Тренер «Локомотива» Галактионов — об игре против «Оренбурга»: «Хорошо, что матч завершился вничью»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил ничью в матче 4-го тура чемпионата России против «Оренбурга» как положительный исход.
Игра команд прошла в пятницу, 14 августа, в Оренбурге и завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника железнодорожников Алексея Батракова точным ударом ответил нападающий оренбуржцев Андрей Касаджиков. На 69-й минуте голкипер московской команды Илья Лантратов отразил пенальти.
«Мы понимали, что соперник большим количеством и очень активно прессингует у себя дома. Важно было не попасться под этот прессинг, стараться преодолевать его. В первом тайме нам это достаточно неплохо удавалось. Было несколько моментов, когда мы выбегали в быстрые атаки. Тем не менее, нам не удавалось разумно распоряжаться мячом, было много потерь. Группа атаки, к сожалению, очень быстро расставалась с мячом. Нам надо «дышать», готовить свои атаки, а получилось, что мячом завладели — потеря, мячом завладели — потеря. Из-за этого большая нервозность и шла, в первую очередь. Что касается второго тайма: по тому, какой складывался сценарий, хорошо, что матч завершился вничью», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Галактионова.
«Локомотив» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей и с 3 очками располагается на 12-й позиции в РПЛ. Следующий матч в чемпионате России московская команда проведет 22 августа против ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0