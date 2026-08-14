«Оренбург» — «Локомотив»: железнодорожники ведут в счете после первого тайма

«Локомотив» обыгрывает «Оренбург» по итогам первого тайма матча 4-го тура РПЛ — 1:0.

На 3-й минуте железнодорожников вывел вперед Алексей Батраков.

В добавленное время главный арбитр Антон Фролов после вмешательства ВАР отменил гол полузащитника оренбуржцев Дамиана Пуэблы из-за игры рукой Гедеона Гузины.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.