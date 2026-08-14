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14 августа, 23:15

Гендиректор «Спартака» Некрасов поздравил «Спорт-Экспресс» с юбилеем: «35 лет — это только начало!»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов от лица клуба поздравил «Спорт-Экспресс» с юбилеем.

14 августа 1991 года вышел первый номер «СЭ».

«От лица футбольного клуба «Спартак-Москва» поздравляю «Спорт-Экспресс» с 35-летием! История «СЭ» тесно связана с историей нашего клуба. На страницах вашего издания отражены все знаковые достижения «Спартака» после 1991 года. Многие тексты, заголовки, цитаты из интервью с красно-белыми и о красно-белых ушли в народ. Люди узнавали о наших успехах, радовались победам и вместе переживали поражения в том числе благодаря вам.

Знаю, как трепетно относился к отношениям со «Спартаком» основатель газеты — Владимир Кучмий. И какое уважение в ответ к нему испытывали творцы спартаковских побед девяностых — Олег Романцев и Георгий Ярцев.

Сегодня «СЭ» — это гораздо больше, чем газета. Мир СМИ меняется так же быстро, как и современный футбол, требуя адаптироваться к вызовам нового времени и новых технологий. Вам это успешно удается. Вместе с тем я желаю всему коллективу «СЭ» сохранять традиции, заложенные 14 августа 1991 года. Берегите то, за что люди полюбили вашу газету и стояли в очередях в киосках.

35 лет — это только начало! Успехов, интересных репортажей, широких охватов и, конечно, справедливых оценок!» — отметил Некрасов в письме «СЭ».

Юбилейная дата &laquo;Спорт-Экспресса&raquo;.Наша история

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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