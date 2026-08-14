Гендиректор «Спартака» Некрасов поздравил «Спорт-Экспресс» с юбилеем: «35 лет — это только начало!»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов от лица клуба поздравил «Спорт-Экспресс» с юбилеем.

14 августа 1991 года вышел первый номер «СЭ».

«От лица футбольного клуба «Спартак-Москва» поздравляю «Спорт-Экспресс» с 35-летием! История «СЭ» тесно связана с историей нашего клуба. На страницах вашего издания отражены все знаковые достижения «Спартака» после 1991 года. Многие тексты, заголовки, цитаты из интервью с красно-белыми и о красно-белых ушли в народ. Люди узнавали о наших успехах, радовались победам и вместе переживали поражения в том числе благодаря вам.

Знаю, как трепетно относился к отношениям со «Спартаком» основатель газеты — Владимир Кучмий. И какое уважение в ответ к нему испытывали творцы спартаковских побед девяностых — Олег Романцев и Георгий Ярцев.

Сегодня «СЭ» — это гораздо больше, чем газета. Мир СМИ меняется так же быстро, как и современный футбол, требуя адаптироваться к вызовам нового времени и новых технологий. Вам это успешно удается. Вместе с тем я желаю всему коллективу «СЭ» сохранять традиции, заложенные 14 августа 1991 года. Берегите то, за что люди полюбили вашу газету и стояли в очередях в киосках.

35 лет — это только начало! Успехов, интересных репортажей, широких охватов и, конечно, справедливых оценок!» — отметил Некрасов в письме «СЭ».