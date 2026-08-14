Тренер «Локомотива» Галактионов — об игре против «Оренбурга»: «Хорошо, что матч завершился вничью»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил ничью в матче 4-го тура чемпионата России против «Оренбурга» как положительный исход.

Игра команд прошла в пятницу, 14 августа, в Оренбурге и завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника железнодорожников Алексея Батракова точным ударом ответил нападающий оренбуржцев Андрей Касаджиков. На 69-й минуте голкипер московской команды Илья Лантратов отразил пенальти.

«Мы понимали, что соперник большим количеством и очень активно прессингует у себя дома. Важно было не попасться под этот прессинг, стараться преодолевать его. В первом тайме нам это достаточно неплохо удавалось. Было несколько моментов, когда мы выбегали в быстрые атаки. Тем не менее, нам не удавалось разумно распоряжаться мячом, было много потерь. Группа атаки, к сожалению, очень быстро расставалась с мячом. Нам надо «дышать», готовить свои атаки, а получилось, что мячом завладели — потеря, мячом завладели — потеря. Из-за этого большая нервозность и шла, в первую очередь. Что касается второго тайма: по тому, какой складывался сценарий, хорошо, что матч завершился вничью», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Галактионова.

«Локомотив» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей и с 3 очками располагается на 12-й позиции в РПЛ. Следующий матч в чемпионате России московская команда проведет 22 августа против ЦСКА.