матче по-прежнему 1:1.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.