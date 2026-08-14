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14 августа, 20:15

Гаджи Гаджиев считает, что бой Махачева против Гэрри будет смотреть весь Дагестан

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Обязательно буду смотреть бой Ислама, как и весь Дагестан. Верю в его победу, все сориентированы на это. Не хотелось бы, чтобы поединок закончился слишком рано. Хочется побольше посмотреть, но и до решения судей не дотягивать», — сказал Гаджиев «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет в ночь на 16 августа в Филадельфии (США).

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

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