Галактионов — о безвыигрышной серии «Локомотива»: «Я готов принять ответственность и двигаться дальше»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что готов взять на себя ответственность за отсутствие побед у команды на старте сезона РПЛ.

«Мы очень рассчитываем на победы, в том числе в ближайших матчах. Стараемся с учетом того, что происходит, из ребят выжимать максимум. Может быть, не всегда это удается. Безусловно, ответственность наша, моя как главного тренера в первую очередь. Я готов ее принять и дальше двигаться», — цитирует Галактионова matchtv.ru.

14 августа «Локомотив» в матче 4-го тура сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).

Ранее московский клуб сыграл вничью с «Акроном» (0:0) и «Ахматом» (1:1), а также уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2). Железнодорожники с 3 очками занимают на 12-е место в турнирной таблице.