Гаджи Гаджиев считает, что бой Махачева против Гэрри будет смотреть весь Дагестан

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Обязательно буду смотреть бой Ислама, как и весь Дагестан. Верю в его победу, все сориентированы на это. Не хотелось бы, чтобы поединок закончился слишком рано. Хочется побольше посмотреть, но и до решения судей не дотягивать», — сказал Гаджиев «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет в ночь на 16 августа в Филадельфии (США).